Гид по Метрике: как проверить передачу данных электронной коммерции

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Что такое электронная коммерция?

Электронная коммерция представляет из себя метод передачи данных о действиях с товарами, которые просматривал или заказывал посетитель на сайте.

С помощью электронной коммерции можно передавать в Яндекс.Метрику информацию о 4-х событиях:

Просмотр полного описания товара

Добавление товара в корзину

Удаление товара из корзины

Покупка

Передачу информации обо всех событиях настраивает вебмастер сайта. Информация о настройках для каждого события представлена в помощи Метрики.

Подключение электронной коммерции

Подключение электронной коммерции состоит из нескольких этапов:

В настройках счетчика (в разделе Настройка → Счетчик) включите опцию «Электронная коммерция». При этом в код счетчика будет добавлен контейнер для сбора данных dataLayer (по умолчанию).

Установите или обновите код счетчика на страницах вашего сайта, которые содержат информацию о товарах и заказах (характеристики товара, кнопка «Добавить в корзину» и пр.). Разместите контейнер данных dataLayer на страницах сайта и настройте передачу событий, происходящих с товарами, в Яндекс.Метрику.

Также вы можете подключить электронную коммерцию с помощью CMS. Выберите подходящий для вашего сайта плагин.

ВАЖНО!

На стороне сайта необходимо использовать то же название контейнера, что указано в настройках счетчика. Например, если в настройках счетчика вы изменили имя контейнера на другое (например, EcomYandex), то при настройке передачи данных используйте это же имя контейнера (EcomYandex).

Передача электронной коммерции одновременно в Google Analytics и Метрику

Имя контейнера данных и структура вкладываемых в него Ecommerce-объектов в Метрике соответствует аналогичным сущностям в Google Analytics Enhanced Ecommerce. Это означает, что если уже настроена отправка данных в Google Analytics Enhanced Ecommerce, в том числе через Global Site Tag, и включена электронная коммерция в Яндекс.Метрике, то последняя также начнет собирать данные.

Отчеты группы «Электронная коммерция»

Передача данных о доходе в отчеты Директа

С помощью Электронной коммерции можно передавать информацию о доходе в Яндекс.Директ. В статистике Яндекс.Директа будет доступна информация в колонках «Доход» и «Рентабельность». После настройки Электронной коммерции в списке целей в интерфейса Яндекс.Директа, который доступен в статистике кампании и в мастере отчётов, появится автоматически созданная цель — «eCommerce: Покупка (счётчик №ХХХХХ)». Выбрав её, вы сможете посмотреть доход и конверсии по ecommerce-цели.

Проверка передачи данных Электронной коммерции

Проверка с помощью дебага-режима _ym_debug=1

Для проверки необходимо:

Проверить в коде счетчика наличие строки ecommerce:«dataLayer» (или ecommerce:true). Выполнить для этого интересующее нас событие на стороне сайта, например, «Добавление в корзину»:

Открываем сайт, например, в Яндекс.Браузере с параметром _ym_debug=1 (например, https://site.ru/?_ym_debug=1), открываем консоль браузера ( F12 для Windows и ⌥ + ⌘ + J для Mac OS) и выбираем вкладку Console.

Ищем в консоли строку, вида Params. Counter XXXXXX. Params: {__ym: {…}}

Если такая строка появилась , то необходимо её раскрыть, и проверить на соответствие искомому действию в Помощи (в нашем случае интересует «Добавление в корзину»). Как правило появление такой строки говорит о корректной передаче данных электронной коммерции. Можно перепроверить с помощью метода JSON.stringify (dataLayer).

, то необходимо её раскрыть, и проверить на соответствие искомому действию в Помощи (в нашем случае интересует «Добавление в корзину»). Как правило появление такой строки говорит о корректной передаче данных электронной коммерции. Можно перепроверить с помощью метода JSON.stringify (dataLayer). Если такая строка НЕ появилась, значит на этой странице не настроена передача данных ЭК в Метрику по данному действию. Необходимо обратиться к вебмастеру для проверки и исправления ситуации.

Проверка с помощью команды JSON.stringify (dataLayer)

dataLayer — имя контейнера данных. Соответственно, если на счетчике используется другое имя контейнера, то нужно указать его вместо dataLayer.

Для проверки необходимо:

Проверить в коде счетчика наличие строки ecommerce:«dataLayer» (или ecommerce:true). Проверить интересующее нас событие на стороне сайта, например, «Покупка»:

Открываем сайт, например, в Яндекс.Браузере, и открываем консоль браузера (F12 для Windows; ⌥ + ⌘ + J для Mac OS), выбираем вкладку Console, ставим флажок «Preserve log».

Покупаем товар и прописываем в консоль JSON.stringify(dataLayer) и жмём "Enter"

Тут возможны 3 варианта:

В консоли есть информация о массиве данных.





Скопируйте массив полностью (кроме внешних квадратных скобок). Затем перейдите в любой онлайн JSON-парсер, например, на http://jsonparseronline.com , вставьте в левое окно скопированные в консоли данные. После этого в правом окне «JS eval» увидите данные о событии «Покупка» в удобном для проверки формате. Эти данные нужно сверить с примером из помощи для поиска ошибки: https://yandex.ru/support/metrika/data/e-commerce.html#e-commerce__ex-purchase Вместо массива даных отобразилась ошибка «dataLayer is not defined» .

Это значит в исходном коде этой страницы сайта не задана строка «window.dataLayer=window.dataLayer || [];» то есть, не выполнен важный пункт настроек. В консоли отобразились пустой массив данных в виде «[]» .

Это значит, что массив dataLayer объявлен, однако для данного события не настроена передача данных.

Плагины Электронной коммерции для CMS

Для популярных CMS имеются уже готовые плагины для передачи данных Электронной коммерции в Метрику. Вот некоторые из них: