Гид по Метрике: как проверить работу цели

В этом посте мы разберемся, как проверить работу целей в Метрике.

Напомним, что в Метрике цели подразделены на следующие типы:

Количество просмотров Посещение страниц JavaScript-событие Составная цель

Основные правила проверки работы целей

Рекомендуем При проверке любых целей, рекомендуем заходить на сайт с произвольным GET-параметром, чтобы в отчетах было проще отличить свои действия от действий других пользователей.



Например, site.ru?_ym_debug=1&from=test (GET-параметр может быть любым). Это позволит сегментировать ваш отчет по URL-адресам, содержащим from=test, и увидеть те действия, которые совершили именно вы. Перед тем, как начать проверку, убедитесь, что: В настройках счетчика (вкладка «Фильтры») не включен фильтр «Не учитывать мои визиты». В ином случае проверяйте цель в режиме инкогнито, либо в браузере, в котором вы не авторизованы в Метрике.

На тестируемой странице установлен счетчик Метрики. Как проверить корректность установки счетчика, описано в нашей Помощи.

В браузере отключены блокировщики рекламы или другие дополнения, препятствующие корректной работе счетчика Метрики.

Ваш антивирус не блокирует работу счетчика Метрики

Теперь рассмотрим каждый тип цели.

1. Количество просмотров страниц

Название цели говорит за себя — цель считает количество просмотров страниц. А в Терминологии есть важное уточнение: просмотр — это не только открытие новой страницы, но и перезагрузка страницы, обновление AJAX-сайтов, отправка данных с помощью метода hit.



Таким образом, для того, чтобы проверить корректность работы цели, достаточно совершить заданное количество просмотров страниц

2. Посещение страниц

Особенности целей «Посещение страниц» Данный тип целей содержит следующие условия: url: содержит;

url: совпадает;

url: начинается;

url: регулярное выражение; Очень важно понимать отличия между этими условиями. Например, если выбрано условие «url: совпадает „https://site.ru“», то при при переходе на страницу http://site.ru или https://site.ru/page1 цель достигнута не будет, так как обе ссылки не соответствуют заданному условию. Чтобы проверить работу целей типа «Посещение страниц» выполните следующие шаги: Зайдите на сайт в режиме дебага (например, site.ru?_ym_debug=1); Откройте консоль браузера: Убедитесь в наличии URL-адреса целевой страницы в строке PageView. (Например, PageView Counter XXXXXX. URL: https://site.ru/?_ym_debug=1);

Если в PageView вы видите адрес целевой страницы, то значит, что цель достигнута, и в течение нескольких минут информация о достижении цели появится в отчетах Метрики.

Если информация о достижении цели не отобразится, а отчетах Метрики, обратите внимание на основные правила проверки работы целей.

3. JavaScript-событие

Особенности целей «JS-событие» Информация о достижении JS-целей передается в Яндекс.Метрику с помощью JavaScript. При создании цели указывается ее идентификатор. При достижении цели вызывается метод reachGoal, в который передается указанный идентификатор. Таким образом можно отслеживать практически любые произвольные события. Есть ограничения: Используйте такие значения идентификаторов, которые не содержатся в URL страниц сайта.

Идентификаторы не должны содержать следующие символы: /, &, #,?, =. Чтобы проверить работу целей типа «JS-событие» выполните следующие шаги: Зайдите на сайт в режиме дебага (Например, site.ru?_ym_debug=1); Откройте консоль браузера Совершите на странице действия, необходимые для достижения цели. Убедитесь в наличии строки Reach goal. Counter: XXXXXX. Goal id: ИДЕНТИФИКАТОР ЦЕЛИ. в консоли браузера.

Если после выполнения этих шагов в консоли браузера не появилась информация о достигнутой цели, то убедитесь в правильности совершения шагов и в корректной настройке целей. Обратитесь за помощью к вебмастеру вашего сайта.



Если в консоли браузера отобразилась информация о достигнутой цели, но в отчетах Метрики достижение цели так и не появилось, то обратите внимание на основные правила проверки работы целей.

4. Составная цель

Этот тип цели позволяет указать последовательность шагов, которые посетитель совершает на пути к выполнению целевого действия. Каждый шаг описывается с помощью цели типа «Посещение страниц» или «JavaScript-событие».

При создании цели, обратите внимание на следующее:

Составная цель может состоять максимум из пяти шагов.

Выбирать цепочку шагов следует таким образом, чтобы каждый следующий шаг был невозможен без выполнения предыдущего. Если, например, у посетителя есть возможность совершить второй шаг, минуя первый, цель не считается достигнутой.

Шаги необязательно должны быть выполнены подряд. По ходу движения к цели пользователь может посещать различные страницы сайта и выполнять другие действия, не связанные с достижениями целей шагов.

Шаги должны быть выполнены в рамках одного визита посетителя.

Для проверки работы составной цели используйте вышеописанные способы для проверки целей типа «JS-событие» и «Посещение страниц».

Заключение

Как видите, проверить работу целей любого типа совершенно не сложно, нужно лишь быть чуточку внимательными. При каждой проверке держите в уме основные правила проверки работы целей.

Если же в ходе проверки работы цели у вас возникли вопросы, то напишите об этом в комментариях к этому посту или в Службу поддержки Яндекс.Метрики, и мы постараемся вам помочь.