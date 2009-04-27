Это официальный клуб Яндекс.Метрики. Здесь вы можете высказывать предложения, делиться мнениями и общаться как с командой разработчиков сервиса, так и между собой.
Также у нас есть блог с новостями и советами по работе с Метрикой.
Если у вас возникли проблемы при работе, обратитесь в службу поддержки. Вам обязательно помогут!
Другие ссылки, которые могут вам пригодиться:
|Блог Метрики
|Виджет с последними темами клуба
|Наш Twitter
|Дополнение к Mozilla Firefox, дополнение к Google Chrome
|API Яндекс.Метрики
|Виджет Метрики
|Обучающие курсы
|Чекер - дополнение к Mozilla Firefox