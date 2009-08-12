Клуб Яндекс.Метрики

август 2009
Вопрос о статусе счетчика
Александр
12 августа 2009, 18:25

Почему у меня в статусе моего счетчика написано: "Код счётчика установлен не на всех страницах."

Как это исправить? Кнопка "обновить статус счетчика" не помогает. Вчера все было нормально.

5 комментариев
Переходы с Яндекс.Маркета
Michael
18 августа 2009, 18:06

Статистика переходов с Яндекс.Маркета теперь доступна в отчете «Рекламные системы».

2 комментария
Я.Метрика + я.ру
Anna
19 августа 2009, 15:59

В "настройках" я.ру есть закладка "моя метрика", где собственно можно активировать метрику для Вашей страницы на ярушке.


Я.ру + Я.Метрика
Привет, друзья Одним прекрасным летним днем мы собрались с командой Яндекс.Метрики и решили, что будет здорово, если каждый ярушник сможет узнать, сколько посетителей заходило к нему на страницу, какого они пола и возраста и по каким запросам они находят его дневник в поисковых системах. Сегодня результат этого решения вы можете увидеть у себя в настройках. Зайдите туда, выберите пункт "моя метрика" и нажмите на кнопку "начать подсчет": metrika1 Не бойтесь надписи "Нет данных за выбранный период". Счетчик только что включился, и для того, чтобы на странице появились красивые круговые диаграммы и столбцы должно пройти некоторое время: metrika2 Вернитесь обратно на Я.ру и продолжайте общаться. А на следующий день не забудьте зайти в меню "Моя страница" и выбрать пункт "Моя метрика": metrika3 Там вы увидите вашу первую статистику по Я.ру. Если у вас возникнут какие-либо вопросы к сервису Яндекс.Метрика, вы всегда сможете их задать в соответствующем клубе.
5 комментариев
Возможно ли получать статистику в XML?
Дмитрий
20 августа 2009, 17:41

Хочу произвести вывод статистики в собственном интерфейсе. Есть ли возможность получать данные Метрики скажем в XML ?

2 комментария
Выгрузка данных в Excel и CSV
milovidov-an
26 августа 2009, 18:59

Добавлена возможность получать данные отчётов в форматах XLS и CSV.

Яндекс.Метрика в ЖЖ
ss-peiper
31 августа 2009, 13:50

Добрый день всем!

Подскажите, а как корректно поставить Яндекс.Метрику на блог в ЖЖ? Только путём добавления кода во все записи блога? Или можно как-то только на главную страницу, или вообще автоматизировать этот процесс?

Спасибо!

8 комментариев
Телефон для смс-уведомления о доступности.
Lisa Tribunska
31 августа 2009, 15:29

Тема была поднята мной сегодня на субботнике, решили, что стоит разместить разместить ее здесь.


Очень хочется настроить отправку смс о недоступности сайта на телефон, уже привязанный к другому аккаунту. Очень актуально для тех, кто предоставляет полную поддержку клиентам - и ведет директ, и общается с хостингом. В случае, если можно будет подставить телефон, привязанный к аккаунту агентства, то это вполдне было бы решением.


Как сказал Михаил Разуваев на субботнике, это не столько к Метрике, сколько к Яндекс.Паспорту.


Заранее спасибо, вопрос очень для меня актуален.

4 комментария
вопрос,директ,предложения