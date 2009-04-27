Клуб Яндекс.Метрики

апрель 2009
О клубе
Michael
27 апреля 2009, 13:43

Это официальный клуб Яндекс.Метрики. Здесь вы можете высказывать предложения, делиться мнениями и общаться как с командой разработчиков сервиса, так и между собой.

Также у нас есть блог с новостями и советами по работе с Метрикой.

 

Если у вас возникли проблемы при работе, обратитесь в службу поддержки. Вам обязательно помогут!

Другие ссылки, которые могут вам пригодиться:

 

Блог Метрики Виджет с последними темами клуба
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API Яндекс.Метрики Виджет Метрики
Обучающие курсы Чекер - дополнение к Mozilla Firefox
45 комментариев
Открытие проекта
Michael
27 апреля 2009, 16:53

Яндекс запустил Метрику - инструмент для анализа посещаемости вашего сайта.

С марта 2007 года Яндекс.Метрика была открыта только для рекламодателей Яндекс.Директа и участников Рекламной сети Яндекса. 24 апреля 2009 года Метрика стала доступна для всех владельцев сайтов и веб-мастеров. С помощью Яндекс.Метрики пользователи могут измерять трафик, анализировать поведение пользователей и оценивать эффективность рекламных кампаний. Метрика формирует восемь групп различных отчетов, данные обновляются каждые пять минут. Счетчик Метрики не виден посетителям сайта, а его данные доступны только владельцу ресурса. Кроме того, Яндекс.Метрика постоянно мониторит доступность сайтов для посетителей и в случае проблем отсылает владельцу письмо или бесплатное SMS-уведомление. Эти и другие возможности Яндекс.Метрики смотрите в разделе "Помощи".

5 комментариев
А почему метрика как отдельный сервис идет?
Алексей Генералов
28 апреля 2009, 00:08

Я не пойму теперь 2 метрики : 1 для директа, 2 вторая в общем доступе. Или одна и там и там. Зачем отдельным сервисом?


Почему все не объеденить в wmconsole?

3 комментария
Не подцепился счетчик Метрики - что можно сделать?
columbow
28 апреля 2009, 11:42
Решил опробовать новый сервис на своем литературном блоге. Как видите, блог на блогспоте, там есть возможность установить HTML/JS, чем я, собственно, и воспользовался. Получил счетчик на Яндекс. Метрике, установил его в пределах секции body на общем шаблоне (т.е. для всех страниц блога). В коде страницы счетчик вижу нормально. Попробовал рядом вставить alert - он отрабатывает при показе страницы, т.е. JS подключен и активен. Тем не менее, счетчик показан оранжевым, т.е. система его обнаруживает, но не ловит его отклика. Что-то я делаю не так?
7 комментариев
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