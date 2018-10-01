Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Прямые заходы с высоким процентом отказа (почти 100%)

Здравствуйте!
В определенные периоды у сайта резко возрастают показатели отказов. Обычный показатель отказов около 20%, а тут резко поднимается почти до 50%. Началось в июле этого года.

Стали разбираться, что портит статистику.

Увидели, что высокий процент отказов накручивается прямыми заходами на сайт. Прямые заходы с отказами 40-50%.
Трафик явно спамный:
 1. Заходы происходят с интервалом 1-2 раза в минуту на одну и туже страницу (!!!) и длятся, как правило, не более 5 секунд.  Подобная активность наблюдается несколько раз в сутки.
 2. Заходят каждый раз на одну и ту же страницу.  Причем это страница с результатом фильтрации товаров, то есть у нее очень длинный адрес и она вообще не предназначена для прямого захода.
3. Заходят из разных стран: Румыния, Аргентина, Украина, Россия, Польша, Узбекистан. Кто интересуется нами в Аргентине? Непонятно.
4. По Вебвизору видно, что имитируются действия пользователя (курсор движется по прямой в одну сторону). И длится это не более 5 секунд, после чего соединение завершается.
5. Первая же проверка IP показала  — все эти «посетители» включены в черные списки крупнейших СПАМ баз, таких как Barracudacentral
6. У нас никогда не было такого количества прямых заходов.

Сама суть прямого захода не предполагает высокого процента отказов. В обычный период показатель отказов по прямым заходам у нас около 13%. Сейчас — 49%

Счетчик Гугл-Аналитики эти переходы не учитывает. Общий показатель отказов по сайту там держится в нормальных пределах около 18%.

Приходим к выводу, что это либо хаотичная ботнет-атака, либо заказ конкурента с целью негативно повлиять на поведенческие факторы сайта и пессимизировать сайт в выдаче.  

Написали письмо в поддержку. Но по-видимому специалист Яндекса вообще его не стал читать дальше первой строчки. Вот его ответ:

«Возможно, что пользователи не проявляли заинтересованность в контенте Вашего сайта, либо же были другие причины подобного поведения. Рекомендуем Вам уточнить возможные варианты у Вашего вебмастера или другого специалиста.»

Хотелось бы получить более внятные комментарии специалистов Яндекс.  Нас беспокоит возможное негативное влияние на результаты сайта в выдаче.  Сайт коммерческий, тематика конкурентная. Метрика вроде не должна учитывать заходы ботов. Почему этого не происходит? И что делать в подобной ситуации?

Почему Метрика не фильтрует ботов?
Скажется ли такое поведение ботов на ранжировании сайта в выдаче? Если метрика не считает подобные заходы спам-атакой — значит ПФ сайта неизбежно будет ухудшаться и сайт просядет в выдаче.

Получается, что так можно легко «гасить» сайты конкурентов?
Прямой заход — отказ — и вот у  вас уже 35% отказов по сайту. И неважно, что заходы были с другой стороны глобуса, что отказы по переходам из поиска  —  приемлемые 18%, что сайту 7 лет и тысячи постоянных покупателей.

Видел подобную тему, но она была очень старая, поэтому создаю новую.
Спасибо!

32 комментария
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sasha-shura.homenko
10 октября 2018, 20:22
У меня более сложная ситуация.Ботов которые используют прямые заходы,я смог при помощи хостера и антиспама отсечь. Но остались внутренние переходы,когда некий человек(бот) ночью заходит на сайт и тут же выходит с него. Правда удалось снизить число заходов с 50 до 10, но при 90-100% отказов, это тоже не радует. Хостер не может вычислить бота по логам , как его найти через Метрику - непонятно.Я уже поставил роботов по строгим правилам. Но каждый день с утра опять внутренние переходы.
Василий
Сотрудник Яндекса11 октября 2018, 14:02
Возможно, подобные переходы на ваш сайт были совершены роботами, пожалуйста, проверьте (сегментируйте отчет "Для людей, у которых Роботность: Роботы). 


Переходы роботов попадают в отчеты Метрики, поскольку роботы загружают страницы, тем самым активируя счетчик Метрики. Данные о посещениях сайта роботами доступны в соответствующем отчете из группы "Мониторинг". В этом отчете вы можете увидеть данные о действиях всех типов роботов, с разбивкой по правилам фильтрации.
 
Если вы обнаружили всплески неестественного трафика в отчете Роботы и у вас есть основания полагать, что подобная ситуация может повториться, вы можете включить фильтрацию роботов по строгим правилам и поведению.
 
Более подробная информация об учете посещений сайта роботами представлена в разделе помощи: https://yandex.ru/support/metrika/reports/robots.xml
 
При создании алгоритмов мы свели к минимуму возможность повлиять на ранжирование или индексирование сайтов извне, пожалуйста, не беспокойтесь. Если вы обнаружили, что позиции вашего сайта по определённым запросам резко снизились без видимых причин или какие-либо страницы отсутствуют в поиске, пришлите нам, соответственно, примеры таких запросов или страниц через форму обратной связи https://webmaster.yandex.ru/site/feedback.xml . Мы проанализируем ситуацию и постараемся помочь вам.
jbook
15 марта, 01:46
Василий,
Почему отчет "Роботы" не показывает Bingbot'а? Некий только BingPreview пару раз за год зашёл. Но при этом у меня туча отказов по "Из России" "Прямые заходы" и "Браузер MSIE 9" ... а сайты Белорусские все. Думал а) конкуренты "заказали", или б) парсинг идёт -- MSIE удобен в программировании макросов. Но Вэбмастер бинга пишет что он к нам всё заходит и заходит. Где он тогда числится? В "Роботы" его нет.
Василий
Сотрудник Яндекса15 марта, 09:33
jbook,
пришлите, пожалуйста, в поддержку ссылки на отчеты с таким трафиком: https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting.html
jbook
15 марта, 11:13
Василий,
у меня 5 клиентских белорусских сайтов 14.06.2018 одновременно в 1 день стали получать получают трафик "Отказы" "Россия" "Прямые переходы" "MSIE 9".


(это не все мои клиенты - часть)


Ещё 1 сайт белорусского клиента имел такой трафик 1 день прошлой весной и 2 месяца осенью -- в обоих случаях оба поисковика после этого провалились.


Мне 5 скринов прислать или 6 ?



Обновлено 15 марта, 10:20
Василий
Сотрудник Яндекса15 марта, 10:27
jbook,
пришлите в поддержку ссылки на отчеты с подобным трафиком. 
jbook
15 марта, 12:03
Василий,
отправил "получено и зарегистрировано под уникальным номером № 7254217". Благодарю  за Ваше, Василий, участие в вопросе
jbook
15 марта, 23:55
Василий,
"Благодарим Вас за ссылки. Мы рассмотрели присланные отчеты - на всех из них одинаковая ситуация.
Эти переходы на были совершены роботами. ... Включите фильтрацию роботов по строгим правилам и поведению, чтобы исключить подобные переходы из отчетов.
... При создании алгоритмов мы свели к минимуму возможность повлиять на ранжирование или индексирование сайтов извне, пожалуйста, не беспокойтесь.
... Юрий, также обращаем Ваше внимание, что счетчик Метрики только фиксирует информацию о визитах, совершаемых на Ваш сайт. Мы не располагаем дополнительной информацией о данном трафике, а также не можем каким-либо образом повлиять на него."
.. я это уже читтал на древних форумах, так Бинг ли это ...
Василий
Сотрудник Яндекса16 марта, 20:01
jbook,
мы проверили ответ, направленный Вам - он абсолютно корректен. 
jbook
17 марта, 11:35
Василий,
ваши прислали что опечатка в ответе была - итог: это посещение роботов. Каких ваши не хотят знать. Почему именно "не хотят", а "не знают": роботов по миру более 3.000, а в отчете "Роботы" 90% у вас сваливается в "неизвестные". Бинг, Мегаиндекс и прочие - достойны, чтобы их выделять/распознавать отдельно.
jbook
15 марта, 02:09
Василий,
Кстати, а робот Megaindex - такой же тоже есть?
Василий
Сотрудник Яндекса16 марта, 20:00
jbook,
есть такой
alMAGest2013
14 октября 2018, 04:42
Так и устраняют конкурентов. .. не у каждого есть специалисты по продвижению!
atity
25 января, 00:12
Тоже самое, в день по 2ва всплеска по 100 -200 в минуту ботов не знаю как поступить, забить или постараться решить проблему фильтром.
latrom777
2 февраля, 15:38
Такая же история по 100 -150 заходов в минуту. Уже второй такой всплеск. Вебвизор показывает что это ирландия-дублин, реферы с фейсбука.


atity, если придумал как бороться, напиши плиз)
Александр С.
6 мая, 20:09
Сегодня и к нам пришел непонятный бот, поднял статистику по отказам до 50%.. Что делать? Прямой заход и сразу отказ. Заходы постоянно с разных IP Ярославля (не заблокировать). Заходы с двух одних и тех же устройств каждые 2 минуты. Иногда прокрутка до низа страницы (смотрел через вэбвизор). Что делать? как это может повлиять на ранжирование и нагрузку сайта?
jbook
6 мая, 20:24
Александр С.,
яндекс говорит, что видит такие ситуации и не ухудшает поведенческие. Посиотрите каким браузером входят. Если MS IE 9 я вам помогу.
Александр С.
7 мая, 11:19
jbook,
Здравствуйте! заходы осуществляются с 2х устройств поочереди:
- Операционная система (детально) - Linux (другие или не определено), Браузер - Google Chrome;
Операционная система (детально) - Google Android 6.0 Marshmallow, Браузер - Chrome Mobile
jbook
7 мая, 12:21
Александр С.,
Входы с MS IE можно было бы с пользой перенаправить. Но вы помните, что в мире более 2000 полезных роботов гуляют, а в Я-Метрике фиксируются только несколько. Бинг, Мегаиндекс в частности не фиксируются, но они к Вам ходят. Яндекс говорит "на поведенческие не влияют", если влияет на Вас -- поставьте в настройках Я-метрики где-то "учитывать роботов" по признакам и Вам не будет показывать в основной статистеке.
Александр С.
7 мая, 22:35
jbook,
Спасибо! Буду следить пока за этим делом.. Сегодня заходы прекратились почему-то..
Николай Гришко
1 июня, 10:09
Александр С.,
Добрый день решили ли вы свою проблему?
Просто у нас такая же :)
Стало появляться множество прямых заходов со 100% отказностью параметры входов те же самые:
- Операционная система (детально) - Linux (другие или не определено), Браузер - Google Chrome;
Операционная система (детально) - Google Android 6.0 Marshmallow, Браузер - Chrome Mobile
Александр С.
6 июня, 10:37
Николай Гришко,
нет, ответа так и не нашел. Заходы прекратились сами по себе, больше не повторялись
Николай Гришко
6 июня, 09:51
Александр С.,
Добрый день, а я нашел причину:) - тестил сайт по каким то параметрам гугл ботом. и метрика засчитывала каждый новый заход с отказом, причем каждый раз с нового устройства.
e-16229942
20 мая, 14:50
Автор, вам удалось разобраться с проблемой?
amir170787
30 июля, 08:26
Так и что, подобные заходы с отказами портят репутацию выдачи в поиске или нет? У меня на сайте отказы около 70% бывают из-за большого показателя прямых заходов, когда через поиск от нуля до максимум двадцати процентов. https://foto248.ru/ Стоит из за этого вообще переживать?
jbook
30 июля, 09:35
amir170787,
Яндекс говорит не беспокоится. Но откуда у вас прямые заходы (основная массы может идти с карт яндекса и Гугла  - проверьте там статистику) и какова их доля?
amir170787
30 июля, 18:21
jbook,
 в картах организации нету, сайт как информативный блог. откуда заходы скачками не представляю даже как посмотреть. Хотя-бы понять что это может значить когда такое происходит https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/7/30/93eda61103c5b420a2511cf5c1ac68dd-full.jpg Хорошо что яндекс говорит не беспокоится ))) это радует, спасибо. )
amir170787
30 июля, 15:25
так как отказы такого рода влияют на ранжирование сайта?

lamafidgi
22 августа, 15:58
Последние два дня (с 20.08) наш сайт атаковали боты с Китайских IP, подняв показатель отказов с прямых заходов. При сегментации отчёта по свойству "Роботность" видно, что это именно роботы. Было сделано обращение на сервер, где нам не смогли помочь. В итоге мы заблокировали заходы из Китая через Cloudflare полностью, показатель отказов снизился до уровня "до атаки". Но появилась проблема с ранжированием сайта в Яндексе. Исходя из данного материала заходы роботов не должны влиять на ранжирование. Однако 21.08 у нас выявлено снижение большинства позиций сайта в выдаче, на данный момент позиции восстанавливаются крайне плохо. Также с 21.08 обнаружено выпадение большого количества страниц из индекса: помечены как "Недостаточно качественные". Связано ли это с резким увеличением количества отказов? И если да, то какие действия ещё можно предпринять?
amir170787
26 августа, 07:17
lamafidgi,
Вот именно, что похоже тоже самое на других сайтах происходит. Сначала у тебя новый текст в топе, а через месяц обхода ботами сайт теряет позиции. Или мне это кажется?
lamafidgi
26 августа, 11:38
amir170787,
У вас может сработать подмес (т.н. многорукий бандит), а потом статья может выпасть из-за накопления плохих поведенческих. У нас же сайт занимал стабильно хорошие позиции длительное время и ни с того ни с сего просел именно после китайского бота.
jbook
28 августа, 07:00
amir170787,
боты - есть же боты-парсеры, любят тырить ваш контент - вижу по клиентам, правда при этом ставят ссылку на источник. Ссылка эта рано или поздно отразится Вэбмастером. Вы получаете рост внешних ссылок, Но контент ваш то уже не столь оригинален в интернете ... в итоге и падение.