Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Метрика для мобильных версий сайтов

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C помощью Яндекс.Метрики веб-мастера могут отслеживать, сколько пользователей просматривает мобильную html-версию их сайта.

Чтобы посетителю было удобно просматривать сайт с мобильного устройства, веб-мастера обычно создают специальную версию html-сайта, учитывающую размер экрана и особенности навигации мобильных устройств. Чтобы определить, с мобильного или стационарного устройства пришел пользователь и показать ему подходящую страницу сайта, некоторые из них пользуются бесплатным API Яндекс.Детектора.

Мы рекомендуем установить счетчик Метрики на мобильную версию сайта, чтобы оценивать её посещаемость, время, проведенное посетителями на сайте, глубину просмотра, конверсию и другие показатели эффективности сайта, доступные в Яндекс.Метрике.

Установка счетчика Яндекс.Метрики на мобильную версию сайта ничем не отличается от установки счетчика на обычный сайт. Подробнее об этом читайте в разделе "Как настроить счетчик Метрики".

Надеемся, установив Метрику на мобильную версию вашего сайта, вы узнаете больше о посетителях вашего сайта с мобильный устройств и сможете эффективнее работать с этой аудиторией.

8 комментариев
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Juri23
27 января 2016, 23:21
Вебвизор имеет смысл включать? (для отслеживания форм, видимо)
reshetar.d
27 января 2016, 23:21

Нужно ставить отдельный счётчик на мобильную версию? или тотже, что стоит на обычной версии сайта?

ollleg
27 января 2016, 23:21

reshetar.d

2 июня, 14:30

Нужно ставить отдельный счётчик на мобильную версию?

У меня тот же вопрос!!!

Адрес сайта один, только добавлен переход с основной версии на мобильную и обратно, так кто нибудь ответит, счётчик стоит давно, на мобильную версию добавлять его же ?????

 

Michael
27 января 2016, 23:21

да, его же.

ollleg
27 января 2016, 23:21

Спасибо.

Мне уже ответили из поддержки, я так и сделал, но возможно ещё кто то ищет ответ на этот вопрос.,

сможет его прочесть.

Ещё раз спасибо.

 

pobozhei.artemy
10 апреля 2016, 17:20
Добрый день!
Есть счетчик метрики на сайте. Есть версия сайта для мобильных устройств, открывается по адресу (домен/phone)
При просмотре вебвизора всегда показывает только десктопную версию. Как мне просматривать посещения с телефонов на нужной версии сайта?
ПС пробовал добавить счетчик домен/phone , но яндекс автоматически убирает то, что после слеша.
lexa123123
24 апреля 2018, 15:21
Добрый день. При просмотре вебвизора всегда показывает только десктопную версию. Как посмотреть вебвизор для телефонов? 
gggggggggreat
22 августа, 17:23
Присоединяюсь к вопросам про мобильную версию, сайт не адаптивный, есть ли возможность показывать шаблон мобильного сайта, а не координаты перемещения по десктопу? 
пс: 2 версии сайта на одном домене, разделяются определением мобильности на сервере
Обновлено 22 августа, 17:27