f g8508

Это, во-первых, он-лайн посетителей на сайте за последние 15 минут, как на liveinternet.

Во-вторых, переходы по ссылкам. То есть не внутренние переходы, а клики по внешнем ссылкам, эта функция также есть на liveinternet (хотя и с доволнительным кодом), но ее нет в метрике.

Кроме того, присоединюсь к тем, кому не очень по душе излишняя красивость метрики. Для информации, честно, не очень нужна анимация в виде этих шариков. Хотя может домохозяйкам она и нравится…

И еще при сравнении статистики метрики и того же liveinternet в отношении зарубежных гостей, иногода получается очень большой разбег в географии. Например, Швейцария - Цурих почему то попадает в Германию. Впрочем, это не критично. Самое главное чтобы в метрике поменьше было «другое»!

Извините за замечания.

Все равно хочу сказать большое спасибо за разработку статистики, да и вообще все команде Яндекса!





