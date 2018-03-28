Переходы из социальных сетей

Здравствуйте.

Несколько лет назад в отчетах яндекс метрики вебмастер видеть детальную информацию по переходам из соцсетей. Видеть полный url откуда был переход. Вчера на мой сайт был нестандартное количество переходов из соцсети фейсбук. Я точно знаю что это не моих рук дело. Мне интересно откуда и по какой причине был этот трафик. Но в метрике я вижу только количество переходов и урл соцсети. Нет подробной информации откуда пришли эти люди.

Вопрос:

Какая последовательность настройки фильтров или гриппировок что бы вебмастер мог получить детальный отчет по переходам из соц сетей и увидеть откуда же пришли эти люди.

Спасибо!