Метрика для мобильных версий сайтов

C помощью Яндекс.Метрики веб-мастера могут отслеживать, сколько пользователей просматривает мобильную html-версию их сайта.



Чтобы посетителю было удобно просматривать сайт с мобильного устройства, веб-мастера обычно создают специальную версию html-сайта, учитывающую размер экрана и особенности навигации мобильных устройств. Чтобы определить, с мобильного или стационарного устройства пришел пользователь и показать ему подходящую страницу сайта, некоторые из них пользуются бесплатным API Яндекс.Детектора.



Мы рекомендуем установить счетчик Метрики на мобильную версию сайта, чтобы оценивать её посещаемость, время, проведенное посетителями на сайте, глубину просмотра, конверсию и другие показатели эффективности сайта, доступные в Яндекс.Метрике.



Установка счетчика Яндекс.Метрики на мобильную версию сайта ничем не отличается от установки счетчика на обычный сайт. Подробнее об этом читайте в разделе "Как настроить счетчик Метрики".



Надеемся, установив Метрику на мобильную версию вашего сайта, вы узнаете больше о посетителях вашего сайта с мобильный устройств и сможете эффективнее работать с этой аудиторией.