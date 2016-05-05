Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Метрика горит красным, и пишет - не найден. Но людей считает [есть решение]

Привет. Счетчик установлен на внутренею страницу сайта. Горит красным и пишет, что счетчик не найден. Хотя людей вроде считает. На основном домене тоже есть счетчик, но вроде это не проблема. Номер счетчика 37126225

РЕШЕНИЕ:

Добрый день!

Статус счетчика актуален для сайтов с высокой посещаемостью (свыше 30 визитов за последние два часа).
Если посещаемость Вашего сайта низкая, то статус счетчика не является информативным.

Цвет индикатора и статус счетчика при этом не влияют на корректность сбора данных, если код счетчика установлен верно. Независимо от статуса счетчика данные будут корректно собираться в отчетах.

Вы можете самостоятельно проверить корректность работы счетчика. Для этого воспользуйтесь инструкцией https://yandex.ru/support/metrika/general/check-counter.html  Если, используя данный способ, Вы видите, что счетчик установлен корректно, то Вы можете не обращать внимания на статус счетчика.

7 комментариев
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Яндекс Василиса
6 мая 2016, 12:21
Здравствуйте!


Дело в том, что для определения статуса счетчика наш робот запрашивает главную страницу сайта, указанного в настройках счетчика. Если код счетчика не установлен на главной странице (как в данном случае), статус счетчика будет отображаться как "Не найден". Однако, статус счетчика не влияет на корректность сбора и нформации с других страниц сайта - если код счетчика будет корректно установлен на одной или нескольких других страницах сайта, то информация будет поступать в отчеты. В такой ситуации на статус счетчика можно не обращать внимания.
ml-web
8 февраля 2017, 19:57
тоже счетчик горит красным номер счетчика 21456469 . хотя сайт работает. и с поддоменов тоже приходят цифры
salamsia
14 февраля 2017, 16:58
Горит красным, хотя код установлен и на главной и на остальных Подсчет посетителей ведется. И так на нескольких сайтах.
В чем причина?
smirnowus
15 марта 2017, 13:25
Здравствуйте! 


Сайт работает, а счётчик на главной не считает и пишет не найден. Подскажите пожалуйста, в чём проблема? Номер счетчика 34312025
gt@soz.su
8 мая 2017, 10:26
У меня счетчик горит красным. Счетчик установлен неправильно. Как это исправить?
nikolai.lomb111
9 мая 2017, 13:24
Тоже горит красным, Счетчик установлен - 28025181
Яндекс Василий
17 мая 2017, 18:55
Добрый день!
Статус счетчика актуален для сайтов с высокой посещаемостью (свыше 100 посетителей в сутки). Если посещаемость вашего сайта ниже 100 посетителей в сутки, статус счетчика не является информативным.
Цвет индикатора и статус счетчика при этом не влияют на корректность сбора данных, если код счетчика установлен верно. Независимо от статуса счетчика данные будут корректно собираться в отчетах.
Проверить корректность установки счетчика легко способом, описываемым на странице нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/general/creating-counter.xml ("Проверка счетчика").
Если, используя данный способ, вы видите, что счетчик установлен корректно, то вы можете не обращать внимания на статус счетчика.