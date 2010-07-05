1. Найти на странице номера счетчиков и перейти к отчетам.
2. Загрузить карту ссылок на любой странице, где установлен счетчик.
3. Создать счетчик в один клик.
Добрый день!
Вот есть возможность сконструировать свой отчет, а было-б супер иметь возможность получать его в почту, или хотя-бы по xml запросу какому-нить .... очень и очень было-бы востребованно (даже с ограничениями например раз в неделю max отчет на почту)
Доброе время суток!
Заранее извиняюсь, если вопрос уже задавался, но найти у меня похожую ветку не получилось.
Вопрос вот в чем - хотелось бы, чтобы у меня как веб-мастера был полный доступ к настройкам и статистике (как сейчас и есть), а у других пользователей (которым я разрешаю, естественно) была возможность только просмотра. Вешать несколько счетчиков - решение не самое элегантное, а коллеги желают видеть статистику посещаемости.
Заранее спасибо!
С уважением, Игорь Майзель
почему бы не сделать названием ссылки title страницы вместо дублирования URL ?
и еще - у меня есть несколько страниц форумных, которые по адресам запомнить нереально, а по названию - вполне
На сайте установлен 301 редирект с динамических адресов на статические. В связи с этим невозможно посмотреть тепловую карту с главной страницы сайта.
Нашим программистом было предложено такое решение: вместо http://www.site.ru/?ym_pl
Подскажите пожалуйста пути решения)
Для начала скажу, что сервис яндекс метрика является наиболее удобным и юзабельным, в отличии, скажем от гугл аналитики. Но я хотел бы обратить ваше внимание на одну деталь. Из панели вебмастера я легко могу перейти на метрику, а из метрики без набора в адресной строке не могу. Вот пара скриншотов.
Если это возможно, повыстьте юзабилити на метрике.
Спасибо за отличный сервис.
Во-вторых, переходы по ссылкам. То есть не внутренние переходы, а клики по внешнем ссылкам, эта функция также есть на liveinternet (хотя и с доволнительным кодом), но ее нет в метрике.
Кроме того, присоединюсь к тем, кому не очень по душе излишняя красивость метрики. Для информации, честно, не очень нужна анимация в виде этих шариков. Хотя может домохозяйкам она и нравится…
И еще при сравнении статистики метрики и того же liveinternet в отношении зарубежных гостей, иногода получается очень большой разбег в географии. Например, Швейцария - Цурих почему то попадает в Германию. Впрочем, это не критично. Самое главное чтобы в метрике поменьше было «другое»!
Извините за замечания.
Все равно хочу сказать большое спасибо за разработку статистики, да и вообще все команде Яндекса!
Добрый день!
Создаем и продвигаем рессурс по РФ, ключевики геозовисимое посути как и содержание сайта.
По этому планируем создавать поддомены вида: msk.xxxxxxxxxxx.ru и spd.xxxxxxxxxxx.ru и т.д.
Вопрос в метрике, как метрика отреагирует, если она будет установленна на xxxxxxxxxx.ru, и точно такая-же (настройка из шаблона) на поддоменах msk.xxxxxxxxx.ru
Не будет ли глючить?
Будет ли отрабатывать адекватно, при прямом заходе на msk.xxxxxxxxx.ru?
итд
Или каждый поддомен указывать как зеркало?
ДОбрый день.
Стоит задача:
Узнать сколько человек пришло с поисковых систем (всех вместе и каждой по отдельности) относительно общего числа переходов, и посетили определенную страницу. (не зашли на нее сразу, а перешли по внутренним переходам. И не вышли после ее посещения)
Всем добрый вечер.
Удалила код старого счетчика (чужой, кем-то когда-то регался) с сайта, установила свой код (указанный при регистрации) и мне выдается фраза "Код счётчика - уже установлен другой." Что делать? какой другой счётчик - непонятно. Мой счётчик висит, а толку никакого... Или я плохо сделала что удалила код старого счетчика? Помогите разобраться, пожалуйста!