Здравствуйте Вам!
Вопрос
о влиянии счётчиков на посещаемость ресурса меня смущает довольно
давно, поэтому и решил высказаться - попросить консультацию.
История такова:
Жил-был сайт с посещаемостью 14 (людей, наверное) в сутки.
Через несколько месяцев уже было 30-60.
Счётчик был один - bigmir.net
После этого я "напихал" много счётчиков, чтобы посмотреть на них и чтобы было красиво :) :
- top.topua.net
- logua.com
- uarating.com
- top.mail.ru
- mytop-in.net
- click.hotlog.ru
- proext.com
- hit.ua
- mycounter.ua
- i.ua
- liveinternet.ru
Также был подключен сервис Яндекс-метрика.
В результате, через некоторое время, показатели посещений стали до 100 и более в сутки.
Естественно, возник вопрос откуда эти цифры.
Если верить Яндекс-метрике, то переходы с перечисленных сайтов-счётчиков очень незначительные, - от 0 до 10 раз за полгода.
Если это так, то я бы хотел убрать лишние счётчики, а именно все, - Яндекс-метрики будет достаточно.
Но, может быть, Яндекс-метрика "не видит", - "не учитывает" переходы с сайтов-счётчиков?
Тогда, убрав лишние счётчики, пропадут "посетители" (если они не человеки).
Хочется услышать Ваше мнение по этому вопросу, особенно, если Вы сталкивались с подобной ситуацией.
P.S: Сайт:http://anodonta.com.ua