Конструктор отчётов - инструмент для построения пользовательских отчётов.

С помощью конструктора можно выполнить следующие задачи:

Создать новый отчёт, которого нет среди основных отчётов Метрики. Например, отчёт по IP-адресам посетителей (список возможных отчетов можно увидеть, перейдя по ссылке "Примеры"). Построить более детализированный вариант существующих в Метрике отчётов. Например, добавить разбиение по регионам в отчёт по поисковому трафику или добавить в отчет информацию о количестве уникальных посетителей. Добавить фильтр в существующий отчёт. Например, показать отчёт по демографии, но только для тех посетителей, которые посещают ваш сайт не меньше месяца. Произвести детальный анализ трафика. Например, посмотреть все визиты посетителей на сайт, выведя для каждого из них время начала визита, IP-адрес и информацию о компьютере посетителя.



Для создания отчёта нужно заполнить форму, состоящую из нескольких секций:

"Построить отчёт по" (далее - ключи).

Здесь следует указать до пяти параметров, по которым будут обрабатываться данные. В таблице этим параметрам будут соответствовать столбцы, расположенные слева. Например, если вам надо посчитать зависимость глубины просмотра от пола и возраста, то укажите в этой секции пол и возраст. "Посчитать" (далее - агрегаты).

В этой секции вы можете указать до пяти параметров. Следует выбрать параметр и агрегатную функцию. В таблице посчитанные значения будут расположены справа. Например, если вам надо посчитать зависимость средней продолжительности визита пола и возраста, укажите в этой секции значения: "продолжительность визита", "среднее". "При условиях" (далее - условия).

В этой секции вы можете указать до пяти условий (фильтров), по которым будут отбираться визиты для участия в отчёте. Каждое условие состоит из трёх частей: показатель, отношение, значение. При выборе нескольких условий будут отбираться визиты, для которых выполнены все условия одновременно. Например, чтобы выбрать для отчёта только мужчин, которые сделали на сайте хотя бы 10 визитов за всю историю, укажите следующие условия: - "пол посетителя", "равно", "мужской" и "общее число визитов посетителя", "больше или равно", "10". "Показать диаграмму".

В этой секции вы можете выбрать желаемый способ визуализации данных. Набор доступных способов зависит от отчёта. Следует указать, какие показатели будут нанесены на оси диаграммы. В простейшем случае система выберет отображение показателей на оси автоматически.

Обязательным является указание хотя бы одного ключа в секции "Построить отчёт по" или хотя бы одного агрегата в секции "Посчитать".

Отчёт будет показан сразу после нажатия на кнопку "Показать отчёт".

После создания отчёта вы можете сохранить его в список избранных отчётов, нажав на кнопку "Сохранить". Все построенные вами (а также пользователями, которым вы предоставили гостевой доступ к Метрике) отчёты будут доступны через пункт меню "последние отчёты".

Обратите внимание.

В секциях "построить отчёт по", "посчитать", "при условиях" доступны разные наборы параметров. Например, параметр "идентификатор посетителя" можно выбирать только в секции "Посчитать", причём только с функцией "количество различных значений". URL страницы входа, URL страницы выхода, поисковую фразу можно выбрать только в секции условий. То есть, вы можете построить отчёт по регионам посетителей, пришедших по поисковой фразе "автомобили", но не можете вывести список всех поисковых фраз для заданного региона.

Агрегация данныx в конструкторе отчётов производится для множества визитов. Это значит, что вывести в отчёт отдельные просмотры страниц нельзя, так как одному визиту соответствует произвольное количество просмотров страниц. Также это значит, что суммирование и усреднение значений производится по множеству визитов. Например, при подсчёте среднего возраста посетителей будет посчитано среднее взвешенное значение, где весом для каждого посетителя является количество визитов, которое он совершил.

В отличие от всех остальных отчётов Метрики, данные для конструктора отчётов обновляются раз в сутки. Данные за вчерашний день становятся доступны к утру сегодняшнего дня.

Если в процессе создания отчёта будет получено более 10 000 строк, то система прервёт процесс и сообщит вам об этом. Количество строк в отчёте равно количеству различных сочетаний значений выбранных вами ключей в секции "Построить отчёт по". Если система выдала сообщение о слишком большом количестве строк, попробуйте уменьшить точность ключей (например, вместо даты и времени визита выбрать дату визита и час визита), уменьшить количество ключей, задать более узкие условия (выбрать только визиты с глубиной более 10, выбрать визиты за определённое время суток) или уменьшить отчётный период.

Метод расчёта в конструкторе отчётов в некоторых случаях отличается от используемого в других отчётах Метрики.

В некоторых случаях возможны небольшие различия в данных конструктора отчётов и аналогичных отчётах Метрики, обусловленные техническими причинами. Например, если пользователь начал визит на сайте вчера вечером, и визит продолжился до утра сегодняшнего дня, то изменения визита после подготовки данных для конструктора отчётов не будут учтены.

В конструкторе отчётов, в отличие от большинства других отчётов Метрики, нельзя выбрать конкретную цель для показа конверсии или в качестве условия. Вместо этого есть возможность выбрать одну из групп целей: цели по условию на URL, цели по условию на глубину визита, все цели. То есть, вы можете посмотреть количество визитов и конверсию по визитам, в которых была достигнута хотя бы одна из целей выбранного типа.

Присутствует два режима отображения табличных данных: плоский и древовидный. В некоторых случаях предпочтительнее плоский режим. Например, только в плоском режиме доступна сортировка по ключевым параметрам.

Полезные советы.

Для того чтобы построить отчёт с динамикой изменений, выберите в качестве ключа показатель "дата визита".