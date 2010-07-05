Клуб Яндекс.Метрики

июль 2010
Дополнение к Mozilla Firefox Yandex.Metrika
Michael
5 июля 2010, 12:51
поможет:
1. Найти на странице номера счетчиков и перейти к отчетам.
2. Загрузить карту ссылок на любой странице, где установлен счетчик.
3. Создать счетчик в один клик.

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3 комментария
Яндекс.Метрика
Хочется статистику в почту получать )
alfi.nnov
7 июля 2010, 17:44

Добрый день!

 

Вот есть возможность сконструировать свой отчет, а было-б супер иметь возможность получать его в почту, или хотя-бы по xml запросу какому-нить .... очень и очень было-бы востребованно (даже с ограничениями например раз в неделю max отчет на почту)

11 комментариев
доступ к статистике
regeditor
7 июля 2010, 17:45

Доброе время суток!

Заранее извиняюсь, если вопрос уже задавался, но найти у меня похожую ветку не получилось.

Вопрос вот в чем - хотелось бы, чтобы у меня как веб-мастера был полный доступ к настройкам и статистике (как сейчас и есть), а у других пользователей (которым я разрешаю, естественно) была возможность только просмотра. Вешать несколько счетчиков - решение не самое элегантное, а коллеги желают видеть статистику посещаемости.

Заранее спасибо!

С уважением, Игорь Майзель

4 комментария
Предложение по отчету "источники трафика: сайты"
Макс
9 июля 2010, 16:40
после разворачивания сайта через "+" вываливается список страниц

почему бы не сделать названием ссылки title страницы вместо дублирования URL ?

и еще - у меня есть несколько страниц форумных, которые по адресам запомнить нереально, а по названию - вполне
11 комментариев
предложение,Яндекс.Метрика,предложения,метрика
Метрика для прикреплённого домена
Денис Бражников
12 июля 2010, 06:35
Недавно прикупил домен второго уровня, который прикрепил к своему сайту на uCoz. Скажите, можно ли в метрике каким-либо образом добавить этот новый адрес к текущему, но не как новый счётчик, чтобы статистика и оттуда отслеживалась?
3 комментария
вопрос,Яндекс.Метрика,метрика
Опять про 301 редирект
rottweiller
12 июля 2010, 17:39

На сайте установлен 301 редирект с динамических адресов на статические.  В связи с этим невозможно посмотреть тепловую карту с главной страницы сайта.

Нашим программистом было предложено такое решение: вместо http://www.site.ru/?ym_playback=linkmap&ym_cid=1055467&ym_date1=20100711&ym_date2=20100712 переходить по адресу http://www.sklad-mebel.ru/INDEX>PHP?ym_playback=linkmap&ym_cid=1055467&ym_date1=20100711&ym_date2=20100712 . К сожалению, это не решило проблему - при переходе по данному адресу выскакивает табличка "нет данных за выбранный период".

Подскажите пожалуйста пути решения)

2 комментария
вопрос,Яндекс.Метрика,метрика
Привет всем. Хочу дать фидбэк по интерфейсу и юзабилити
Anton Maltsev
16 июля 2010, 17:51

Для начала скажу, что сервис яндекс метрика является наиболее удобным и юзабельным, в отличии, скажем от гугл аналитики. Но я хотел бы обратить ваше внимание на одну деталь. Из панели вебмастера я легко могу перейти на метрику, а из метрики без набора в адресной строке не могу. Вот пара скриншотов.

 

Если это возможно, повыстьте юзабилити на метрике.

Спасибо за отличный сервис.

5 комментариев
объясните, пожалуйста!
Удалённый пользователь
19 июля 2010, 16:33
Когда я просматриваю источники трафика:сайты - иногда появляется источник -"остальные", и процент довольно большой. Что это за "остальные" и почему они на определяются? Также по географии - почему некоторые посетители не определяются?
2 комментария
Две вещи, которые хотелось бы добавить в метрике
fg8508
21 июля 2010, 11:49
Это, во-первых, он-лайн посетителей на сайте за последние 15 минут, как на liveinternet.
Во-вторых, переходы по ссылкам. То есть не внутренние переходы, а клики по внешнем ссылкам, эта функция также есть на liveinternet (хотя и с доволнительным кодом), но  ее нет в метрике.
Кроме того, присоединюсь к тем, кому не очень по душе излишняя красивость метрики. Для информации, честно, не очень нужна анимация в виде этих шариков.  Хотя может домохозяйкам она и нравится…
И еще при сравнении статистики метрики и того же liveinternet в отношении зарубежных гостей, иногода получается очень большой разбег в географии. Например, Швейцария - Цурих почему то попадает в Германию. Впрочем, это не критично. Самое главное чтобы в метрике поменьше было «другое»!
Извините за замечания.
Все равно хочу сказать большое спасибо за разработку статистики, да и вообще все команде Яндекса!

 
6 комментариев
Поддомены и метрика
alfi.nnov
21 июля 2010, 16:19

Добрый день!

Создаем и продвигаем рессурс по РФ, ключевики геозовисимое посути как и содержание сайта.

По этому планируем создавать поддомены вида: msk.xxxxxxxxxxx.ru и spd.xxxxxxxxxxx.ru и т.д.

Вопрос в метрике, как метрика отреагирует, если она будет установленна на xxxxxxxxxx.ru, и точно такая-же (настройка из шаблона) на поддоменах  msk.xxxxxxxxx.ru

 

Не будет ли глючить?

Будет ли отрабатывать адекватно, при прямом заходе на msk.xxxxxxxxx.ru?

итд

 

Или каждый поддомен указывать как зеркало?

2 комментария
Помогите построить отчет
NewSky66
27 июля 2010, 20:43

ДОбрый день.

Стоит задача:

Узнать сколько человек пришло с поисковых систем (всех вместе и каждой по отдельности) относительно общего числа переходов, и посетили определенную страницу. (не зашли на нее сразу, а перешли по внутренним переходам. И не вышли после ее посещения)

3 комментария
Код счётчика - уже установлен другой.
Lishka23
28 июля 2010, 20:44

Всем добрый вечер. 

Удалила код старого счетчика (чужой, кем-то когда-то регался) с сайта, установила свой код (указанный при регистрации) и мне выдается фраза "Код счётчика - уже установлен другой." Что делать? какой другой счётчик - непонятно. Мой счётчик висит, а толку никакого... Или я плохо сделала что удалила код старого счетчика? Помогите разобраться, пожалуйста!

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