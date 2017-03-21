Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Как в Яндекс Метрике посмотреть посещаемость конкретной страницы? [есть решение]

Хочу посмотреть данные для определнной страницы. Нашел несколько инструкций, но они не рабочие... Возможно старые? Например как тут:
http://seo-it-in.ru/images/promotion-in-the-top/segmentirovat-stranitsy-vkhoda.png

Нужно выбрать поведение в сегменете, но его там просто нет. Как теперь выполняются подобные инстуркции?
http://seo-it-in.ru/prodvizhenie-v-top/kak-v-metrike-posmotret-poseshchaemost-konkretnoj-stranitsy

РЕШЕНИЕ:

Посмотреть данную информацию можно в отчете "Популярное" (Стандартные отчёты -> Содержание -> Популярное)

Отчет можно посмотреть либо в древовидном, либо в линейном списке. 

Древовидный список

Линейный список

По-умолчанию, в отчете показаны две метрики: Просмотры и Посетители, но можно добавить дополнительные  метрики нажав на кнопку "Метрики".

12 комментариев
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ikorovenkov
30 марта 2017, 08:12
Стандартные отчёты -> Содержание -> Популярное
Получаете список (в виде дерева) всех страниц сайта, отсортированных по просмотрам от большего к меньшему. Находите нужную страницу.
По-умолчанию, показаны две метрики: Просмотры и Посетители, но Вы можете добавить дополнительные с помощью кнопки "Метрики" над ними.
cyberbonus
7 марта, 02:47
ikorovenkov,
а как создать виджет с этим отчётом, чтобы сразу в сводке видеть? Заранее спасибо!
Василий
Сотрудник Яндекса11 марта, 09:55
cyberbonus,
настройте виджет по аналогии с отчетом: https://yandex.ru/support/metrika/reports/report-widget.html#conf-widget 
Дарья Воробьева
16 марта 2018, 14:06
Добрый день!
Вы нашли решение этой проблемы? Я не могу также в интернет найти адекватной инструкции
Василий
Сотрудник Яндекса16 марта 2018, 16:58
Дарья Воробьева,
а чем вариант из предыдущего комментария не подходит? 
ruslan-mosalev
30 марта 2018, 16:31
Василий,
Ну если у Вас на сайте больше 300 тыс. страниц и страница не популярная то поиск в древовидной структуре может занять ОЧЕНЬ много времени. Фактически то, что предложено не решение а костыль.
Василий
Сотрудник Яндекса30 марта 2018, 16:59
ruslan-mosalev,
в этом случае можно воспользоваться линейным списком, можно сегментировать данный отчет по просмотрам url и так далее. 
Bastau Innovation
9 февраля, 09:22
Василий,
можете уточнить. Каким образом?
Василий
Сотрудник Яндекса11 марта, 09:48
Bastau Innovation,
напишите нам в поддержку задачу, а мы пришлем в ответ ссылку на отчет: https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting.html
Обновлено 11 марта, 09:54
Алексей И.
14 мая, 14:11
А как посмотреть % отказов????
m.kolmas
19 июня, 20:16
Алексей И.,
Также интересует этот вопрос
parket-sale
1 июля, 15:30
Действительно, как посмотреть по конкретной странице показатель отказов, время на ней?