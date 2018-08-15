Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

[ЕСТЬ РЕШЕНИЕ] Как не терять источник трафика при переходе с основного домена на поддомен?

Пост в архиве.

Добрый день коллеги. 

Есть основной домен site.ru и поддомен sub.site.ru весь трафик с рекламы приходит на site.ru после чего часть трафика переходит на sub.site.ru где совершает целевое действие. 

Сейчас установили на каждый разный счётчик Метрики и в аналитике по каналам  sub.site.ru весь трафик Переходы по ссылкам с site.ru. То есть первый источник теряется. 

Как сделать так, чтобы источник не терялся? Если установим один счётчик Метрики на оба сайта проблема решится?

РЕШЕНИЕ

Если требуется собирать отдельную статистику по источникам для каждого домена/поддомена, то наиболее подходящим вариантом является установка на каждый домен/поддомен отдельного счетчика. 

При этом остается возможность получить общую статистику по этим счетчикам: https://yandex.ru/support/metrika/reports/report-tag.xml

В случае, если отдельная статистика по источникам не требуется, вы можете установить один счетчик на все домены/поддомены. Название одного из доменов необходимо указать в поле «Адрес сайта», а названия остальных доменов/поддоменов необходимо указать в поле «Дополнительные адреса» в настройках счетчика ( https://yandex.ru/support/metrika/general/counter-general.xml).

При этом вы всегда сможете просматривать статистику по каждому домену в отдельности при помощи сегментации «Просмотр — Просмотр URL».

5 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Дмитрий Л.
2 октября 2018, 17:08
а сегментирование по "Источнику трафика" + "Страница входа" не решает эту проблему?
Василий
Сотрудник Яндекса11 октября 2018, 13:53
Если требуется собирать отдельную статистику по источникам для каждого домена/поддомена, то наиболее подходящим вариантом является установка на каждый домен/поддомен отдельного счетчика. 


При этом остается возможность получить общую статистику по этим счетчикам: https://yandex.ru/support/metrika/reports/report-tag.xml


В случае, если отдельная статистика по источникам не требуется, вы можете установить один счетчик на все домены/поддомены. Название одного из доменов необходимо указать в поле "Адрес сайта", а названия остальных доменов/поддоменов необходимо указать в поле "Дополнительные адреса" в настройках счетчика ( https://yandex.ru/support/metrika/general/counter-general.xml ).


При этом вы всегда сможете просматривать статистику по каждому домену в отдельности при помощи сегментации "Просмотр - Просмотр URL".
Эльмира Айдабекова
10 октября 2020, 23:25
Как часто получаем информацию
julia@verno.digital
20 декабря, 01:26
Добрый день. Как подсчитывается параметр "Отказы", если при попадании на основной домен, сразу осуществляется переход на поддомен? 
Дмитрий Громов
21 декабря, 14:30
julia@verno.digital,
здравствуйте. Отказы относятся к визитам. Подробнее рассказываем тут: https://yandex.ru/support/metrica/general/glossary.html
Соответственно, если на сайт site.ru совершить визит, в котором условия для отказа выполняются, в таком визите зафиксируется отказ.


Если на поддомене sub.site.ru установлен другой счетчик — будет зафиксирован отдельный визит. И отказ будет считаться как для отдельного визита. Если будут выполнены условия для отказа по второму визиту — по нему также зафиксируется отказ.


Если на домене и поддомене установлен один счетчик — при переходах между ними отдельный визит фиксироваться не будет. Условия для отказа будут считаться с момента начала такого общего визита.
Обновлено 21 декабря, 14:31