Как создать заглушку если метрика не загрузилась?

Проблема: при использовании приватного режима фаерфокса и резальщиков скриптов метрика перестаёт работать.

Из-за этого, в том месте где было обращение к метрике, например reachGoal, скрипт прерывается из-за

ReferenceError: yaCounterХХХХХХ is not defined

Хочется решить эту проблему не трогая десятки мест, где вызывается этот счётчик.

В инструкции сказано, что в init можно передать triggerEvent и обрабатывать событие готовности счётчика. Но это не совсем то что нужно, мне нужно событие ошибки при инициализации счётчика. Ну и вообще этот флаг не работает, событие готовности не вызывается.

Пробовал до инициализации счётчика создать заглушку

yaCounterXXXXXX = { reachGoal: function(goal){console.log("metrika not working")} }

Но тогда при корректной загрузке скрипта и отрабатывании инициализации эта заглушка не срабатывается.

Вопрос — как правильно решить эту задачу?