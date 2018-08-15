[ЕСТЬ РЕШЕНИЕ] Как не терять источник трафика при переходе с основного домена на поддомен?

Добрый день коллеги.

Есть основной домен site.ru и поддомен sub.site.ru весь трафик с рекламы приходит на site.ru после чего часть трафика переходит на sub.site.ru где совершает целевое действие.

Сейчас установили на каждый разный счётчик Метрики и в аналитике по каналам sub.site.ru весь трафик Переходы по ссылкам с site.ru. То есть первый источник теряется.

Как сделать так, чтобы источник не терялся? Если установим один счётчик Метрики на оба сайта проблема решится?

РЕШЕНИЕ