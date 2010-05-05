Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

А картинки нету?!

Пост в архиве.

Или я чего-то не понимаю...

Установила на своем сайте счетчик Яндекс.Метрика.

Яндекс пишет, что код установлен нормально, все подсчитывается. И какое-то движение действительно наблюдается.

Но... Я никак не могу понять: этот счетчик - невидимый?!

Картинки никакой на моем сайте не проявилось. Судя по коду - там вроде бы действительно нет никакой картинки (???? - но не уверена).

Возможно, я просто привыкла, что все другие счетчики либо отображаются, либо требуют каких-то дополнительных действий (либо даже денег) за то, что они будут "невидимыми".


Причем, мне почему-то кажется, что где-то у кого-то на сайтах я вроде бы встречала картинку "Яндекс.Метрики". Или нет?


Причем - вот растолкование этого моего недоумения было бы неплохо внести в ЧаВо по Метрике.


14 комментариев
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milovidov-an
27 января 2016, 23:22
Да, невидимый. В помощи написано об этом, на первой странице: http://help.yandex.ru/metrika/ Возможно, стоит также добавить в ЧаВо.

PS. Есть небольшое количество пользователей, которые хотят возможность добавлять картинку (информер).
И не секрет, что такая возможность будет :)
Yaroslawa
27 января 2016, 23:22
А когда? Я бы поставила на сайт рабочий. И желательно, чтобы был выбор, что именно показывать сторонним пользователям из метричных графиков и статистики
milovidov-an
27 января 2016, 23:22
Когда - не знаю.
Yaroslawa
27 января 2016, 23:22
Очень, очень плохо. Мой программист тоже изобрел новые временные единицы
- скоро
- очень скоро
- уже почти.
Неутешительный у Вас прогноз
pnovicov
27 января 2016, 23:22
Добрый день!

Я уже читал, где-то в декабре, что такая возможность — отображать данные из метрики на сайте вот-вот появится.

Очень хочется надеятся, что вы сделаете что-то отличающееся от того, что есть у остальных. Я бы, например, очень хотел бы, чтобы была возможность отображать данные не в виде картинки, а в виде текста, типа: «Сегодня сайт посетило: 100 человек». Или «"Метрика" посчитала вас 100-ым посетителем». В общем, в этом духе.

А еще, хотелось бы иметь возможность настраивать какие данные будут отображаться: за сутки, месяц, год или за все время (за все то время, что установлена «Метрика»).

Ждем и надеемся :)
nadiala
27 января 2016, 23:22
Фух! Спасибо огромное!
Действительно, написано. Недочитала-недоискала.


Я бы тоже не отказалась от картинки.
Но в принципе - все работает отлично! 

ilyats5
27 января 2016, 23:22
На мой взгляд то, что счётчик без картинки - хорошо. Я не любитель смотреть на сайты с 10^10 счётчиков, которые в итоге дают одинковую/похожую информацию.
ivpoed
27 января 2016, 23:22
Т.е. собираетесь всё-таки делать свой счётчик 88x31? Это очень интересно...
novostrojka-by
27 января 2016, 23:22
Такие счетчики называют пузомерами, если на них еще и количество посетителей указано.
А в принципе зачем эти картинки все вешать? Есть сайты с реально кучей счетчиков снизу. Можно таким сайтам посоветовать первую страницу оставлять только для коллекционирования счетчиков!
Вот к примеру сайт: calvinklein.by - тут нет место для счетчика, спасибо Яндексу что предоставляют статистику без обязательного наличия пузомера на главной!
nadiala
27 января 2016, 23:22
Вы не совсем правы. Пузомерки - не имеют отношения к счетчикам посещений. Яндекс.Метрика - это специфический подробный счетчик, только без картинки.
А пузомерки - это показатели ТИЦ и PR. Эти показатели - необязательно сказываются на посещаемости.
Можно иметь большие пузомерки и маленькую посещаемость. И наоборот.   
ivpoed
27 января 2016, 23:22
Кстати да, есть море серьёзных сайтов без счётчиков наружу... Но наверное так сложнее общаться с рекламодателями.
novostrojka-by
27 января 2016, 23:22
Рекламодатели не лохи! Есть же статистика, можно ее сделать открытой и все!
connect2internet
27 января 2016, 23:22
А мне кажется, хорошо, что по умолчанию нет картинки, был оч рад, установив счетчик и не обнаружив на сайте картинки от него, которую пришлось бы приспосабливать...

Хотя, возможно, несколько позже, откажусь от лиру счетчика и, если Метрика предоставит свою картинку, поставлю вместо лирушного
Денис Земсков
сегодня, 12:31
Шел 2020, картинки не было!