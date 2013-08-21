Как в метрике посмотреть, откуда изначально пришел пользователь? На наш сайт некоторое количество заказов приходит от людей, набирающих в поисковике название сайта. Интересно узнать, откуда они узнали о сайте изначально. Пробовал делать фильтр "посещения заданного пользователя" в Вебвизоре, но он этой информации не дает. Была идея как-то сохранять эту информацию в куках, а потом - в метках, но, возможно, есть более изящное решение.