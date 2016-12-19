Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

В Директе число конверсий больше чем в Метрике

Пост в архиве.

Здравствуйте!
Возник вопрос: как может быть такое, что в Директе число достижения конверсий значительно больше, чем в Метрике?

Приведу пример за конкретный день - 17 декабря. Такая ерунда происходит каждый день.

В метрике 5 конверсионных целей:
http://joxi.ru/brRpadZtb58R21

За 17 декабря согласно Метрике было всего 3 достижения конверсионной цели.
http://joxi.ru/ZrJ0QEMt7qk42j
(другие цели не показываю, так как в них пусто)

А теперь за этот же день смотрим конверсии в Директе = 25 достижений цели:
http://joxi.ru/V2VgDGOtnpVKAv
Судя по директу - конверсия бешеная - почти 50% - но это же не так.

Кто-нибудь может объяснить что это такое и как такое может быть? Сначала подумал, что может Директ считает не только конверсионные цели, а ещё ретаргетинговые - но тогда бы число конверсий в директе было бы в разы выше и прижалось бы к 100%. Может Директ считает ещё какие-то конверсии, которых нет в Метрике? Может у него свое понимание - что такое конверсия?
Все перерыл - ответов не нашел.

ЗЫ: Компания настроена через Еламу. Поддержка Еламы молчит.

8 комментариев
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Аня Давыдовская
30 декабря 2016, 18:37
Добрый день! Уточните, пожалуйста, номер Вашего счетчика, а также номер рекламной кампании, о которой идет речь.
gseo-37
21 февраля 2017, 13:55
Аналогичная ситуация
Василий
Сотрудник Яндекса6 марта 2018, 10:00
gseo-37,
напишите в Службу поддержки https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting/direct-wrong-data.html#direct-wrong-data
В письме приложите ссылки на рассматриваемые отчеты Директа и Метрики.  
ЭнергоРесурс
5 марта 2018, 16:10
Та же ситуация счетчик 42317549
Василий
Сотрудник Яндекса6 марта 2018, 10:00
ЭнергоРесурс,
напишите в Службу поддержки https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting/direct-wrong-data.html#direct-wrong-data
В письме приложите ссылки на рассматриваемые отчеты Директа и Метрики. 
Василий
Сотрудник Яндекса6 марта 2018, 09:59
Всем привет! По аналогичным вопросам пишите в Службу поддержки https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting/direct-wrong-data.html#direct-wrong-data 

В письме приложите ссылки на рассматриваемые отчеты Директа и Метрики. 
galichsergey
27 июня, 09:25
в директе три компании в сумме показывают почти в пять раз больше доход чем в метрике(в метрике правильный). 
Дмитрий Громов
27 июня, 15:11
galichsergey,
здравствуйте. Такое может происходить по следующим причинам:
— Если цель добавлена и задана её ценность, то при достижении этой цели в отчёте Директа в столбце «Доход» будет отображаться ценность, а не фактических доход из Метрики.
— С конца августа 2022 Директ начал тянуть доход по корзинам. Теперь, если не выбирать никакую цель, то отчёт покажет сумму доходов: доход по покупке, корзине и другим целям, у которых задан доход. Когда в Мастере отчётов вы выбираете цель «Добавление в корзину» в колонке «Доход» будет сумма стоимости всех товаров, которые были добавлены в корзину.
— Нужно смотреть доход по всем целям (Доход по цели №1, Доход по цели №2 и так далее).
Если у вас остались вопросы по отчётам Директа, напишите, пожалуйста, нам через форму обратной связи: https://yandex.ru/support/direct/troubleshooting/other.html Посмотрим, в чём может быть дело.