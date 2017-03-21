Как в Яндекс Метрике посмотреть посещаемость конкретной страницы? [есть решение]

Хочу посмотреть данные для определнной страницы. Нашел несколько инструкций, но они не рабочие... Возможно старые? Например как тут:

http://seo-it-in.ru/images/promotion-in-the-top/segmentirovat-stranitsy-vkhoda.png

Нужно выбрать поведение в сегменете, но его там просто нет. Как теперь выполняются подобные инстуркции?

http://seo-it-in.ru/prodvizhenie-v-top/kak-v-metrike-posmotret-poseshchaemost-konkretnoj-stranitsy

РЕШЕНИЕ: