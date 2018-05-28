Почему метрика занижает посещаемость?

На сайте много лет стоит свой встроенный счетчик. Пару месяцев назад поставила метрику. Была неприятно удивлена низкой посещаемостью. А тут догадалась сравнить два счетчика по неделям и дням — матерь божья, на метрике процентов на 15% ниже. Почитала форумы — я не одна такая. Хотелось бы услышать объяснение этого природного явления непосредственно от яндекса. Варианты «это ваш накручивает» не предлагать! (ага, вот 10 лет стоит и все накручивает, накручивает…) Вариант «метрика не работает» не предлагать (работает, считает, карту кликов показыват, только вот где то теряет часть пользователей!)