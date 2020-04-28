Как создать заглушку если метрика не загрузилась?

Проблема: при использовании приватного режима фаерфокса и резальщиков скриптов метрика перестаёт работать.
Из-за этого, в том месте где было обращение к метрике, например reachGoal, скрипт прерывается из-за
ReferenceError: yaCounterХХХХХХ is not defined
Хочется решить эту проблему не трогая десятки мест, где вызывается этот счётчик.
В инструкции сказано, что в init можно передать triggerEvent и обрабатывать событие готовности счётчика. Но это не совсем то что нужно, мне нужно событие ошибки при инициализации счётчика. Ну и вообще этот флаг не работает, событие готовности не вызывается.
Пробовал до инициализации счётчика создать заглушку
yaCounterXXXXXX = { reachGoal: function(goal){console.log("metrika not working")} }
Но тогда при корректной загрузке скрипта и отрабатывании инициализации эта заглушка не срабатывается.
Вопрос — как правильно решить эту задачу?