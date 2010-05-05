А картинки нету?!

Или я чего-то не понимаю...

Установила на своем сайте счетчик Яндекс.Метрика.

Яндекс пишет, что код установлен нормально, все подсчитывается. И какое-то движение действительно наблюдается.

Но... Я никак не могу понять: этот счетчик - невидимый?!

Картинки никакой на моем сайте не проявилось. Судя по коду - там вроде бы действительно нет никакой картинки (???? - но не уверена).



Возможно, я просто привыкла, что все другие счетчики либо отображаются, либо требуют каких-то дополнительных действий (либо даже денег) за то, что они будут "невидимыми".





Причем, мне почему-то кажется, что где-то у кого-то на сайтах я вроде бы встречала картинку "Яндекс.Метрики". Или нет?





Причем - вот растолкование этого моего недоумения было бы неплохо внести в ЧаВо по Метрике.



