Существующая группировка "Обычные", "Гостевые", "Счетчики пользователя ..." и размещение по алфавиту приемлемы, пока счетчиков не больше 10-15 штук.
Предлагаю сделать возможность создания собственных групп, в которые можно помещать как обычные, так и гостевые счетчики, в том числе и со страниц "Счетчики пользователя ...". Собственные группы должны отображаться выше стандартных групп.
Внутри группы: 1) сортировать по алфавиту 2) установить метки (цвет или 5-бальная шкала) и сортировать по этому признаку.