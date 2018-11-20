Заблокировать IP в htaccess или исключить в фильтрах метрики?

Всем привет. Последнее время работаю над юзабилити сайта в разных направлениях: над дизайном, над качеством контента и его отображением. В общем делаю всё, что может увеличить время проведения посетителей на сайте и количество просматриваемых страниц.

И вот настал черёд объявить войну ботам. Или я не знаю, кто это такие. Множество визитов без времени проведения на сайте, ни секунды. Ведь это влияет на общее число отказов, а значит и Яндекс может пессимизировать сайт за плохие поведенческие. Если я не прав, пожалуйста, поправьте.

Так вот у меня возник вопрос: как лучше быть с этими «залётными»? У меня сейчас два варианта.

1. Тупо в htaccess их заблочить по айпи, чтоб вообще ничего не открылось у них. Тогда поисковики таких «ботов» даже не увидят на сайте. Однако существует вероятность, что заблокировав айпишник, кто-то живой может не попасть на сайт, ведь часто одним айпишиком пользуются много людей.

2. Отфильтровать в настройках Метрики. Однако в этом случае я не заблокирую этого «бота» на сайте, а просто Метрика перестанет его учитывать. Это ведь не значит, что алгоритмы Яндекса перестанут его учитывать? Или же этого достаточно для улучшения поведенческих?