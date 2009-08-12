Тема была поднята мной сегодня на субботнике, решили, что стоит разместить разместить ее здесь.





Очень хочется настроить отправку смс о недоступности сайта на телефон, уже привязанный к другому аккаунту. Очень актуально для тех, кто предоставляет полную поддержку клиентам - и ведет директ, и общается с хостингом. В случае, если можно будет подставить телефон, привязанный к аккаунту агентства, то это вполдне было бы решением.





Как сказал Михаил Разуваев на субботнике, это не столько к Метрике, сколько к Яндекс.Паспорту.





Заранее спасибо, вопрос очень для меня актуален.

