Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Переходы из социальных сетей

Здравствуйте.

Несколько лет назад в отчетах яндекс метрики вебмастер видеть детальную информацию по переходам из соцсетей. Видеть полный url откуда был переход. Вчера на мой сайт был нестандартное количество переходов из соцсети фейсбук. Я точно знаю что это не моих рук дело. Мне интересно откуда и по какой причине был этот трафик. Но в метрике я вижу только количество переходов и урл соцсети. Нет подробной информации откуда пришли эти люди.

Вопрос:

Какая последовательность настройки фильтров или гриппировок что бы вебмастер мог получить детальный отчет по переходам из соц сетей и увидеть откуда же пришли эти люди.

Спасибо!

4 комментария
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Василий
Сотрудник Яндекса30 марта 2018, 17:16
В настоящее время соц. сети шифруют реферер, и невозможно определить детальную информацию по таким переходам. 


Вероятно, в вашем случае это мог быть роботный трафик. Сегментируйте отчет "для людей, у которых роботность: роботы".  


Если это роботы, то вы можете включить фильтрацию роботов по строгим правилам и поведению.
 
Более подробная информация об учете посещений сайта роботами представлена в разделе помощи: https://yandex.ru/support/metrika/reports/robots.xml
Водоворот полезностей
вчера, 14:12
Василий,
Здравствуйте! После смены темы на вордпресс исчезла статистика переходов из соцсетей в метрике. Что это может быть? И как можно исправить? 
pcholSP
31 марта 2018, 22:54
Понял. Благодарю
Lander931
7 декабря 2018, 18:14
Группировка: Домен реферера > Путь (полный) реферера