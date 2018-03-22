Не могу зайти на сайт яндекс метрики: "Ваше подключение не является приватным"

Всем привет!

Народ подскажите пожалуйста как быть и кто встречался с такой ситуацией?

Не могу попасть на сайт яндекс метрики целый день, пишет вот такое в брайзере:

«Ваше подключение не является приватным

Не удалось подтвердить, что это сервер metrika.yandex.ru. Его сертификат безопасности относится к search.dnsadvantage.com. Возможно, сервер настроен неправильно или кто-то пытается перехватить ваши данные.

Вы не можете продолжить, так как оператор сайта запросил повышенный уровень безопасности для этого домена.»

Периодические трудности с доступом были и раньше, но они, как правило, проходили через 5-10 минут или несколько обновлений страницы.