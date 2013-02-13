Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Помогите разобраться данными статистики.

Пост в архиве.
Важность  данных  "Отказы" ?

Обновили  дизайн сайта.
     Счетчик Я Метрики  теперь точно есть на всех страницах сайта. 
  Сразу стало видно, что такие вещи  как "Глубина просмотра" и "Время на сайте"  выросли процентов на  30. Конверсиям  выросли!!! 
    Но (!) процент "Отказов" тоже  сильно увеличился. 

  Значит ли это, что  редизайн был неудачным?   
  Может это связано с тем, что   счетчик теперь точно есть на всех страницах сайта?
   Может ли рост показателя отказов    ухудшить  позиции сайта  в органической выдачи??   
27 комментариев
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Michael
27 января 2016, 22:44

Если количество целевых визитов и конверсии выросли - то конечно же редизайн был удачным
(ну естественно при условии, что настроенные "Цели" действительно отражают цель вашего сайта).
>>"может ли рост показателя отказов ухудшить  позиции сайта" - нет

cork1
27 января 2016, 22:44
Количество   целевых визитов сильно не изменилось, показатели конверсии - да.  Рост сильный, потому и волнуюсь.  С мобильных  тоже сильный скачек отказов. :-(   Ну тут хоть  понятно, страницы  целевые  стали  тяжелее...
cork1
27 января 2016, 22:44
Пока ждала модерации и  ответов   работал над  сайтом, показатели отказов снизились на 10 -15 %..   наблюдаю и  жду  дальнейших результатов.  :-) 
cork1
27 января 2016, 22:44
И все  таки не все благополучно.  :-(   У меня стало  примерно 50 %  запросов   где пользователь пробыл на  сайте   0:00:00  просмотрев 1 страницу.  Я сравнивала те же показатели за  аналогичный период прошлого года  и подобных запросов   намного меньше, не более 10%. Что интересно, все запросы очень уникальны,   такие не  встречаются в подсказках, запросы - это  куски  текста с сайта кючевик + текст возле него.   Создаться впечатление, что кто-то специально   накручивает  отказы на сайте. Помогите пожалуйста.
   
cork1
27 января 2016, 22:44
За последние пару недель даже в Директе  появились  запросы  с  100% отказами.  :-(  Итак же время на сайте 0:00:00
cork1
27 января 2016, 22:44

Эти странные запросы с большим процентом отказов ране нигода не были в числе запросов к сайту. Я  просто собрала странные запросы и начала искать их среди ранее заданных к сайту.

  Новые запросы конечно  интересные -  например у  меня есть  страница  заголовко  " Укладка пробкового пола"    запрос с "пробкового пола укладка" имеет  100% отказ и  время на сайте 0:00:00   хоть и ведет из поиска на  страницу " Укладка пробкового пола" .     Если бы существо  зашедше на сайт умело  думать...   Вы понимаете..

cork1
27 января 2016, 22:44

Да, если посмотреть аналогичную статтистику за прошлый год, то обладатели  уникальных ( единичных) зароосов чаще всего отличалисть  внимательностью - глубина просмотра и  вреям  на сайте были хорошие. 

Michael
27 января 2016, 22:44

1)Возможно ли, что счетчик стоит у вас не на всех страницах? - это может привести к такому эффекту, что будет много отказов, чисто по техническим причинам, проверить можно с помощью https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/metrika-info/.
 2) Возможно пользователи попадают сразу на страницу, на которой им все становится ясно и что-то их не устраисает и дальше не надо ходить по сайту.

cork1
27 января 2016, 22:44

   Меня смущает что так много пользователей  у корторых время  прибывания 0:00:00 и одна страница.  И все это обладатели  очень уникальных запросов корые  ранее  не всречались у меня на  сайте, это  запросы из сниппета только со словами преставленными местами. 

И если посмотреть статистку за прошые годы, то обладатели уникальных запросов как правило   внимательны к контенту,  долгосмотрят и читают.   

   Я собрала фокус группу из  слушателей и выпускников школы юзаблити Д. Сатина. Они смотрели   сайт,  дали только мелыкие рекомендаци.   С этой точки зрения сайт нормальный. 

cork1
27 января 2016, 22:44

Счетчик  проверила,  на всех страницах  он установлен корректно.

columbow
27 января 2016, 22:44

Мы на работе с этими Отказами разбирались плотно.

Есть вариант, что у вас та же проблема. Смотрите.

Отказы говорят о том, что приходит масса людей, которые у вас не находят того, за чем они пришли.

Это может быть по двум причинам.

Либо СЕОшник ваш гонит к вам всех подряд (и поэтому много нецелевых посетителей приходят либо он неудачно подобрал слова в ссылках и объявлениях - например, обещал квартиры, а вы продаете пылесосы).

Либо страница оказалась оптимизирована совсем не под то, что вы считаете целью. Например, если везде писать, что вы делаете пылесосы, а вовсе не занимаетесь пластиковыми окнами, вполне возможно к вам придут именно за окнами. Не найдут их у вас, обидятся и повысят показатель отказов.

Примеры нарочно даю грубые и на пальцах, зато, надеюсь, понятные.

А в нашем случае все оказалось еще глупее. Мы тщательно оптимизировали страницы каждую под свою цель. Прописали тексты ссылок. А сеошник поленился с этим всем добром разобраться и тупо со всех ссылок направлял людей к нам на главную... Естественно, они там не находили обещанных спецпредложений и уходили.

Вот такие нехитрые выводы.

cork1
27 января 2016, 22:44
На сеошника тут грешить не надо - это я   :-)  Занимаюсь этим сайтом  скоро 10 лет, сама домен регистрировала.    Знаю про него все, и у меня тут  нецелевого трафика нет.    Одна из проблем- это  образцы товара  ушли из зоны  видимости (1 экрана)  - картинки  с товаром на которые  обращали внимание  рассматривали.    Единственное, я не смотрела  регионы, может их добавилось???   
columbow
27 января 2016, 22:44

Да ведь я же не о том, на кого свалить проблемы. Можно и самому такое себе устроить...  :-)

Да, если у вас продажи, пара картинок над линией сгиба обязательна. Иначе народ не хочет понимать, что тут такое дают.

Регионы тоже критичны, кстати, если у вас продажи не по всей России.

chuma3
27 января 2016, 22:44

если хотите - посмотрю. адрес?

cork1
27 января 2016, 22:44
Нет, спасибо..  потихоньку сами разберемся.
r7media
27 января 2016, 22:44
А вы анализировали по каким запросам больше всего отказов?
cork1
27 января 2016, 22:44
по товарным  с тематичных страниц
n.kireeva2014
27 января 2016, 22:44
Сергей Казаринов
27 января 2016, 22:44

Я правильно понимаю, что речь идет о сайте компании, которая занимается пробковыми покрытиями?

 

Так уж получилось, что я веб-программист и у меня есть своя контора, специализация коммерческие напольные покрытия.

 

В свое время была подобная ерунда. Вижу, что у Вас на сайте выставленны паттерны покрытий, а интерьерных фотографий нет. В свое время, размещение фотографий интерьеров с покрытиями помогло уменьшить показатель отказов в 3 раза.

 

Вся соль в том, что потребитель, который заходит к Вам на сайт в основном не специалист, и смотря на паттерны (расцветки) покрытий он не понимает, как это выглядит в интерьере. Более того эти паттерны ему вообще ни о чем не говорят, кроме того, что есть разные расцветки.

 

Ну и грубый пример: Я Петя. Мне шев сказал, что нам в контору надо 300 квадратов пробкового пола. В первый раз услышал, что это такое. Захожу к Вам на сайт. Гляжу на 30 картинок различных цветов и недоумеваю, что это такое и как это выглядит в целом.

 

cork1
27 января 2016, 22:44

  Этот сайт  благополучно существует  уже с 2003 года.   Ранее   процент отказов  тыл не более 12%.  Процент отказов  вырос после  смены дизайна, меняли  шапки и  меню  упростили.  Тексты и манеру  подачи информации не меняли!!    Т.К прежние показатели были хорошие.   Что удивительно, процент отказов вырос, конверсии  тоже выросли аж на 1 %  :-))

  Информация о том что такое пробка   или каждый конкретный материал на сайте есть.   Фото  в интерьере тоже в отдельном разделе.

Сергей Казаринов
27 января 2016, 22:44

Касательно шапки - да. Сейчас такие шапки не рулят (с картинками). Они слишком много места забирают из зоны первой видимости. Возможно здесь и есть проблема. Но Вам ведь можно улучшить показатель отказов и не трогая шапку. Есть недостатки и их много.

cork1
27 января 2016, 22:44

 

Шапку    директор трогать не хочет  :-(   Он уверен что  в текстах  что там  сосредоточена  важная часть информации.   Я бее раза в 2 уменьшила..    :-(  Думала что дело в картинках, чтоб образцы были видны, но нет.   Сейчас образцы товара  вышли в поле видимости, но   это ситуации сильно не помогло.       Расскажите что именно Вам не понарвилось.   Просто у меня за 3 месяца   "допиливания"  есть   некий наработаный опыт.   Ну если честно я  устала  он  этих качелей.

cork1
27 января 2016, 22:44

Еще в резулттате моих "допиливаний"  растет время  прибывания и  кол- во просмотренных страниц и  процент отказов  тоже стал расти, опять...    Показатель отказа критерий важный, но   сильно неожнозначный.  мы ж не знаем чего человек ушел,  может позвонил,  заказал и ушел  со страницы.  А я тут мучаюсь..

Сергей Казаринов
27 января 2016, 22:44

Насколько помню отказ - это посещение, длительность которого была менее 15 секунд. За 15 секунд нереально понять, что именно эта контора тебе нужна, она продает именно тот товар, который нужен, и набрать номер телефона. Тем более по логике пользователь не покидает страницу во время звонка.

 

cork1
27 января 2016, 22:44

Я по времени не    знаю  сколько  Яндекс считает 15  или больше..   Меня напрягают те, что меньше всего по времени ) 0:00:00  Понимаю что это не  скорей всего не люди..   А вообще   есть  в статистке  запросов    странное.  Это нулевые  по времени запросы  сильно  странные, даже в самой формировке запроса

cork1
27 января 2016, 22:44

И да,  посмотрите пожалуйста, в прайсах понятно, что   наимевание  - это и ссылка увеличенный образец товара?

LatentThreat
вчера, 23:45
Понимаю, что тема старая... но прочитав комменты людей, а точнее бред который они пишут... уж простите не сдержался... может пригодиться другим людям, которые попадут на эту тему...

Если у вас в метрике присутствуют сложные/глупые/странные запросы, которые напоминают стиль общения Магистра Йоды, т.е. задом наперед... при этом время посещения = 00:00...

тут два варианта:
1) это поисковая пессимизация (атака);
2) вам гонят ботов (немного отличается от пессимизации) под видом классного трафика.

*Если вы говорите, что странные запросы, то скорее всего - это вариант №1... Поведенческие факторы - один из ключиков к успеху в SEO, особенно в последние годы.

Накрутка поисковых подсказок, немного другая тема... там тоже несколько вариантов:
1) создается пулл уникальных(!) ключей под тематику, а потом начинается массовый набор этих ключей в ПС, с помощь. ботов и/или людей (типа бич фрилансеры за 30-50коп. набивают). Так как ключи уникальные, а статьи с этими ключами - только у вас на сайте, то ваш сайт будет ТОП 1+2+3.
Но за это можно словить фильтры от ПС... в 94%, оставшиеся 6% - это профи, но это оч. дорого и долго... да и ПС может среагировать по принципу "бомба замедленного действия", т.е. сперва притвориться, что повелся... а через Х-ХХХ дней, кинуть 100500 санкций и молниеносно снизить позиции/выкинуть с поиска, а вы даже не узнаете "откуда прилетело"...

2) Когда страница сайта уже(!) занимает определенную позицию от 1 до 20 (иногда берут и с 30 места). Набирают запрос, и в результатах выдачи ищут сайт, далее переходят и имитируют поведение пользователя, т.е. типа реально скролят страницы, выделают текст, переходят по ссылкам на другие страницы и т.д., при этом проводят время на сайте в заданном периоде (временные рамки). Но это тоже отдельная история... ПС - также все это вычисляет =)))

Совет, если боты - пишите правило в htacess или запилите скрипт, по отлову ботов и последующему бану. Как правило это самые простые боты-кликеры, написанные школотой, которые приходят с определенных диапазонов IP.