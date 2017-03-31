Огромное количество посещений с временем 0:00 сек (Я.Метрика)

Добрый вечер, прошу помощи. Буду очень благодарен за любую помощь.

Дело в том, что я решил попробывать лить трафик на сайт с MyTarget Mail



За 15-20 минут удалось получить ~192 клика, но вот беда, процентов 75 этих кликов бесполезные. Уточнение, трафик исключительно мобильный.



Время на сайте у подавляющего большинства было 0:00 сек.



В связи с этим возникает вопрос, что это за клики вообще такие?

Сайт - одностраничный лендинг.



Скриншот приложил (и это только малая часть таких прокликиваний):

