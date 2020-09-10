Гид по Метрике: как создать счетчик Метрики

Для того, чтобы создать счетчик Яндекс.Метрики, необходимо перейти на страницу https://metrika.yandex.ru и авторизоваться под вашим Яндекс-аккаунтом. Если у вас нет аккаунта в Яндексе, то необходимо зарегистрироваться.

Авторизация в Яндексе

После авторизации вы окажетесь на странице со списком счетчиков (если у вас еще нет счетчика, то вы увидите надпись «Не найдено ни одного счетчика»).

Страница со списком счетчиков

На странице списка счетчиков необходимо нажать на кнопку «Добавить счетчик». При создании счетчика можно заполнить некоторые поля и включить некоторые опции:

Настройки при регистрации счетчика

Имя счётчика — это любое название, которое клиент захочет дать счётчику (необязательный параметр).

— это любое название, которое клиент захочет дать счётчику (необязательный параметр). Адрес сайта — вводится домен сайта или адрес раздела сайта. Префикс схемы/протокола (http://, https://) указывать не нужно.

В этом поле вы можете указать путь сайта (path в структуре URL). Например, site.ru/category/. При этом не указывайте адрес до определенного файла или фрагмента страницы (символа «#») — эти указания вызовут ошибку в поле для ввода. Кроме того, не будут учитываться переданные в URL параметры (часть адреса после символа «?»).

— вводится домен сайта или адрес раздела сайта. Префикс схемы/протокола (http://, https://) указывать не нужно. В этом поле вы можете указать путь сайта (path в структуре URL). Например, site.ru/category/. При этом не указывайте адрес до определенного файла или фрагмента страницы (символа «#») — эти указания вызовут ошибку в поле для ввода. Кроме того, не будут учитываться переданные в URL параметры (часть адреса после символа «?»). Дополнительные адреса — используются для работы функции «Мониторинг доступности сайта» и фильтрации посторонних данных из отчётов. Если вы хотите поставить счетчик на несколько доменов, в поле «Дополнительные адреса» следует указать эти домены (например: spb.site.ru, сайт.рф). Если этого НЕ сделать, по умолчанию данные всё равно будут собираться со всех доменов, где установлен счетчик, но для этих доменов нельзя будет подключить настройку «Мониторинг доступности сайта».

— используются для работы функции «Мониторинг доступности сайта» и фильтрации посторонних данных из отчётов. Если вы хотите поставить счетчик на несколько доменов, в поле «Дополнительные адреса» следует указать эти домены (например: spb.site.ru, сайт.рф). Если этого НЕ сделать, по умолчанию данные всё равно будут собираться со всех доменов, где установлен счетчик, но для этих доменов нельзя будет подключить настройку «Мониторинг доступности сайта». Принимать данные только с указанных адресов — настройка относится к фильтрации данных (а также настройка «включая поддомены»). Недобросовестные пользователи могут использовать чужой счетчик для накрутки статистики или спам-рассылки. Настройку «Принимать данные только с указанных адресов» следует рекомендовать к подключению, если в отчеты попадает статистика по чужим доменам. После подключения настройки в отчетах счетчика останутся данные по домену, указанному в поле «Адрес сайта» и в поле «Дополнительные адреса», остальные данные будут отфильтрованы.

— настройка относится к фильтрации данных (а также настройка «включая поддомены»). Недобросовестные пользователи могут использовать чужой счетчик для накрутки статистики или спам-рассылки. Настройку «Принимать данные только с указанных адресов» следует рекомендовать к подключению, если в отчеты попадает статистика по чужим доменам. После подключения настройки в отчетах счетчика останутся данные по домену, указанному в поле «Адрес сайта» и в поле «Дополнительные адреса», остальные данные будут отфильтрованы. Включая поддомены — настройка доступна после подключения «Принимать данные только с указанных адресов». Рекомендуем использовать, если у сайта много поддоменов на которых клиент собирается установить один и тот же счетчик. Чтобы не задавать все поддомены вручную в блоке «дополнительные адреса», можно подключить настройку «Включая поддомены».

— настройка доступна после подключения «Принимать данные только с указанных адресов». Рекомендуем использовать, если у сайта много поддоменов на которых клиент собирается установить один и тот же счетчик. Чтобы не задавать все поддомены вручную в блоке «дополнительные адреса», можно подключить настройку «Включая поддомены». Часовой пояс — следует выбрать часовой пояс, по которому живёт большинство посетителей сайта. Если в списке часовых поясов нет нужного регион, то следует выбрать любой город с подходящим часовым поясом.

— следует выбрать часовой пояс, по которому живёт большинство посетителей сайта. Если в списке часовых поясов нет нужного регион, то следует выбрать любой город с подходящим часовым поясом. Вебвизор, карта скроллинга, аналитика форм — это инструменты так называемой in-page аналитики. Они показывают, как люди взаимодействуют с каждой страницей сайта, как перемещают курсор и куда кликают, как прокручивают страницу и заполняют анкеты. При подключении настроек соответствующие отчеты будут показывать данные.

Когда все нужные поля будут заполнены, необходимо принять условия пользовательского соглашения и нажать кнопку «Создать счетчик». После этого вы окажетесь на странице с информацией о способах установки счетчика, дополнительными настройками и самим кодом счетчика.

Чтобы завершить создание счетчика, промотайте в конец страницы и нажмите кнопку «Начать пользоваться». Произойдет переход на страницу «Мои счетчики». В списке счетчиков появится только что созданный счетчик.

Созданный счетчик

Далее необходимо настроить и установить счетчик на сайт.

Если у вас есть вопросы по созданию счетчика или другим возможностям Яндекс.Метрики, напишите нам в поддержку.