Как в Яндекс Метрике посмотреть посещаемость конкретной страницы? [есть решение]

Хочу посмотреть данные для определнной страницы. Нашел несколько инструкций, но они не рабочие... Возможно старые? Например как тут:
http://seo-it-in.ru/images/promotion-in-the-top/segmentirovat-stranitsy-vkhoda.png
Нужно выбрать поведение в сегменете, но его там просто нет. Как теперь выполняются подобные инстуркции?
http://seo-it-in.ru/prodvizhenie-v-top/kak-v-metrike-posmotret-poseshchaemost-konkretnoj-stranitsy
РЕШЕНИЕ:
Посмотреть данную информацию можно в отчете "Популярное" (Стандартные отчёты -> Содержание -> Популярное)
Отчет можно посмотреть либо в древовидном, либо в линейном списке.
По-умолчанию, в отчете показаны две метрики: Просмотры и Посетители, но можно добавить дополнительные метрики нажав на кнопку "Метрики".