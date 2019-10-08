Вопрос про метод hit

Неделю бьюсь впустую, слила весь бюджет, пришлось остановить компанию. Подскажите пожалуйста, какие слова надо добавить вместо url и options, что бы метод работал?

ym (XXXXXX, 'hit', url[, options])

Смысл в том, что метрика не регистрирует переходы по страницам, и не получается отследить цель: был в корзине. Специалисты поддержки сказали, что надо воспользоваться методом hit, дали ссылку на документацию, но там совсем ничего не понятно. Вставляю в таком виде на сайт: ym (55575***, 'hit', url[, options]), но это ничего не меняет😔

Помогите пожалуйста🙏