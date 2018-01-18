Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

[есть решение] Счетчик Яндекс метрика корректно установлен но не работает

Здравствуйте!

Счетчик корректно установлен, но данные с сайта перестал фиксировать, Вебвизор тоже не работает помогите с решением проблемы

Номер счетчика 42138229

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ:

В данной ситуации может быть несколько причин:

·      Счетчик не установлен

·      Счетчик установлен некорректно

·      Установлен другой счетчик

В любом случае, перед тем, как тревожно писать в Службу поддержки, проверьте корректность установки счетчика самостоятельно с помощью инструкции: https://yandex.ru/support/metrika/general/check-counter.html

Счетчик установлен корректно, но статус говорит об ошибке

Статус счетчика актуален для сайтов с высокой посещаемостью (свыше 100 посетителей в сутки). Если посещаемость Вашего сайта ниже 100 посетителей в сутки, статус счетчика не является информативным.  

Цвет индикатора и статус счетчика при этом не влияют на корректность сбора данных, если код счетчика установлен верно. Независимо от статуса счетчика данные будут корректно собираться в отчетах.  

Вы можете самостоятельно проверить корректность работы счетчика. Для этого воспользуйтесь инструкцией https://yandex.ru/support/metrika/general/check-counter.html. 

Если, используя данный способ, вы видите, что счетчик установлен корректно, то можете не обращать внимания на статус счетчика.

Как и куда установить счетчик

В случае, если вы используете CMS, вы можете установить дополнение Метрики для вашей CMS по адресу: https://metrika.yandex.ru/about/info/integrations. С его помощью вы сможете легко установить счётчик на каждую страницу сайта.

 В ином случае, для корректной работы счётчик должен быть установлен на все страницы сайта и как можно ближе к началу страницы. Устанавливать код счётчика необходимо внутри тега <head> или <body>, поскольку от этого зависит полнота и корректность подсчета данных Яндекс.Метрикой.

 Дополнительная информация представлена на странице нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/general/creating-counter.html.

 Для установки счетчика мы настоятельно рекомендуем обратиться к вебмастеру или другому специалисту.

72 комментария
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Василий
Сотрудник Яндекса18 января 2018, 10:18
Добрый день!

В настоящий момент на Вашем сайте установлен счетчик 47269362, поэтому данные не поступают на счетчик 42138229 https://yadi.sk/i/8u6tUHLr3RZBpf


Для исправления ситуации необходимо установить код счетчика 42138229 в исходный код сайта. 


В случае, если Вы используете CMS, Вы можете установить дополнение Метрики для Вашей CMS по адресу: https://tech.yandex.ru/metrika/#plugins. С его помощью Вы сможете легко установить счётчик на каждую страницу сайта.

В ином случае, для корректной работы счётчик должен быть установлен на все страницы сайта и как можно ближе к началу страницы. Устанавливать код счётчика необходимо внутри тега <head> или <body>, поскольку от этого зависит полнота и корректность подсчета данных Яндекс.Метрикой.

Дополнительная информация представлена на странице нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/quick-start.xml#install-code.

Для установки счетчика мы настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Вашему вебмастеру или другому специалисту.
marketingitbomb1
18 января 2018, 10:31
Василий,
тот сайт который вы показали на скриншоте это не наш сайт
marketingitbomb1
18 января 2018, 10:24
Вот код счетчика яндекс метрика который установлен в коде нашего сайта
<!-- Yandex.Metrika counter -->
<script type="text/javascript" >
(function (d, w, c) {
(w[c] = w[c] || []).push(function() {
try {
w.yaCounter42138229 = new Ya.Metrika({
id:42138229,
clickmap:true,
trackLinks:true,
accurateTrackBounce:true,
webvisor:true,
params:{'ip': userip},
ecommerce:"dataLayer"
});
} catch(e) { }
});
var n = d.getElementsByTagName("script")[0],
s = d.createElement("script"),
f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };
s.type = "text/javascript";
s.async = true;
s.src = "https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js";
if (w.opera == "[object Opera]") {
d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false);
} else { f(); }
})(document, window, "yandex_metrika_callbacks");
</script>
<!-- /Yandex.Metrika counter -->
и как видите тот счетчик который вы указали что он у нас на сайте установлен его нет счетчик 47269362,
Василий
Сотрудник Яндекса18 января 2018, 10:48
marketingitbomb1,
Проблема заключается в строке params:{'ip': userip} https://yadi.sk/i/9vVTK8NY3RZEHU . Удалите строку, и всё заработает корректно. 
marketingitbomb1
18 января 2018, 11:10
Василий,
эта строка была размещена на определения параметров визитов пользователей
Romanvweb3.0
2 февраля 2018, 17:50
Добрый день, скажите почему счетчик не работает на сайте?  
Номер счетчика 36524215    
Василий
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 18:10
Romanvweb3.0,
в настоящий момент счетчик работает корректно. Вы можете самостоятельно проверить корректность работы счетчика. Для этого воспользуйтесь инструкцией https://yandex.ru/support/metrika/general/creating-counter.html#check-counter 


muk5dk
13 марта 2018, 13:47
Не знаю куда это устанавливать? Добавьте код счетчика в HTML-код всех страниц сайта.
tatasid92
21 марта 2018, 18:58
Здравствуйте! Почему показывает стрелочка что счетчик не найден? Но статистика собирается и показывается корректно. Номер счетчика 47898566
Василий
Сотрудник Яндекса22 марта 2018, 14:06
tatasid92,
Статус счетчика актуален для сайтов с высокой посещаемостью (свыше 100 посетителей в сутки). Если посещаемость Вашего сайта ниже 100 посетителей в сутки, статус счетчика не является информативным.  Цвет индикатора и статус счетчика при этом не влияют на корректность сбора данных, если код счетчика установлен верно. Независимо от статуса счетчика данные будут корректно собираться в отчетах.  
Вы можете самостоятельно проверить корректность работы счетчика. Для этого воспользуйтесь инструкцией https://yandex.ru/support/metrika/general/creating-counter.html#check-counter . Если, используя данный способ, Вы видите, что счетчик установлен корректно, то Вы можете не обращать внимания на статус счетчика.
alex.pan2010
6 апреля 2018, 15:54
Доброго здоровья!
К сожалению... тоже неутешительно - НЕТ так жданного счетчика...! Пробовал по разному, но не ЙдЁтЪ( А раньше ставил по "щелчку пальца"... Или пальцы уже НЕ те?
Номер  родимого 48356900
Помогите пожалуйста!
Василий
Сотрудник Яндекса10 апреля 2018, 09:49
alex.pan2010,
пожалуйста, сформулируйте подробнее, в чем заключается вопрос.
Egor-Dakhnov
13 апреля 2018, 13:07
Добрый день! Счётчик 48428798 на сайте whitecrown.ru тоже не работает. Проверьте, пожалуйста. 
Василий
Сотрудник Яндекса17 апреля 2018, 16:51
Egor-Dakhnov,
в настоящий момент мы видим, что в отчетах счетчика 48428798 имеется статистика. 
evgenie-korshunov
19 апреля 2018, 13:35
Здравствуйте, перестал работать счетчик, нужна помощь не пойму причину, значек поменялся на красный пишет не найдено, что не так?
Номер счетчика: 48503951
Василий
Сотрудник Яндекса19 апреля 2018, 13:52
evgenie-korshunov,

Статус счетчика актуален для сайтов с высокой посещаемостью (свыше 100 посетителей в сутки). 


Если посещаемость Вашего сайта ниже 100 посетителей в сутки, статус счетчика не является информативным.  


Цвет индикатора и статус счетчика при этом не влияют на корректность сбора данных, если код счетчика установлен верно. Независимо от статуса счетчика данные будут корректно собираться в отчетах.  


Вы можете самостоятельно проверить корректность работы счетчика. Для этого воспользуйтесь инструкцией https://yandex.ru/support/metrika/general/creating-counter.html#check-counter . Если, используя данный способ, Вы видите, что счетчик установлен корректно, то Вы можете не обращать внимания на статус счетчика.
evgenie-korshunov
19 апреля 2018, 14:02
Василий,
 Можете помочь с проверкой? При добавлении параметра то ошибку выдает, то обратно на сайт перекидывает. Сайт https://www.studioartel.ru/
Василий
Сотрудник Яндекса19 апреля 2018, 14:20
evgenie-korshunov,
сейчас счетчик корректно работает на сайте https://www.studioartel.ru/?_ym_debug=1 
evgenie-korshunov
19 апреля 2018, 14:32
Василий,
Спасибо
mobi2plus
29 апреля 2018, 12:34
Здравствуйте,тоже установлен счетчик но некорректно работает  перестал считать данные сайта.Номер счетчика  44870743
Василий
Сотрудник Яндекса7 мая 2018, 14:06
mobi2plus,
например, на главной странице https://mobi2plus.ru/ не установлен счетчик Метрики. По этой причине данные не собираются в отчетах счетчика, статус счетчика определяется как "Не найден".
 Для исправления ситуации необходимо установить код счетчика в исходный код сайта. 
В случае, если Вы используете CMS, Вы можете установить дополнение Метрики для Вашей CMS по адресу: https://tech.yandex.ru/metrika/#plugins . С его помощью Вы сможете легко установить счётчик на каждую страницу сайта.

В ином случае, для корректной работы счётчик должен быть установлен на все страницы сайта и как можно ближе к началу страницы. Устанавливать код счётчика необходимо внутри тега <head> или <body>, поскольку от этого зависит полнота и корректность подсчета данных Яндекс.Метрикой.

Дополнительная информация представлена на странице нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/quick-start.xml#install-code .

Для установки счетчика мы настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Вашему вебмастеру или другому специалисту.
mariah.pasechnik
2 мая 2018, 18:39
Здравствуйте!Метрики не удалось проверить наличие счетчика в чем может быть причина?
Василий
Сотрудник Яндекса7 мая 2018, 14:06
mariah.pasechnik,
пожалуйста, уточните номер счетчика. 
serg3j.sorokin7
15 мая 2018, 10:59
Доброго дня, не корректно работает счетчик 48302975. статистика собирается. Но страницах: Карта ссылок Карта кликов Карта скроллинга Аналитика форм, и на некоторых записях вебвизора отображается ошибка :"Невозможно воспроизвести посещение на данной странице. Возможные причины:
Не установлен код счётчика
Установлен запрет на отображение страницы во фрейме"


Подскажите с чем может быть связана данная ошибка?
Василий
Сотрудник Яндекса16 мая 2018, 13:44
serg3j.sorokin7,
Пожалуйста, напишите в Службу поддержки: https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting/webvisor-qanda.html 
roslic.ru
29 мая 2018, 12:15
Добрый день! Установила счетчик 48912014, почему-то рядом красный кружок горит и написано-не найден. В чем дело?
Василий
Сотрудник Яндекса31 мая 2018, 16:36
roslic.ru,
статус счетчика актуален для сайтов с высокой посещаемостью (свыше 100 посетителей в сутки). Если посещаемость Вашего сайта ниже 100 посетителей в сутки, статус счетчика не является информативным.  Цвет индикатора и статус счетчика при этом не влияют на корректность сбора данных, если код счетчика установлен верно. Независимо от статуса счетчика данные будут корректно собираться в отчетах.  

Вы можете самостоятельно проверить корректность работы счетчика. Для этого воспользуйтесь инструкцией https://yandex.ru/support/metrika/general/creating-counter.html#check-counter . Если, используя данный способ, Вы видите, что счетчик установлен корректно, то Вы можете не обращать внимания на статус счетчика.
sergey-rsya
31 мая 2018, 09:38
Добрый день. Подскажите в чем проблема?
Номер счетчика:  49015502


Счетчик не выдает никаких данных в разделе:
Отчеты - Стандартные отчеты - Источники - Метки UTM

В чем может быть проблема? 
Все настроено корректно.
Василий
Сотрудник Яндекса31 мая 2018, 16:37
sergey-rsya,
Пожалуйста, пришлите примеры Ваших ссылок с метками UTM. 
maxim.altinnikoff
1 июня 2018, 01:20
Здравствуйте, перестал работать счетчик 48746876, данные вообще ни какие не передает. Подскажите в чем дело?
Василий
Сотрудник Яндекса1 июня 2018, 09:19
maxim.altinnikoff,
на сколько мы видим, в настоящий момент счетчик 48746876 работает корректно. 
maxim.altinnikoff
1 июня 2018, 12:41
Василий,
 Ночью, он вообще не работал, сейчас не работают цели. скрипт onclick="yaCounter48746876.reachGoal('obratniy-zvonok'); return true;" не передает данные.
Соответственно все остальные скрипты на кнопках, так же не предают данные.
Василий
Сотрудник Яндекса1 июня 2018, 13:41
maxim.altinnikoff,
вероятно, цель настроена некорректно. Проверьте работу цели с помощью инструкции: https://yandex.ru/blog/metrika-club/gid-po-metrike-kak-proverit-rabotu-tseli 
Обновлено 1 июня 2018, 13:42
d40451
4 июня 2018, 11:29
Здравствуйте, счетчик установлен, однако на сайте не отображается, почему?
номер счетчика 49081289
Василий
Сотрудник Яндекса4 июня 2018, 12:16
d40451,
на сколько мы видим, счетчик корректно функционирует. Вы можете проверить корректность работы счетчика самостоятельно: https://yandex.ru/support/metrika/general/creating-counter.html#check-counter 
dmitriimakhalov
5 июня 2018, 08:35
Счетчик 48108428 перестал работать, в чем может быть причина проблемы?
Василий
Сотрудник Яндекса5 июня 2018, 11:32
dmitriimakhalov,



В настоящий момент на Вашем сайте не установлен код счетчика Метрики. По этой причине данные не собираются в отчетах счетчика, статус счетчика определяется как "Не найден".

Для исправления ситуации необходимо установить код счетчика в исходный код сайта. 


В случае, если Вы используете CMS, Вы можете установить дополнение Метрики для Вашей CMS по адресу: https://tech.yandex.ru/metrika/#plugins . С его помощью Вы сможете легко установить счётчик на каждую страницу сайта.

В ином случае, для корректной работы счётчик должен быть установлен на все страницы сайта и как можно ближе к началу страницы. Устанавливать код счётчика необходимо внутри тега <head> или <body>, поскольку от этого зависит полнота и корректность подсчета данных Яндекс.Метрикой.

Дополнительная информация представлена на странице нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/quick-start.xml#install-code .

Для установки счетчика мы настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Вашему вебмастеру или другому специалисту.
Комментарий удалён
Василий
Сотрудник Яндекса5 июня 2018, 11:33
sertifikati-iso,
В настоящий момент мы видим, счетчик 37499335 работает корректно, статистика собирается.


Вы можете самостоятельно проверить корректность работы счетчика. Для этого воспользуйтесь инструкцией https://yandex.ru/support/metrika/general/creating-counter.html#check-counter .
Комментарий удалён
Василий
Сотрудник Яндекса5 июня 2018, 11:58
sertifikati-iso,
напишите в поддержку, посмотрим подробнее: https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting/webvisor-qanda.html 
Мухамед-Канапия
11 июля 2018, 12:06
Добрый день на сайте стоит счетчик 43015854 и иногда он не работает и не показывает данные в вебвизоре, с чем это может быть связано?

y9227229100
23 декабря 2018, 21:05
информер 51123452 - не отображает статистику.
Вопрос к ТП яндекса - проблема известная, годами уже Вам пишут, неужели нельзя сделать что бы работало нормально?
Василий
Сотрудник Яндекса9 января, 09:37
y9227229100,
в настоящее время проблем с информером не наблюдалось. Вероятно, у Вас что-то было настроено неправильно на момент вопроса. 
denni
14 января, 04:05
Здравствуйте. Номер счетчика 49696315 размещен корректно на сайте. Пробовал и в head и body, результат безуспешный. Но кружок все равно красный, в отличии от других сайтов. Подскажите пожалуйста в чем проблема?! Спасибо
Обновлено 14 января, 04:07
smirup
9 марта, 12:08
Добрый день! Три дня назад создал счетчик. Третий день счетчик не работает. Перепроверял все на 100 раз. номер 52709341. Помогите, пожалуйста!
Обновлено 9 марта, 12:10
Василий
Сотрудник Яндекса11 марта, 10:02
smirup,
У вас включен фильтр "Принимать данные только с указанных адресов". На эти ли адреса попадают посетители?  



lesha.leontjev2013
16 марта, 09:17
День добрый! Подскажите пж счетчик установлен на сайт, но не отображается на самом сайте (хотя работает корректно), раньше было видно количество посетителей, пока яндекс вебмастер не попроси переустановить счетчик из-за ошибки, после переустановки он исчез из поля зрения.  Сайт densegodnya.ru , номер счетчика 52735633
Обновлено 16 марта, 09:18
Василий
Сотрудник Яндекса16 марта, 20:07
lesha.leontjev2013,
сейчас счетчик 52735633 установлен на сайте densegodnya.ru , статистика собирается. Вы можете проверить корректность установки счетчика по инструкции: https://yandex.ru/support/metrika/general/check-counter.html 
y1ln
24 марта, 10:57
Добрый День
Показание счетчика разнятся с показанием посетителей в Яндекс Директ 
в Директе посещений 19, в Метрике -2. С чем может быть связан такая разница? 
Спасибо. 
Василий
Сотрудник Яндекса25 марта, 09:42
y1ln,
пришлите в поддержку ссылки на рассматриваемые отчеты Метрики и Директа: https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting.html 


Мы проанализируем ситуацию и постараемся помочь разобраться в ней. 
y1ln
25 марта, 13:22
Василий,
Мне самому это интересно, выжду когда закончатся деньги на Директе  (что бы была окончательная картина) получу УПД,  после чего сниму статистику с Метрики и Директа, затем сформирую претензию  к Директу. Ссылки выложу после получения закрывающих документов от Директа.
Спасибо. 
Василий
Сотрудник Яндекса25 марта, 13:43
y1ln,
в данной ситуации, вероятно, ждать - не совсем корректно. Возможно у вас что-то не так настроено, и поддержка поможет вам обнаружить эти неисправности. 


Но, в целом, дело ваше. 
y1ln
31 марта, 21:26
Василий,
Добрый День.
Как по вашему, счетчик  52823521 установлен корректно?
Может я что-то упустил?
Спасибо.
Василий
Сотрудник Яндекса1 апреля, 08:43
y1ln,
как минимум - на главной странице установлен корректно. Однако рекомендуем установить код счетчика повыше в коде сайта. Например, в <head></head>. 
y1ln
1 апреля, 21:45
Василий,
Продающая страница слишком маленькая по размеру, хостинг платный на SDD - скорость загрузки в кэш меньше 3 сек. - как то смысла счетчик выше я не видел, да и рекламная кампания только на Москву.  
Я считаю Ваш ответ официальным, т.е. счетчик работает корректно! К Вам вопросов нет!  По метрике у меня заходов с директа 51 визит (46 посетителей), по директу 322 визита с глубиной  1- 1,5 страниц !!!  Ну это же просто прекрасно - за 322 визита оплачено 5682 руб.  Попытаюсь разобраться.
Спасибо.
P.s. Если кому интересно - могу скинуть все сканы на почту.  Инфа - 100% 

Василий
Сотрудник Яндекса2 апреля, 10:30
y1ln,
всё же в первую очередь мы бы порекомендовали обратиться к вебмастеру сайта для исправление проблем с сертификатами на стороне Вашего сайта: https://yadi.sk/i/qur1WrE3Sv6cVA 


В подобных ситуациях большинство посетителей сайта не пойдут дальше на сайт и покинут его, не переходя к загрузке. Этим и обусловлены расхождения. 
y1ln
2 апреля, 21:14
Василий,
Я с Вами согласен на счет сертификата. Хорошо предположим!  Но хотел бы обратить внимание на глубину просмотра выше  1 и это 105 посетителей  https://yadi.sk/i/DfFOGs1dGBPvYA  по разным дням! т.е. якобы были действия на странице - просмотр фото или переход в инсту....  А в метрике всего 46 посетителей  https://yadi.sk/i/2SA7ado7AyA8Nw - это в 2 раза (это тоже не может называться погрешностью, это не 5% или даже 20%.)  Это противоречие  двух сервисов под одним брендом   Или я что то пропустил?  
Спасибо.
P.s. Нет! К метрике точно претензий нет - счетчик бесплатный. Вопрос к директу - видимо "прачечная" там :) :) 
Василий
Сотрудник Яндекса3 апреля, 10:05
y1ln,
глубина просмотра подтягивается в Директ из Метрики по зафиксированным визитам.
Посетители не попадали на сайт из-за проблем с сертификатом сайта. Часть посетителей попали на сайт, так как либо игнорировали предупреждение, либо использовали браузера, который не фиксирует проблемы с сертификатом.
Причины расхождений лежат на стороне сайта, а не на стороне Директа или Метрики. 
y1ln
4 апреля, 01:16
Василий,
Вообще, даже не сомневался...... конечно кривые руки и сертификат.  Цифры не врут- врут цифрами!  
Вот не состыковка - по датам в директе и метрике глубина разная https://yadi.sk/i/lTWckse2wqmZBg  и https://yadi.sk/i/DfFOGs1dGBPvYA - 27.03. Вы же утверждаете что директ подтягивает с метрики? 
Спасибо. 
P.s. провожу новые исследования на новом аккаунте с сертификатом и  счетчиками других брендов. 
Василий
Сотрудник Яндекса4 апреля, 12:05
y1ln,
вы сравниваете данные Директа с неверным отчетом Метрики - в этом отчете  показаны все визиты всех посетителей, который в заданный период совершили свой первый визит, и один из визитов за всю историю данных был совершен с источника "Яндекс.Директ. В общем, неверные сравнения делаете... 


Статистику Директа нужно сравнивать с отчетом "Директ, сводка". 


Рекомендуем все же последовать рекомендациям выше. Если будут дополнительные вопросы по этой, пишите в поддержку.
y1ln
5 апреля, 01:18
Василий,
Дальше скучно.....
Спасибо за ответы.
P.s. Сделал зеркало на другом домене (без сертификата), взял низкочастотник (дешевый) в директе. Проверил вход по рекламе  со своих устройств, попросил знакомых, вообщем фокус-группа из 18 устройств - заблокировало 1 (аваст) 1 (хром) = 2 из 18.  Мистика..   ведь судя по Вашему предположению блокировало по сертификату 6 из 7  
Сережа Бугайов
25 марта, 20:39
mpptk.com.ua Проверьте пожалуйста, работает ли Яндекс метрика, поскольку мне не даёт инфу 52929703
Обновлено 25 марта, 20:40
Василий
Сотрудник Яндекса27 марта, 18:17
Сережа Бугайов,
по крайней мере на главной странице счетчик установлен корректно, данные счетчиком собираются. Проверьте счетчик по инструкции: https://yandex.ru/support/metrika/general/check-counter.html
jpmotor
5 апреля, 07:31
Здравствуйте!
Установили счетчик на сайт http://service.nilsons.ru/, поставили цели на кнопки (а где есть модальные окна - то на кнопку в модальном окне).
Цели не считают отправки форм, пишет в целях, что нет достигнутых целей.


Помогите пожалуйста разобраться, что мешает или что неправильно установлено в целях, из-за чего цели не считаются?


Заранее благодарны за помощь!
Василий
Сотрудник Яндекса5 апреля, 09:45
jpmotor,
рекомендуем заклянуть сюда https://yandex.ru/blog/metrika-club/gid-po-metrike-kak-proverit-rabotu-tseli и внимательно проверить цель и обратить внимание на основные моменты. 
Обновлено 5 апреля, 09:45
Андрей Хамалян
13 апреля, 01:48
Может помочь у меня пишет что счётчик корректно установлен но карта кликов что установлен запрет на отображении на странице во фрейме что делать помогите   53240590
Василий
Сотрудник Яндекса16 апреля, 11:47
Андрей Хамалян,
на вашем сайте используется защита от показа во фрейме (сайт возвращает заголовок X-Frame-Options: SAMEORIGIN).
Для исправления ситуации воспользуйтесь инструкцией ("Показ данных в iframe): https://yandex.ru/support/metrika/behavior/click-map.html
marinkost1
11 мая, 22:24
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. На сайте otipbpraktika.ru  перестал работать счетчик 52202563. При проверке  https://otipbpraktika.ru/?_ym_debug=1 выдает ошибку. Хотя в ВебМастере значок зеленый, т.е. установлен корректно. Тоже самое со вторым сайтом test.otipbpraktika.ru, счетчик 53018776. Заранее спасибо за ответ!
Василий
Сотрудник Яндекса14 мая, 10:18
marinkost1,
на данный момент, на главных страницах обоих сайтов, счетчик установлен корректно. 
Анастасия Рейфшнейдер
27 мая, 14:15
Добрый день.
Пытаюсь привязать Метрику к каналу на Дзене. Счетчик выдает ошибку "Метрике не удалось проверить наличие счетчика".
Номер счетчика 53810260
Что не так? Спасибо.
work@klweb.ru
26 июня, 13:24
Добрый день 
Есть проблема с веб визором.  А точнее  с периодом показа данных. 
Сеансы в веб визоре можно посмотреть начиная только с 12 июня 2019 года.  Хотя некоторым сайтам (с установленными на них счетчиками) уже несколько лет или месяцев. 
Счетчики установлены корректно и до недавнего времени проблем не было. 
Вы у себя какие-то обновления версии метрики сделали или что? 
olimp-auto54
22 июля, 10:58
Подскажите пожалуйста. Горит красный цвет индикатора,но,вроде как,проверяли,работать должен. Номер 54502621. Что делать?
ООО "АП Технологии"
29 августа, 10:19
Добрый день.
После переезда с http на https в вебмастере, на следующий день выдает рекомендацию:
"Счётчик Яндекс.Метрики не установлен или установлен некорректно", все данные собираются, статистика ведется. Счетчик не менял, все осталось на своих местах. Просьба посмотреть в чем проблема. Посещаемость в основном выше 100, бывает меньше. Самостоятельная проверка показала только номер счетчика без информации о собираемых данных.  Номер счетчика 10947940.