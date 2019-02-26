Рост внутренних переходов [есть решение]

Достался один сайт, где в Метрике очень большое количество внутренних переходов http://joxi.ru/EA4gNy0iw34Mj2

Маловероятно, что это реально разные сессии одного посетителя с 30-минутным перерывом (таймаут проверяла).

Наличие кода Метрики на всех страницах сайта проверили — все хорошо.

Может ли это быть связано со следующей ситуацией?

Есть site.ru и при переходе происходит переадресация на страницу site.ru/news. Может Метрика такие переходы считать внутренними?

Если нет, то какая еще может быть причина?

Спасибо!

РЕШЕНИЕ