Клуб Яндекс.Метрики Помогите разобраться данными статистики. Пост в архиве. c ork1

Важность данных "Отказы" ?



Обновили дизайн сайта.

Счетчик Я Метрики теперь точно есть на всех страницах сайта.

Сразу стало видно, что такие вещи как "Глубина просмотра" и "Время на сайте" выросли процентов на 30. Конверсиям выросли!!!

Но (!) процент "Отказов" тоже сильно увеличился.



Значит ли это, что редизайн был неудачным?

Может это связано с тем, что счетчик теперь точно есть на всех страницах сайта?

Может ли рост показателя отказов ухудшить позиции сайта в органической выдачи??

