Здравствуйте Вам!

Вопрос

о влиянии счётчиков на посещаемость ресурса меня смущает довольно

давно, поэтому и решил высказаться - попросить консультацию.

История такова:

Жил-был сайт с посещаемостью 14 (людей, наверное) в сутки.

Через несколько месяцев уже было 30-60.

Счётчик был один - bigmir.net



После этого я "напихал" много счётчиков, чтобы посмотреть на них и чтобы было красиво :) :

- top.topua.net

- logua.com

- uarating.com

- top.mail.ru

- mytop-in.net

- click.hotlog.ru

- proext.com

- hit.ua

- mycounter.ua

- i.ua



- liveinternet.ru

Также был подключен сервис Яндекс-метрика.



В результате, через некоторое время, показатели посещений стали до 100 и более в сутки.

Естественно, возник вопрос откуда эти цифры.

Если верить Яндекс-метрике, то переходы с перечисленных сайтов-счётчиков очень незначительные, - от 0 до 10 раз за полгода.

Если это так, то я бы хотел убрать лишние счётчики, а именно все, - Яндекс-метрики будет достаточно.

Но, может быть, Яндекс-метрика "не видит", - "не учитывает" переходы с сайтов-счётчиков?

Тогда, убрав лишние счётчики, пропадут "посетители" (если они не человеки).

Хочется услышать Ваше мнение по этому вопросу, особенно, если Вы сталкивались с подобной ситуацией.





P.S: Сайт:http://anodonta.com.ua