Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Откуда изначально пришел пользователь

Пост в архиве.

Как в метрике посмотреть, откуда изначально пришел пользователь? На наш сайт некоторое количество заказов приходит от людей, набирающих в поисковике название сайта. Интересно узнать, откуда они узнали о сайте изначально. Пробовал делать фильтр "посещения заданного пользователя" в Вебвизоре, но он этой информации не дает. Была идея как-то сохранять эту информацию в куках, а потом - в метках, но, возможно, есть более изящное решение.

9 комментариев
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yndx-markon-mark
27 января 2016, 22:39
В отчетах Источники сводка, Поисковые системы, Рекламные системы, отображается число визитов для вернувшихся посетителей по первому источнику трафика, при выборе целей соответственно число целевых визитов для вернувшихся посетителей.
andrew-murray
27 января 2016, 22:39

Вебвизор используйте

Juri23
27 января 2016, 22:39
В самой Метрики вы ответа на это не найдёте. Можете сохранять в куках и изобретать велосипед (поскольку передать в отчёты в приемлемом виде это всё равно будет не слишком удобно). Можно использовать для этого какие-то иные инструменты, поддерживающие анализ многоканальных последовательностей - там это будет отследить несколько проще.
Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:39

Мне понравилось!

http://clubs.ya.ru/4611686018427463251/

Alex_soldier
27 января 2016, 22:39
Есть решение, правда не столько изящное, сколько примитивное:
регулярно выгружать серверные логи,
а потом в них искать заинтересовавшего посетителя
(IP + UserAgent обычно дают необходимую точность).

Для "штучных" просмотров можно делать вручную,
для массово-регулярных - лучше автоматизировать программно.
site woman
27 января 2016, 22:39

,привет! да конечно же есть более изяшное решение....

точнее их два...вы можете установить у себя на сайте ,внизу вашего сайта этот скопированый вами код  /\ http://iplogger.ru" title="IPLogger.ru - IP Logging Service">http://iplogger.ru/tHSG.jpg" border="0"> /\ и всегда,каждый день получать полную статистику о пришедших к вам на сайт,их ай-пи адреса,время,откуда а так же с какого ресурса они вам пожаловали...я думаю что этот ответ вас устроил....?/,

Brand
27 января 2016, 22:39

 

На наш сайт некоторое количество заказов приходит от людей, набирающих в поисковике название сайта. Интересно узнать, откуда они узнали о сайте изначально.

 Это невозможно осуществить ни при помощи метрики, ни при помощи серверных логов. Единственный вариант - опросы.

avtostekla116
12 марта, 18:50
avtostekla116@yandex.ru
Дмитрий Громов
13 марта, 13:21
avtostekla116,
Здравствуйте. Если у вас есть вопрос по Метрике, пожалуйста, напишите — буду рад подсказать.