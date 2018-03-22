Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Не могу зайти на сайт яндекс метрики: "Ваше подключение не является приватным"

Всем привет!

Народ подскажите пожалуйста как быть и кто встречался с такой ситуацией?

Не могу попасть на сайт яндекс метрики целый день, пишет вот такое в брайзере:

«Ваше подключение не является приватным

Не удалось подтвердить, что это сервер metrika.yandex.ru. Его сертификат безопасности относится к search.dnsadvantage.com. Возможно, сервер настроен неправильно или кто-то пытается перехватить ваши данные.

Вы не можете продолжить, так как оператор сайта запросил повышенный уровень безопасности для этого домена.»

Периодические трудности с доступом были и раньше, но они, как правило, проходили через 5-10 минут или несколько обновлений страницы.

5 комментариев
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Василий
Сотрудник Яндекса30 марта 2018, 17:04
Пожалуйста, обратитесь по данному вопросу к интернет-провайдеру. 
Vladimir Volfov
31 марта 2018, 10:56
Василий,
Спасибо за ответ. Как раз звонил на днях узнать про эту проблему. Потому, что ещё были проблемы с доступом к статистике Liveinternet. Сказали, что посмотрят и исправят. И на следующий день всё заработало! =)
drabkina10
17 февраля 2019, 12:27
у меня такая же проблема, решите её пожалуйста
drabkina10
17 февраля 2019, 12:28
сегодня тоже не могу зайти на Liveinternet )))) 
Vladimir Volfov
19 мая, 12:30
drabkina10,
в общем поддержка лайвинтернета сказала, что проблема в провайдере. Что-то с маршуртизацией, я в этом не очень компетентен, поэтом не подскажу. Проблема решилась как поменялся ip после звонка в поддержку провайдера. Попробуйте перезагрузить роутер, если у вас динамический ip может помочь.