Можно ли исключить в метрике учет ретаргетинговых целей в директе?

Добрый день, есть одна конверсионная цель и несколько ретаргетинговых на посещение конкретных страниц. В отчете директа у меня конверсия 100%, так как все посетители заходят на страницы указанные в ретаргетинговых целях. Можно ли в отчетах директа убрать учет ретаргетинговых целей? Это же жесть, в дирете нельзя посмотреть эффективность, только если удалить ретаргетинговые цели, тогда учет идет нормально и видно какая кампания сколько дала лидов. Что за бред?