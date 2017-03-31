Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Огромное количество посещений с временем 0:00 сек (Я.Метрика)

Добрый вечер, прошу помощи. Буду очень благодарен за любую помощь.
Дело в том, что я решил попробывать лить трафик на сайт с MyTarget Mail

За 15-20 минут удалось получить ~192 клика, но вот беда, процентов 75 этих кликов бесполезные. Уточнение, трафик исключительно мобильный.

Время на сайте у подавляющего большинства было 0:00 сек.

В связи с этим возникает вопрос, что это за клики вообще такие?
Сайт - одностраничный лендинг. 

Скриншот приложил (и это только малая часть таких прокликиваний):

5 комментариев
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reklama@it-don.ru
4 апреля 2017, 15:27
Аналогичную картину наблюдаем. Купили рекламу на одном портале, переходы есть, но большинство по 0 или 1-3 секундам. Может быть это связано с https?
Если перевести сайт на https, будут ли подобные проблемы возникать?

Яндекс.Василиса
7 апреля 2017, 13:00
Добрый день! Такая ситуация может возникнуть из-за низкой скорости интернет-соединения у пользователей мобильных устройств. Полный список причин, по которым посещения могут не записаться доступен здесь: https://yandex.ru/support/metrika/general/counter-webvisor.xml#no-actions .
Isik04
2 октября 2018, 12:30
Яндекс.Василиса,
Ваша ссылка не работает
spasiboidhostkz
16 мая 2017, 07:50
Здравствуйте, Вам удалось решить проблему?
art.soloweow
29 августа, 19:59
Мне удалось решить эту проблему так - https://www.pandoge.com/stati_i_sovety/nulevye-posescheniya-ili-kak-ya-umenshil-procent-otkazov-v-yandeksmetrike
Обновлено 29 августа, 20:00