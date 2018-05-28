Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Почему метрика занижает посещаемость?

На сайте много лет стоит свой встроенный счетчик. Пару месяцев назад поставила метрику. Была неприятно удивлена низкой посещаемостью. А тут догадалась сравнить два счетчика по неделям и дням — матерь божья, на метрике процентов на 15% ниже. Почитала форумы — я не одна такая. Хотелось бы услышать объяснение этого природного явления непосредственно от яндекса. Варианты «это ваш накручивает» не предлагать! (ага, вот 10 лет стоит и все накручивает, накручивает…) Вариант «метрика не работает» не предлагать (работает, считает, карту кликов показыват, только вот где то теряет часть пользователей!)

3 комментария
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Василий
Сотрудник Яндекса31 мая 2018, 16:47
При использовании нескольких инструментов анализа посещаемости принципиально невозможно добиться абсолютных совпадений статистик. Существует целый комплекс факторов, влияющий на расхождения статистик. Основной их перечень, в порядке цикла обработки каждого вызова счётчика:


1. Расположение кода счётчика от начала HTML-страницы сайта, корректность установки кода. Если страница достаточно объемна, а код счётчика установлен в самом низу, то в любой момент пользователь может отменить загрузку страницы путем нажатия на кнопку "Стоп" в браузере или же кликнув по ссылке на прогруженной части страницы, и один из счётчиков может не сработать. Также код счётчика может быть установлен некорректно и если один браузер может проигнорировать такой код, то другой может и заставить работать код, если это ему под силу.


2. Наличие в браузере или ОС пользователя, либо на офисном шлюзе блокировщика рекламы, который может содержать правила для блокировки одного (или же всех установленных на странице) счётчиков.


3. Технические аспекты - "удаленность" сервера, обслуживающего вызов счётчика и загруженность канала интернет-провайдера. Один из серверов обработки счётчика может иметь бОльшую удаленность, чем другой, и как следствие, обращение к такому серверу может зависать или обрываться (прозрачно для посетителя сайта). Также на сильно загруженном канале тоже могут происходить такие обрывы, и один из счётчиков может не засчитывать показ.


4. Различные алгоритмы обработки данных по счётчику - отсеивание дубликатов кода счётчика, неверно установленных кодов счётчиков, вызовов от роботов, сбоев и зацикливание браузеров посетителей сайта; алгоритмы агрегации каждого вызова счётчика в "Визиты", "Сессии", и т.д. могут иметь разные параметры.
Nitiananda
11 августа, 07:46
у  меня тоже подозрение что Яндекс метрика стала занижать показатели. Они упали резко в 2 с лишним раза. С чем это связано не могу понять
casatkin.gosh
30 августа, 11:06
Вчера разговаривал с маркетологом знакомым

у нее так же магазин как у меня и подключены метрика, робокасса, пиксель фб, где

робокасса показывает 45 продаж, пиксель 46, метрика 27

Я так же хочу отметить что метрика в 3 раза ниже показывает трафик на сайт относительно сторонних сервисов счетчиков.