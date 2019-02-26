Рост внутренних переходов [есть решение]

Достался один сайт, где в Метрике очень большое количество внутренних переходов http://joxi.ru/EA4gNy0iw34Mj2
Маловероятно, что это реально разные сессии одного посетителя с 30-минутным перерывом (таймаут проверяла).
Наличие кода Метрики на всех страницах сайта проверили — все хорошо.
Может ли это быть связано со следующей ситуацией?
Есть site.ru и при переходе происходит переадресация на страницу site.ru/news. Может Метрика такие переходы считать внутренними?
Если нет, то какая еще может быть причина?
Спасибо!
РЕШЕНИЕ
Возможными причинами повышения количества внутренних переходов могут быть следующие ситуации:
— На одной из страниц входа на сайт не установлен код счетчика.
— На сайте возможно есть JS-код, который выполняется до кода счетчика и делает редирект внутри сайта. Это может быть код AB-тестирования. Обнаружить наличие такого кода можно по редиректу, который происходит на сайте (как правило, это редирект на эту же страницу сайта с дополнительными параметрами в URL). Для решения данного вопроса рекомендуем обратиться к Вашему вебмастеру.
— Ваш хостинг-провайдер мог включить защиту от ддос атак, которая добавляет редиректы до перехода на сайт. Обратитесь, пожалуйста, к хостинг-провайдеру и попросите отключить подобную защиту.
Для второго случая решение в помощи: использовать utm_referrer метку.