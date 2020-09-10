Гид по Метрике: как создать счетчик Метрики

Для того, чтобы создать счетчик Яндекс.Метрики, необходимо перейти на страницу https://metrika.yandex.ru и авторизоваться под вашим Яндекс-аккаунтом. Если у вас нет аккаунта в Яндексе, то необходимо зарегистрироваться.
После авторизации вы окажетесь на странице со списком счетчиков (если у вас еще нет счетчика, то вы увидите надпись «Не найдено ни одного счетчика»).
На странице списка счетчиков необходимо нажать на кнопку «Добавить счетчик». При создании счетчика можно заполнить некоторые поля и включить некоторые опции:
- Имя счётчика — это любое название, которое клиент захочет дать счётчику (необязательный параметр).
- Адрес сайта — вводится домен сайта или адрес раздела сайта. Префикс схемы/протокола (http://, https://) указывать не нужно.
В этом поле вы можете указать путь сайта (path в структуре URL). Например, site.ru/category/. При этом не указывайте адрес до определенного файла или фрагмента страницы (символа «#») — эти указания вызовут ошибку в поле для ввода. Кроме того, не будут учитываться переданные в URL параметры (часть адреса после символа «?»).
- Дополнительные адреса — используются для работы функции «Мониторинг доступности сайта» и фильтрации посторонних данных из отчётов. Если вы хотите поставить счетчик на несколько доменов, в поле «Дополнительные адреса» следует указать эти домены (например: spb.site.ru, сайт.рф). Если этого НЕ сделать, по умолчанию данные всё равно будут собираться со всех доменов, где установлен счетчик, но для этих доменов нельзя будет подключить настройку «Мониторинг доступности сайта».
- Принимать данные только с указанных адресов — настройка относится к фильтрации данных (а также настройка «включая поддомены»). Недобросовестные пользователи могут использовать чужой счетчик для накрутки статистики или спам-рассылки. Настройку «Принимать данные только с указанных адресов» следует рекомендовать к подключению, если в отчеты попадает статистика по чужим доменам. После подключения настройки в отчетах счетчика останутся данные по домену, указанному в поле «Адрес сайта» и в поле «Дополнительные адреса», остальные данные будут отфильтрованы.
- Включая поддомены — настройка доступна после подключения «Принимать данные только с указанных адресов». Рекомендуем использовать, если у сайта много поддоменов на которых клиент собирается установить один и тот же счетчик. Чтобы не задавать все поддомены вручную в блоке «дополнительные адреса», можно подключить настройку «Включая поддомены».
- Часовой пояс — следует выбрать часовой пояс, по которому живёт большинство посетителей сайта. Если в списке часовых поясов нет нужного регион, то следует выбрать любой город с подходящим часовым поясом.
- Вебвизор, карта скроллинга, аналитика форм — это инструменты так называемой in-page аналитики. Они показывают, как люди взаимодействуют с каждой страницей сайта, как перемещают курсор и куда кликают, как прокручивают страницу и заполняют анкеты. При подключении настроек соответствующие отчеты будут показывать данные.
Когда все нужные поля будут заполнены, необходимо принять условия пользовательского соглашения и нажать кнопку «Создать счетчик». После этого вы окажетесь на странице с информацией о способах установки счетчика, дополнительными настройками и самим кодом счетчика.
Чтобы завершить создание счетчика, промотайте в конец страницы и нажмите кнопку «Начать пользоваться». Произойдет переход на страницу «Мои счетчики». В списке счетчиков появится только что созданный счетчик.
Далее необходимо настроить и установить счетчик на сайт.
Если у вас есть вопросы по созданию счетчика или другим возможностям Яндекс.Метрики, напишите нам в поддержку.