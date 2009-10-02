Понятно, что метрика появилась совсем недавно, однако хотелось бы высказать несколько соображений по поводу позиционирования этой статистики и перспектив.





Перефразируя известную фразу, отмечу, что каждая статистика мечтает стать со временем GA. Почему? А потому что от GA прямо вот веет монументальностью, серьезностью, фееричной функциональностью и разветвленностью. Все серьезные интернет-маркетологи с удовольствием разбираются, дискутируют, спорят об особенностях и функционале GA, компании в сфере интернет-маркетинга, с удовольствием хвастаются тем что, у них есть сертифицированные спецы по GA и вообще они гуру. То есть GA создает вокруг себя ореол мощного, элитного инструмента для настоящих спецов.





ЛИ.ру подкупает графиками (а не диаграмами как у некоторых ;) ), разницей вчера-сегодня, огромыми простынями поисковых запросов, долей трафика по запросу и т.п. А также, что немаловажно, возможностью подключения к нему разными хитрыми программами вроде _ww.trafficweb.ru, что опять таки важнод для людей занимающихся оптимизацией сайтов, комплексным маркетингом и т.п.





Поэтому

Что я бы предложил ввести в Яндекс.Метрике (помимо отображения в графиках а не только диаграмах и разница с посещалкой и просмотрами по сравнению со вчера), как я вижу оптимальные вектора развития:





1. Ориентировать Я.Метрику в первую очередь на профессионалов интернет-маркетинга (соответствующий информационный фон, инфоповоды, ежемесчные отчеты на том же forum.searchengines.ru, что особенно вкусного сделано для профессионалов рынка, открытый диалог с оптимизаторами и маркетологами на тему - что вы хотите видеть в метрике и почему).





2. Разработать и открыть программу для сертификации агентств и отдельных специалостов с выдачей сертификатов, с хорошей теор. подготовкой по теме вообще анализа трафика средствами Я.Метрики и применимости знаний в реальном бизнесе для повышения конверсии и пр. Скромно и умеренно пиарить эту сертификацонную программу как некий околоэлитный курс, который насыщен знаниями, который дорог, который сложен, но после которого люди действительно значительно расширяют свои навыки работы со статистикой и Я.метрикой, в частности.





3. Открыть старенькую, но толковую статью (_ttp://vremenno.net/seo/ metrika-vs-google-analyti cs/) и подумать как сделать так, чтобы Я.метрика таки выиграла у GA :)





4. Сделать возможность трансляции на сайт пользователя показателей статистики как это сделано у GA





5. Разработать (и не забыть прорекламировать :) ) действительно грамотную систему для анализа прибыльности тех или иных страниц в РСЯ. Т.е. сделать интеграцию с РСЯ - аналогично тому как это сделано в GA с адненс.





6. Создать и поддерживать в актуальном состоянии FAQ по статистике в целом и по Я.метрике, рассматривая там даже такие вопросы как "Почему у меня в ЛИру 60 посетителей, а Я.метрика показыват 90?".





Пока это все, что было в голове по поводу возможных путей увеличения популярности Я.метрики у профессионалов рынка.





Надеюсь, что-то вы возмете на вооружение. Плохого ведь не посоветую