Гид по Метрике: как отслеживать собственные визиты на сайт

Увидеть собственное посещение в отчетах счетчика Метрики достаточно просто. Для этого зайдите на сайт c произвольным GET-параметром. Например, можно зайти с параметром from=mytest.

В этом случае ссылка будет выглядеть так: https://site.ru?from=mytest

Можно использовать любой произвольный параметр (test=vasya, from=london, yandex=top и т. д.)

Например, мы хотим увидеть свой визит на счетчике Помощи Яндекс.Метрики: https://yandex.ru/support/metrica/

Как мы уже знаем, необходимо к ссылке добавить произвольный GET-параметр. Поэтому добавим удобный нам параметр test=vasyametrika:

https://yandex.ru/support/metrica/?test=vasyametrika и перейдем по ссылке.

Получится вот так:

Теперь для того, чтобы увидеть свой визит в статистике, нужно перейти в любой отчет счетчика (например, «Посещаемость») и отфильтровать визиты с помощью сегментации, чтобы увидеть наш визит, в котором был просмотрен тестовый параметр (в нашем случае — test=vasyametrika). Обратите внимание, что данные появятся в отчете в течение нескольких минут.

Сделать это можно так:

Кликните на ссылку, чтобы увидеть этот отчет.

Попробуйте таким же образом отыскать ваш визит на Помощь Яндекс.Метрики :)

Почему мой визит не фиксируется?

Ваш визит может быть не зафиксирован, если: