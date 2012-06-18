Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Есть ли способ отслеживать чётко с помощью метрики- с каких источников какой был номер заказа в интернет-магазине?

Пост в архиве.

Здравствуйте! Есть такая задача, сайт рекламируется в директе, установлена метрика.
Надо выяснить точно, какой конкретно номер заказа в интернет-магазине ( оформление через корзину) идет с конкретной компании ( или обьявления).
к тому же настроены цели ( оформление покупки)- то есть видно что с директ.яндекса были сделаны заказы, но поскольку компаний несколько ( и в каждой свои обьявления) то непонятно..
например было два заказа- видно что один из одной компании, а другой из другой- не понятно, какой из какой?
строка финальная URL- заверщающая оформление заказа в магазине  имеет такой вид
/?ukey=checkout&step=success&orderID=206 ( где 206 номер заказа)
по ней по идее можно было бы определить..но как?
в метрике этого не нашел..
в тот же гугл аналитиксе видно - что например этот номер заказа, это с директа..но он не работает с директом с конкретными обьявами)
думал как-то можно решить через метки openstat, но там черт ногу сломит..не понятно, нет примеров как пользоваться
http://direct.yandex.ru/help/?id=990428
да и тут непонятно http://direct.yandex.ru/help/?id=1119167
к тому же- надо видеть номер заказа, с учетом того что цель засчитывается..и в этом урле есть номер, как уже и писал выше.. /?ukey=checkout&step=success&orderID=206 ( где 206 номер заказа)
как быть? помогите:-)
номер счетчика метрики 13930636
в меню содержание- параметры URL- все эти orderID= показываются..но толку то?

22 комментария
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Michael
27 января 2016, 22:50

нет решения пока

kukly-mag
27 января 2016, 22:50

хреново...

одна из самых полезных вещей и не сделана...

а делается ведь там все не сложно. тысячи владельцев интернет-магазинов допиливают движки чтобы выковыривать источник каждого из заказов

через метрику было бы намного проще. сделайте, пожалуйста

Michael
27 января 2016, 22:50

сделаем

Pavel Likhunov
27 января 2016, 22:50

А зачем вам отслеживание конкретного заказа? Если вы хотите оценить эффективность объявления или ключевой фразы в Директе, то вы можете посмотреть количество заказов по ним в статистике самого Директа. Отслеживать каждый заказ отдельно очень трудоемко.

ДокторДэ
27 января 2016, 22:50
затем, что может быть несколько компаний, создано разными людьми.. несколько каналов от разных людей и т.д. чтобы знать кому сколько платить:-)
как минимум
Pavel Likhunov
27 января 2016, 22:50

Вам подойдет статистика Директа. Там прекрасно видно сколько заказов было совершенно с какой кампании/объявления/фразы. Если конечно оплату исполнителям вы не высчитываете из суммы заказов с их кампаний.

ДокторДэ
27 января 2016, 22:50
совершенно не подойдет! так как важен номер заказа, и прочие подробности.
например ведут три человека три компании- и приходят одновременно несколько заказов, одновременно узнать невозможно, откуда и чего
Pavel Likhunov
27 января 2016, 22:50

Сколько заказов было по конкретной кампании за определенный промежуток времени прекрасно видно. Несложно распределить 1-2 тысячи дневных заказов по кампаниям/фразам/объявлениям. Вряд ли у вас больше. Данные о заказе конечно не посмотреть, но человек придя по запросу вентиллятор, не покупает пылесос. Хотя всякое бывает.

ДокторДэ
27 января 2016, 22:50
мда.. вот не пойму, зачем писать, не зная специфики вопроса..
надо не СКОЛЬКО заказов знать, а конкретно какие НОМЕРА заказов были по каким кампаниям и обьявлениям
Pavel Likhunov
27 января 2016, 22:50

А ЗАЧЕМ ВАМ КОНКРЕТНЫЕ НОМЕРА?

ДокторДэ
27 января 2016, 22:50
а догадайтесь!
плюс вопрос, у вас есть реально торгующий интернет-магазин, куда привлекают клиентов разные люди?
или клиенты привлекаются из разных источников?
Pavel Likhunov
27 января 2016, 22:50

Я уже несколько лет специализируюсь только на интернет-магазинах. И да, источников очень много. И да, мне непонятен ваш ажиотаж по поводу номеров заказов, т.к. эффективность считается не так.

Если вам уж совсем никак без подсчетов реального количества оборотных денег с исполнителя, то поставле AWLA, наколдуйте там с источниками и на выходе получите свои orderID по каждому источнику. Правда займет у вас это кучу времени, но вам же нужно, а объяснить вы отказываетесь. 

ДокторДэ
27 января 2016, 22:50
да что значит отказываюсь? по моему все очевидно.

есть два человека- один скажем гонит трафик из одного директ-обьявления, другой гонит из другого.
ОДНОВРЕМЕННО приходят скажем 4 заказа, два из них на сумму 10 000, два на сумму 1000, по договоренности от прибыли каждого заказа я плачу % людям.
Как определить, с какого именно обьявления какой заказ по номеру?
Видно, что да, с одного два пришло заказа..и с другого два..и что дальше? совершенно не ясно, чей канал- какой именно заказ, а следовательно сколько денег и какая эффективность в конечном итоге по выхлопу в деньгах!!!
Pavel Likhunov
27 января 2016, 22:50

это то я понял сразу. и мне это совершенно непонятно. вам стоит изменить систему мотивации для исполнителей. они создают вам контакт, и отвечают лишь за рекламу, а не за ваш сайт/логистику и скорость работы операторов. ну и как я уже говорил - человек, который покупает вентилятор, вряд ли купит сначала микроволновку. так что можете попробовать конверсии по ключевым словам из кампаний и сопоставить их с заказами. вполне может получиться.

ДокторДэ
27 января 2016, 22:50
это вы пишете из разряда: спрашивает человек, я хочу купить огурец..а вы ему, а помидор лучше и полезней и приятней.
изменить систему мотивации ( а не важно, что это и есть система мотивации, чем больше у с рекламы чьей-то будет прибыли, тем лучше будет работать и т.д), еще можно несколько сайтов открыть, а можно... ( еще вариантов 10).
если  не знаете как это сделать- ну не знаете.. бывает.
если знаете- то знаете.
Pavel Likhunov
27 января 2016, 22:50

Не знаю. Знаю только в Веблоганалайзере, где вы можете получить "ключевое слово+номер заказа" на выходе. В Метрике такое вряд ли сможет появиться. 

ДокторДэ
27 января 2016, 22:50
спасибо за инфо. интересно, а можно ли какие-то метки добавить в url обьявления, типа utm openstat и тем же веблоганалайзером или программой- чтобы это совместно с номером заказа было видно?
Pavel Likhunov
27 января 2016, 22:50

Да

borkmag
вчера, 08:38
Michael,
 сделали?
Василий
Сотрудник Яндексавчера, 21:07
borkmag,
https://yandex.ru/support/metrica/data/e-commerce.html
N L
27 января 2016, 22:50

Добрый день!

Столкнулась с такой же проблемой - есть необходимость отслеживать именно по какому поискому запросу покупатель пришел на сайт, сделавший именно этот заказ.

Подскажите, пожалуйста, появились ли какие-то варианты отслеживания заказ-запрос?

 

 

 

 

ДокторДэ
27 января 2016, 22:50

я с той поры ничего не находил ( хотя не особо то и искал)