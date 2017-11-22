Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Можно ли исключить в метрике учет ретаргетинговых целей в директе?

Добрый день, есть одна конверсионная цель и несколько ретаргетинговых на посещение конкретных страниц. В отчете директа у меня конверсия 100%, так как все посетители заходят на страницы указанные в ретаргетинговых целях. Можно ли в отчетах директа убрать учет ретаргетинговых целей? Это же жесть, в дирете нельзя посмотреть эффективность, только если удалить ретаргетинговые цели, тогда учет идет нормально и видно какая кампания сколько дала лидов. Что за бред?

7 комментариев
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n-bezgin
3 июня 2018, 11:16
Уважемые господа из Яндекса,
Присоединяюсь к вопросу коллеги.
Импорт из Метрики  суммы всех целей и конверсионных, и ретаргетинговых делает добавленный в отчёты  Яндекс Директ аналитический блок Яндекс Метрики абсолютно некчемным, т.к показывает 100 %конвесию и CPL = CPC.
Во многом функционале Яндекс
 Метрики Вы обошли GA, но пора уже добавить возможность выбора целей из Метрики для импорта в отчёты Яндекс Директа, как это реализовано в настройаах Google Adwords в разделе Действия - Конверсии.
Василий
Сотрудник Яндекса4 июня 2018, 12:20
В настоящее время разделение целей отсутствует, поэтому в отчетах "Директа" будут отображаться конверсии по всем целям, которые были достигнуты в визитах, источником которых будет являться реклама Директа. 


Если такая ситуация вам не подходи, то можно использовать в ретаргетинге вместо целей сегменты: https://yandex.ru/support/metrika/general/segmentation.html 
e-16466637
2 июля, 08:50
Добрый день, 
поддерживаю ads.kk сделайте правки, а то в отчете директа всегда конверсии 100%
либо введите настройку какие цели необходимо учитывать для кампании, тогда процент конверсии будет показываться верно. 
Проблема с 2017 года :( 
elama-16083909
20 июля, 10:56
Согласен с коллегами. Проблема есть. Решения нет. Мол и так всё мегахорошо....
e-16281415
23 июля, 10:47
Мда, я думал это я может в хелпе яндекса чего не дочитался. Оказывается проблема есть и ее давно уже не решают... Отчет директа в этом случае бесполезный для отслеживания конверсий.
olinecontact495
23 июля, 20:08
Решите уже этот наболевший вопрос действительно! Статистика директа бесполезная фигня из-за учета всех целей. У меня есть цели просто "посещение страницы", а есть "конверсии форм", я хочу видеть в отчете директа конверсию по "конверсия форм" нафига мне там видеть количество посещений страницы какой либо? Мне нужно видеть нормальную цену цели, иначе отчеты директа полный мусор если я не могу понять по ним реальную конверсию страниц и цену цели. 


Да и сегментация через метрику это самая адски неудобная штука которую я только видел.
Анатолий
27 августа, 18:53
Поддерживаю. Конверсия всегда 100%. Зачем это нужно?!
Единственный вариант, который я придумал - завести ещё одну Метрику, сделать в ней одну цель, и в Директе указать именно этот счётчик. Ну и на нужные страницы сайта, конечно, вешать два счётчика.