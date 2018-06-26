Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Вебвизор для сайтов, написанных на Angular 5

Добрый вечер, меня зовут Дмитрий. Разработал и на данный момент поддерживаю сайт yasladkiy.ru . Писал его пару месяцев назад на Angular 5 с применением Angular Universal, как раз чтобы обеспечить рендеринг на сервере и нормальную поддержку поисковых систем, а также социальных сетей.

После публикации сайта на продакшене всё было хорошо. вебвизор (второй версии, которая в бете) отображал сайт как надо — корректно отображал визуальный стиль, понимал переходы между динамическими страницами, но вот уже месяц как всё сломалось — при попытке просмотра через вебвизор сайт загружается, но складывается ощущение что вебвизор не может считать стиль сайта.

Номер счётчика: 48521519

2 комментария
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crocdva
24 июня, 10:57
Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, удалось ли вам решить описанную проблему? У нас возникла аналогичная ситуация при билде приложения с флагом prod
alexandr-yakupov
15 августа, 16:27
аналогичная проблема, подскажите, если нашли решение