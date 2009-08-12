Почему у меня в статусе моего счетчика написано: "Код счётчика установлен не на всех страницах."
Как это исправить? Кнопка "обновить статус счетчика" не помогает. Вчера все было нормально.
Почему у меня в статусе моего счетчика написано: "Код счётчика установлен не на всех страницах."
Как это исправить? Кнопка "обновить статус счетчика" не помогает. Вчера все было нормально.
Статистика переходов с Яндекс.Маркета теперь доступна в отчете «Рекламные системы».
В "настройках" я.ру есть закладка "моя метрика", где собственно можно активировать метрику для Вашей страницы на ярушке.
Привет, друзья Одним прекрасным летним днем мы собрались с командой Яндекс.Метрики и решили, что будет здорово, если каждый ярушник сможет узнать, сколько посетителей заходило к нему на страницу, какого они пола и возраста и по каким запросам они находят его дневник в поисковых системах. Сегодня результат этого решения вы можете увидеть у себя в настройках. Зайдите туда, выберите пункт "моя метрика" и нажмите на кнопку "начать подсчет": Не бойтесь надписи "Нет данных за выбранный период". Счетчик только что включился, и для того, чтобы на странице появились красивые круговые диаграммы и столбцы должно пройти некоторое время: Вернитесь обратно на Я.ру и продолжайте общаться. А на следующий день не забудьте зайти в меню "Моя страница" и выбрать пункт "Моя метрика": Там вы увидите вашу первую статистику по Я.ру. Если у вас возникнут какие-либо вопросы к сервису Яндекс.Метрика, вы всегда сможете их задать в соответствующем клубе.
Хочу произвести вывод статистики в собственном интерфейсе. Есть ли возможность получать данные Метрики скажем в XML ?
Добавлена возможность получать данные отчётов в форматах XLS и CSV.
Добрый день всем!
Подскажите, а как корректно поставить Яндекс.Метрику на блог в ЖЖ? Только путём добавления кода во все записи блога? Или можно как-то только на главную страницу, или вообще автоматизировать этот процесс?
Спасибо!
Тема была поднята мной сегодня на субботнике, решили, что стоит разместить разместить ее здесь.
Очень хочется настроить отправку смс о недоступности сайта на телефон, уже привязанный к другому аккаунту. Очень актуально для тех, кто предоставляет полную поддержку клиентам - и ведет директ, и общается с хостингом. В случае, если можно будет подставить телефон, привязанный к аккаунту агентства, то это вполдне было бы решением.
Как сказал Михаил Разуваев на субботнике, это не столько к Метрике, сколько к Яндекс.Паспорту.
Заранее спасибо, вопрос очень для меня актуален.