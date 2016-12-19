В Директе число конверсий больше чем в Метрике

Здравствуйте!

Возник вопрос: как может быть такое, что в Директе число достижения конверсий значительно больше, чем в Метрике?

Приведу пример за конкретный день - 17 декабря. Такая ерунда происходит каждый день.

В метрике 5 конверсионных целей:

http://joxi.ru/brRpadZtb58R21

За 17 декабря согласно Метрике было всего 3 достижения конверсионной цели.

http://joxi.ru/ZrJ0QEMt7qk42j

(другие цели не показываю, так как в них пусто)

А теперь за этот же день смотрим конверсии в Директе = 25 достижений цели:

http://joxi.ru/V2VgDGOtnpVKAv

Судя по директу - конверсия бешеная - почти 50% - но это же не так.

Кто-нибудь может объяснить что это такое и как такое может быть? Сначала подумал, что может Директ считает не только конверсионные цели, а ещё ретаргетинговые - но тогда бы число конверсий в директе было бы в разы выше и прижалось бы к 100%. Может Директ считает ещё какие-то конверсии, которых нет в Метрике? Может у него свое понимание - что такое конверсия?

Все перерыл - ответов не нашел.

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