Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Вебвизор не отображает действия пользователя

Здравствуйте! Ни когда не писал сюда, поэтому не судите строго...))

У меня такой вопрос... По какой-то причине второй день в метрике наблюдаю переход на сайт (не через рекламу) на довольно длительное время (вчера было 4 часа, а сегодня больше 7 часов). Но метрика мне говорит о том, что активность пользователя нулевая... Когда в Вебвизоре я захотел посмотреть, что же там происходило, то почему-то не смог нажть на флажок просмотра (он будто не работает). Что это может быть и как с этим бороться, конечно если что- то не хорошее твориться..

НадеюсьЧто кто нибудь подскажет... Спасибо!

 

15 комментариев
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Яндекс Василиса
4 октября 2016, 19:18
Здравствуйте! Такие визиты могут оказаться переходами роботов, так как рооботы не производят никакой активности на странице и Вебвизору нечего записывать. Рекомендуем подключить фильтрацию роботов по строгим правилам и поведению в настройках счетчика: https://yandex.ru/support/metrika/general/filters.xml#robots .

Также посещения могут не записаться, если посетитель использовал браузер, в котором не поддерживается запись (например, мобильный браузер); если посетитель использовал для просмотра страницы нестандартное устройство (например, устройство с сенсорным экраном); если у посетителя плохой интернет-канал (например, мобильный интернет). Также подобная ситуация может возникнуть, если страница загрузилась во вкладке восстановленной сессии в браузере, и посетитель не переходил на эту страницу.
roman.mordvov
6 октября 2016, 07:39
Василиса, большое спасибо Вам за ответ... Терзают меня смутные сомнения по поводу этих визитов. Сейчас буду разбираться с фильтрацией.
Яндекс Василиса
6 октября 2016, 14:04
roman.mordvov,
проверьте отчет "Мониторинг - Роботы" за последний месяц. Если эти визиты принадлежат роботам, то Вы увидите в отчете всплеск посещений за последние дни.
roman.mordvov
6 октября 2016, 08:05
Могу ли я как-нибудь заблокировать переходы с определенного ip адреса? 
Яндекс Василиса
6 октября 2016, 14:05
roman.mordvov,
со стороны Метрики Вы можете только исключить посещения с определенных IP адресов из отчетов (настройки счетчика, вкладка "Фильтры"). Чтобы заблокировать определенным посетителям доступ к Вашему сайту, необходимо обращаться к хостинг-провайдеру.
roman.mordvov
7 октября 2016, 17:23
Все понял, спасибо Вам за ответ! Всего доброго!
maximbl4m
4 апреля 2018, 19:14
Не записываются визиты из браузера Firefox 44 в вебвизоре 1.0, однако в бете 2.0 всё в полном порядке. В чём может быть дело?
Василий
Сотрудник Яндекса5 апреля 2018, 12:26
maximbl4m,
В настоящее время техническая поддержка Вебвизор 1 прекращена. 


Рекомендуем использовать Вебвизор 2.0. 
liteshop365
6 апреля 2018, 04:13
Василий,
Вебвизор 2.0 также не работает, установлен правильно! Пишет "ожидание ответа" и на этом все. После ваших работ-обновлений вот уже несколько дней не работает, хотя до этого все работало корректно. В чем дело и как это исправить?
Василий
Сотрудник Яндекса6 апреля 2018, 14:02
liteshop365,
пожалуйста, напишите в поддержку, посмотрим: https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting/other-webvisor.html 
Компания ЭТИМ
вчера, 16:31
Василий,
подскажите, пожалуйста, рабочую ссылку для обращения в тех. поддержку.
Василий
Сотрудник Яндексавчера, 16:45
Компания ЭТИМ,
https://yandex.ru/support/metrica/troubleshooting.html
Специалист
18 апреля 2018, 15:32
Здравствуйте, у меня визор  не отображает переходы с ПК, по переходам с телефонов запись ведется. В чем может быть проблема?
Василий
Сотрудник Яндекса18 апреля 2018, 16:55
Специалист,
напишите в поддержку, посмотрим подробнее: https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting/other-webvisor.html 
В письме не забудьте указать номер счетчика Метрики. 
test-415
1 августа, 19:33
За все время счетка (с 10.07-31.07 2019)  ни один визор не работает. Ни мой, ни с мобильного, ни с США, ни один. Раньше , много лет назад - все работало. Вы что-то поменяли? Все время одно и тоже - темный экран картинка треснутого цветного курсора и надпись "Не получилось записать визит"