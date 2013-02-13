Помогите разобраться данными статистики.
Пост в архиве.
13 февраля 2013, 14:21
Обновили дизайн сайта.
Счетчик Я Метрики теперь точно есть на всех страницах сайта.
Сразу стало видно, что такие вещи как "Глубина просмотра" и "Время на сайте" выросли процентов на 30. Конверсиям выросли!!!
Но (!) процент "Отказов" тоже сильно увеличился.
Значит ли это, что редизайн был неудачным?
Может это связано с тем, что счетчик теперь точно есть на всех страницах сайта?
Может ли рост показателя отказов ухудшить позиции сайта в органической выдачи??