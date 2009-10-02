Клуб Яндекс.Метрики

октябрь 2009
Данные в одной Метрике из разных аккаунтов
webprofiters
2 октября 2009, 15:23
Сейчас на одном сайте установлена Яндекс.Метрика из нашего аккаунта. Что произойдет, если начнется рекламная кампания из Яндекс.Директа из другого аккаунта? Понятно, что в самом Директе не будет почти никаких данных, так как Метрика установлена из другого аккаунта, а установить еще один счетчик Метрики (код которой генерируется в самом Директе) не получится. А вот в нашем аккаунте в Метрике заходы по контекстным объявлениям будут определяться как заходы с рекламы? Какую статистику по ним мы сможем получить?
3 комментария
вопрос,Яндекс.Директ,Яндекс.Метрика
Подписка на отчеты
webprofiters
2 октября 2009, 18:08
Добрый день. Было бы очень удобно получить в распоряжение rss канал (ну или письма на e-mail) с настраиваемыми отчетами. Юзеркейс очень простой и понятный — вместо того, чтобы каждый день заходить в интерфейс и делать кучу кликов для того, чтобы получить какие-то интересующие данные, можно было бы получать эти самые данные в удобной форме в автоматическом режиме (хотя бы просто для ознакомления с текущей ситуацией). Ну и дополнительные настройки (периодичность, типы отчетов, временные периоды) этих самых отчетов не помещали бы. Можно ли ждать такой функциональности? Конечно, это NDA, но хотя бы стоит надеяться на ее появление в какое-то разумное ближайшее время?
8 комментариев
предложение,rss,Яндекс.Метрика
Добавлены новые отчеты
Michael
16 октября 2009, 19:24

Добавлены новые отчеты групп "Трафик" и "Компьютеры посетителей".

1 комментарий
6 причин сменить счетчик от Liveinternet на Яндекс.Метрику
devilseo
18 октября 2009, 10:24
Интересные комментарии у статьи

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13 комментариев
интерфейс,директ,открытая статистика,Яндекс.Метрика,отчеты
Я.Метрика на рынке - немного размышлений
deeplounge
30 октября 2009, 12:28

Понятно, что метрика появилась совсем недавно, однако хотелось бы высказать несколько соображений по поводу позиционирования этой статистики и перспектив.


Перефразируя известную фразу, отмечу, что каждая статистика мечтает стать со временем GA. Почему? А потому что от GA прямо вот веет монументальностью, серьезностью, фееричной функциональностью и разветвленностью. Все серьезные интернет-маркетологи с удовольствием разбираются, дискутируют, спорят об особенностях и функционале GA, компании в сфере интернет-маркетинга, с удовольствием хвастаются тем что, у них есть сертифицированные спецы по GA и вообще они гуру. То есть GA создает вокруг себя ореол мощного, элитного инструмента для настоящих спецов.


ЛИ.ру подкупает графиками (а не диаграмами как у некоторых ;) ), разницей вчера-сегодня, огромыми простынями поисковых запросов, долей трафика по запросу и т.п. А также, что немаловажно, возможностью подключения к нему разными хитрыми программами вроде _ww.trafficweb.ru, что опять таки важнод для людей занимающихся оптимизацией сайтов, комплексным маркетингом и т.п.


Поэтому

Что я бы предложил ввести в Яндекс.Метрике (помимо отображения в графиках а не только диаграмах и разница с посещалкой и просмотрами по сравнению со вчера), как я вижу оптимальные вектора развития:


1. Ориентировать Я.Метрику в первую очередь на профессионалов интернет-маркетинга (соответствующий информационный фон, инфоповоды, ежемесчные отчеты на том же forum.searchengines.ru, что особенно вкусного сделано для профессионалов рынка, открытый диалог с оптимизаторами и маркетологами на тему - что вы хотите видеть в метрике и почему).


2. Разработать и открыть программу для сертификации агентств и отдельных специалостов с выдачей сертификатов, с хорошей теор. подготовкой по теме вообще анализа трафика средствами Я.Метрики и применимости знаний в реальном бизнесе для повышения конверсии и пр. Скромно и умеренно пиарить эту сертификацонную программу как некий околоэлитный курс, который насыщен знаниями, который дорог, который сложен, но после которого люди действительно значительно расширяют свои навыки работы со статистикой и Я.метрикой, в частности.


3. Открыть старенькую, но толковую статью (_ttp://vremenno.net/seo/metrika-vs-google-analytics/) и подумать как сделать так, чтобы Я.метрика таки выиграла у GA :)


4. Сделать возможность трансляции на сайт пользователя показателей статистики как это сделано у GA


5. Разработать (и не забыть прорекламировать :) ) действительно грамотную систему для анализа прибыльности тех или иных страниц в РСЯ. Т.е. сделать интеграцию с РСЯ - аналогично тому как это сделано в GA с адненс.


6. Создать и поддерживать в актуальном состоянии FAQ по статистике в целом и по Я.метрике, рассматривая там даже такие вопросы как "Почему у меня в ЛИру 60 посетителей, а Я.метрика показыват 90?".


Пока это все, что было в голове по поводу возможных путей увеличения популярности Я.метрики у профессионалов рынка.


Надеюсь, что-то вы возмете на вооружение. Плохого ведь не посоветую

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