[есть решение] Счетчик Яндекс метрика корректно установлен но не работает

Здравствуйте!

Счетчик корректно установлен, но данные с сайта перестал фиксировать, Вебвизор тоже не работает помогите с решением проблемы

Номер счетчика 42138229

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ:

В данной ситуации может быть несколько причин:

· Счетчик не установлен

· Счетчик установлен некорректно

· Установлен другой счетчик

В любом случае, перед тем, как тревожно писать в Службу поддержки, проверьте корректность установки счетчика самостоятельно с помощью инструкции: https://yandex.ru/support/metrika/general/check-counter.html

Счетчик установлен корректно, но статус говорит об ошибке

Статус счетчика актуален для сайтов с высокой посещаемостью (свыше 100 посетителей в сутки). Если посещаемость Вашего сайта ниже 100 посетителей в сутки, статус счетчика не является информативным.

Цвет индикатора и статус счетчика при этом не влияют на корректность сбора данных, если код счетчика установлен верно. Независимо от статуса счетчика данные будут корректно собираться в отчетах.

Вы можете самостоятельно проверить корректность работы счетчика. Для этого воспользуйтесь инструкцией https://yandex.ru/support/metrika/general/check-counter.html .

Если, используя данный способ, вы видите, что счетчик установлен корректно, то можете не обращать внимания на статус счетчика.

Как и куда установить счетчик

В случае, если вы используете CMS, вы можете установить дополнение Метрики для вашей CMS по адресу: https://metrika.yandex.ru/about/info/integrations. С его помощью вы сможете легко установить счётчик на каждую страницу сайта.

В ином случае, для корректной работы счётчик должен быть установлен на все страницы сайта и как можно ближе к началу страницы. Устанавливать код счётчика необходимо внутри тега <head> или <body>, поскольку от этого зависит полнота и корректность подсчета данных Яндекс.Метрикой.

Дополнительная информация представлена на странице нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/general/creating-counter.html.

Для установки счетчика мы настоятельно рекомендуем обратиться к вебмастеру или другому специалисту.