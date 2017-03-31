Добрый вечер, прошу помощи. Буду очень благодарен за любую помощь.
Дело в том, что я решил попробывать лить трафик на сайт с MyTarget Mail
За 15-20 минут удалось получить ~192 клика, но вот беда, процентов 75 этих кликов бесполезные. Уточнение, трафик исключительно мобильный.
Время на сайте у подавляющего большинства было 0:00 сек.
В связи с этим возникает вопрос, что это за клики вообще такие?
Сайт - одностраничный лендинг.
Скриншот приложил (и это только малая часть таких прокликиваний):
Огромное количество посещений с временем 0:00 сек (Я.Метрика)
31 марта 2017, 15:20
Добрый вечер, прошу помощи. Буду очень благодарен за любую помощь.