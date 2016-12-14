Как дать знать Webvisor что контент на странице обновился?

1. Например, на странице есть форма в которой есть спрятанные поля и они только появляются если юзер выбирает какую-то опцию. Сюда же входят всплывающие / модальные окна с формами и т.д.

2. Контент на странице с одним и тем же URL может быть разным в зависимости от статуса юзера (зарегестрированный юзер или нет). В моем случае, узер попадает на страницу для регистрации например http:// example.com/campaign-1 и после регистрации страница перезагружается, но контент страницы другой, так как юзер уже зарегистровался. В Вебвизоре, при регистрации, он так же отображает контент формы регистрации, а не контент после регистрации.

Я тестировал с разными опциями для режима отправки кода страницы в настройках (из браузера и отдельным запросом), а так же с отоброжениями (анонимно либо от себя) но ни что не помогает. Так же пробовал делать yaCounterXXXX.hit();, думал может запрос обновит страницу, но нет.

Код метрики стоит в самом начале странице.

Вот думаю, может есть специальный метод для того чтобы дать знать Вебвизору что контент обновился во время нажатия на элемент?