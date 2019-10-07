Вопрос по сбору статистики по внутренним баннерам

Исходные данные:

— интернет-магазин в СПб и Москве;

— cms-система, с помощью которой можно на любую страницу сайта поставить свой баннер;

— баннер — это картинка и ссылка, которая ведет на карточку товара, категорию с товарами или на результат некоторого поиска. Все баннеры и ссылки внутренние.

Задача:

Надо собрать статистику по просмотрам и по кликам баннеров. Также надо определить на какую сумму было заказов после клика на тот или иной баннер (случай кликов по нескольким баннерам за один визит не рассматриваем).

Реализация:

В ЯМ созданы цели Просмотр баннера (banner_view) и Клик баннера (banner_click).

При загрузке страницы в js анализируются ссылки с картинками и для каждого баннера отправляется запрос ym (XXXXX, «reachGoal», «banner_view», { «banner»: {«<banner_id>» : «<city>»}}). В качестве <banner_id> берется имя картинки без расширения. Например, ym (XXXXX, «reachGoal», «banner_view», { «banner»: {«arla_2019» : «msk»}}). Если был клик на этот же баннер, то отправляю ym (XXXXX, «reachGoal», «banner_click», { «banner»: {«arla_2019» : «msk»}})

Для статистики продаж создал составную цель: шаг1 — клик баннера, шаг2 — покупка

Результат:

Сделал по 1 клику на два разных баннера. Далее , в отчете «Параметры визитов» если выбираю настройки как на скриншоте для цели «Клик баннера», то видно, что было 2 клика по баннерам, но не видно по каким конкретно. Для всех баннеров в столбце «Достижения цели» стоят одинаковые значения. Аналогично, нельзя определить клики по столбцу «Количество параметров визита». Я ожидал, что для баннеров, по которым я кликнул, отобразится 1, а для остальных 0.

Один из вариантов решения мне видится в том, чтобы в reachGoal для разных целей передавать разные параметры. Например, ym (XXXXX, «reachGoal», «banner_view», { «banner_view»: {«arla_2019_view» : «msk_view»}}), ym (XXXXX, «reachGoal», «banner_click», { «banner_click»: {«arla_2019_click» : «msk_click»}})

Но это больше похоже на костыль. Может есть какое-то другое стандартное решение?

Статистику продаж пока не проверял.