Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Заблокировать IP в htaccess или исключить в фильтрах метрики?

Всем привет.  Последнее время работаю над юзабилити сайта в разных направлениях: над дизайном, над качеством контента и его отображением. В общем делаю всё, что может увеличить время проведения посетителей на сайте и количество просматриваемых страниц.

И вот настал черёд объявить войну ботам. Или я не знаю, кто это такие. Множество визитов без времени проведения на сайте, ни секунды. Ведь это влияет на общее число отказов, а значит и Яндекс может пессимизировать сайт за плохие поведенческие. Если я не прав, пожалуйста, поправьте. 

Так вот у меня возник вопрос: как лучше быть с этими «залётными»? У меня сейчас два варианта.

1. Тупо в htaccess их заблочить по айпи, чтоб вообще ничего не открылось у них. Тогда поисковики таких «ботов» даже не увидят на сайте. Однако существует вероятность, что заблокировав айпишник, кто-то живой может не попасть на сайт, ведь часто одним айпишиком пользуются много людей.

2. Отфильтровать в настройках Метрики. Однако в этом случае я не заблокирую этого «бота» на сайте, а просто Метрика перестанет его учитывать. Это ведь не значит, что алгоритмы Яндекса перестанут его учитывать? Или же этого достаточно для улучшения поведенческих?

5 комментариев
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Дмитрий Л.
13 декабря 2018, 18:11
я бы reCapcha установил. Можно даже последнюю версию
hiop-ru
22 декабря 2018, 16:06
Дмитрий Л.,
Для чего именно? Кому её показывать? Всем посетителям сайта?
Варвара П.
15 января 2019, 15:17
Я бы вам рекомендовала просто включить фильтрацию роботов в Метрике. Да, на алгоритмы Яндекса это не повлияет. Но раз уж Метрика распознает не естественные переходы, то и алгоритм поиска подавно. Сами Яндекс заявляют, что они в состоянии распознать где накрученные траффик, где не накрученные, а где вам конкуренты пытаются специально накрутить. В общем, по их словам они всё учитывают, поэтому вам не стоит беспокоиться.
На моих сайтах тоже достаточно робо-траффика, но, если верить Метрике, то это в основном роботы различных рекламных систем - директа, гугл адвертса. Алгоритм не на столько тупой, чтобы пессимизировать ваш сайт за них.
Обновлено 15 января 2019, 15:19
nekruzsat
2 февраля 2019, 10:47
у вас есть контакт что бы одного айпи адресс надо блокировать
Юрий
вчера, 18:39
Причем тут капча? это накрутка (анти-накрутка)  ПФ. Долбили наш сайт таким образом 2 года. За такое Яндекс дает по шапке, возможно навсегда. Хот Платон и утверждает что если это не ваших рук дело то не переживайте. Сразу после его слов -30..-50 все позиции.  