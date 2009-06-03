Клуб Яндекс.Метрики

июнь 2009
Обновлён код счётчика
milovidov-an
3 июня 2009, 19:21

Обновление учитывает замеченные нами и пользователями недостатки старого кода счётчика.

  • Исправлена совместимость с XHTML.
  • Нет необходимости менять код счётчика для https страниц.
  • Улучшена поддержка старых браузеров.
  • Улучшена поддержка нескольких счётчиков на странице (в случае установки целей на действия пользователя).
  • Исправлена совместимость (конфликт имён) с некоторыми фреймворками.

Новый код счётчика доступен на странице редактирования счётчика. Заменять код счётчика на новый не обязательно.

2 комментария
Несколько сайтов + мусор в URLах
Д. И.
8 июня 2009, 12:14
Поставил я Яндекс-метрику на группу сайтов и сразу же возникло несколько вопросов. 1. Эта группа сайтов состоит из нескольких доменов, которые по сути являются одним сайтом (скажем, для разных языков, или же просто старая и новая версии сайта). Я их все добавил как зеркала, и отчеты, которые собрались за пару часов*, у меня создалось впечатление, что пользователи, проходящие по нескольким доменам, засчитываются как один пользователь, а переходы между доменами не учитываются как новые заходы на сайт. Вопрос: я все правильно понял? 2. В отчетах вроде «популярного содержания» сразу обнаружилась куча «мусора» в URLах страниц. В частности, это параметры от Гугл-Аналитикса: и хеши (#что-нибудь): (да, это сайт у меня такой странный — там в большинстве внутренних ссылок есть #c в конце URLа) Подозреваю также, что всякие метки OpenStat и еще много чего могут портить наглядность отчетов. Вопрос: нельзя ли избавиться от этого мусора? Например, списком «мусорных» параметров в настройках и (для любителей экзотики) галочкой про неотображение хешей. Если посмотреть вживую, то под аккаунтом upyrj — единственный сайт с метрикой. И да, спасибо за клевый сервис! _______________ * ...за пару часов, пока я безрезультатно пытался повторить тот же финт в Гугл-Аналитиксе. 8)
22 комментария
предложения,отчеты
Поисковые боты
Дмитрий
14 июня 2009, 20:36

Много в инете бродил, чтобы найти счетчик который бы определял поисковых ботов, но так и не нашел. Есть ли такая возможность добавить раздел по поисковым ботам?

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поисковые боты,оптимизация
О влиянии количества счётчиков на посещаемость ресурса
Anodonta
25 июня 2009, 11:12

Здравствуйте Вам!

Вопрос
о влиянии счётчиков на посещаемость ресурса меня смущает довольно
давно, поэтому и решил высказаться - попросить консультацию.

История такова:

Жил-был сайт с посещаемостью 14 (людей, наверное) в сутки.

Через несколько месяцев уже было 30-60.

Счётчик был один - bigmir.net

После этого я "напихал" много счётчиков, чтобы посмотреть на них и чтобы было красиво :) :

- top.topua.net

- logua.com

- uarating.com

- top.mail.ru

- mytop-in.net

- click.hotlog.ru

- proext.com

- hit.ua

- mycounter.ua

- i.ua

- liveinternet.ru

Также был подключен сервис Яндекс-метрика.

В результате, через некоторое время, показатели посещений стали до 100 и более в сутки.

Естественно, возник вопрос откуда эти цифры.

Если верить Яндекс-метрике, то переходы с перечисленных сайтов-счётчиков очень незначительные, - от 0 до 10 раз за полгода.

Если это так, то я бы хотел убрать лишние счётчики, а именно все, - Яндекс-метрики будет достаточно.

Но, может быть, Яндекс-метрика "не видит", - "не учитывает" переходы с сайтов-счётчиков?

Тогда, убрав лишние счётчики, пропадут "посетители" (если они не человеки).

Хочется услышать Ваше мнение по этому вопросу, особенно, если Вы сталкивались с подобной ситуацией.


P.S: Сайт:http://anodonta.com.ua

21 комментарий
Предоставление доступа к статистике
Michael
26 июня 2009, 11:17

Теперь пользователи Яндекс.Метрики могут предоставлять доступ к своим счётчикам другим пользователям.

Доступ может предоставляться 2-х типов:

  • Только просмотр - пользователь сможет только просматривать настройки и статистику по вашему счётчику.
  • Полный доступ - пользователь сможет полностью управлять счётчиком (за исключением удаления счётчика).

Посмотреть счётчики к которым вам дали доступ можно на странице "Гостевые счётчики".

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Изменения в коде счётчика
Michael
26 июня 2009, 11:26

В коде счётчика домен bs.yandex.ru был заменен на mc.yandex.ru.

Т.к. у предыдущего кода были проблемы с баннеро-резалками которые из-за домена резали код Метрики.

Изменения должны повысить точность подсчета, если это важно для вас, то рекомендуем обновиться.

(Обновление не обязательно, старый вариант продолжит работу)

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