Клуб Яндекс.Метрики

сентябрь 2011
Группировка счетчиков в аккаунте
Oleg
1 сентября 2011, 15:17

Существующая группировка "Обычные", "Гостевые", "Счетчики пользователя ..." и размещение по алфавиту приемлемы, пока счетчиков не больше 10-15 штук.

Предлагаю сделать возможность создания собственных групп, в которые можно помещать как обычные, так и гостевые счетчики, в том числе и со страниц "Счетчики пользователя ...". Собственные группы должны отображаться выше стандартных групп.

Внутри группы: 1) сортировать по алфавиту 2) установить метки (цвет или 5-бальная шкала) и сортировать по этому признаку.

9 комментариев
источники трафика - Переходы по ссылкам на сайтах
slesarnet
6 сентября 2011, 16:33

Здравствуйте!

Я хотел бы чтоб на одной из страниц моего PHP сайта отобразался список из метрики, конкретно - Переходы по ссылкам на сайтах. Заходы на мой сайт по ссылкам на других сайтах.

Подскажите, что почитать для реализации этой затеи?

Может есть готовый пример PHP кода?



Спасибо!

1 комментарий
Пишем виджет, использующий API Яндекс.Метрики
astibuag
7 сентября 2011, 16:02
Отличный пример работы с API Метрики.

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API,Яндекс.Метрика
Виджет Яндекс.Метрики для мобильных устройств на Android
astibuag
7 сентября 2011, 16:05
Результат использования API Метрики — виджет для Андроида. Обновление данных на виджете происходит автоматически раз в 30 минут или же вручную по тапу на виджет.



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1 комментарий
API,Android,виджет,Яндекс.Метрика
Клиент для Я.Метрики для Android
Александр
8 сентября 2011, 09:05
Графики в планах

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8 комментариев
API,Android,приложение,Яндекс.Метрика
Добавление счетчика Метрики в Директ
astibuag
8 сентября 2011, 16:07

В параметрах рекламной кампании в Яндекс.Директе есть новая настройка, позволяющая указать номера счетчиков Метрики, которые вы хотите связать с кампанией.

Новость актуальна для пользователей, которые создали счетчик в Метрике и кампанию в Директе под разными аккаунтами. В этом случае статистика по Директу могла считаться некорректно или не считаться совсем.

Теперь вы можете указать один или несколько нужных счетчиков в интерфейсе Директа. Просто введите их номера через запятую в соответствующее поле расширенных настроек рекламной кампании. Для одной кампании доступно до пяти счетчиков.

18 комментариев
Яндекс.Директ,Яндекс.Метрика,новости
Задержки обновления данных в отчетах
astibuag
9 сентября 2011, 16:18

Яндекс.Метрика стала доступна для пользователей в апреле 2009 года. За прошедшие два года ее функционал существенно расширился: появилась тепловая карта, карта кликов, в Метрику была внедрена технология Вебвизор и многое другое. Сейчас количество пользователей Метрики приближается к 300 тысячам, а количество хитов, которые обрабатывает система, за прошедший год увеличилось вдвое. Естественно что рост популярности увеличил нагрузку на систему.

Поскольку важной возможностью Метрики является подсчет и анализ статистики в режиме реального времени, мы начали перестройку архитектуры системы для повышения ее быстродействия. Закончить эту работу мы планируем к началу октября. В этот период на некоторых счетчиках могут происходить задержки обновления статистики — возможные сроки поступления данных варьируются от нескольких минут до нескольких суток. При этом данные не будут потеряны — вся информация сохраняется вне зависимости от времени, которое необходимо на ее обработку.

Мы приносим нашим пользователям извинения за возможные временные неудобства.

Команда Яндекс.Метрики

9 комментариев
Яндекс.Метрика
Как посмотреть поисковые запросы по сайту
filonov.ev
9 сентября 2011, 16:27

Оказывается, в Метрике можно увидеть те поисковые фразы, которые задавались во внутреннем поиске по сайту.

Для этого надо, чтобы URL страницы результатов поиска выглядел так site.ru/?search=поисковый запрос. Т.е. поисковая фраза передается в виде параметра.

В этом случае в отчете Содержание - Параметры URL в значениях параметра search (или же того, который используется у вас на сайте) можно увидеть те поисковые запросы, которые задавались на сайте.

1 комментарий
Заголовок не указан
Удалённый пользователь
11 сентября 2011, 17:25

Подскажите пожалуйста, чем просмотры отличаются от визитов!

1 комментарий
Целевой звонок с переадресацией в регионы
BubnovRV
12 сентября 2011, 18:16

Когда будет доступен целевой звонок с переадресацией в регионы? И если это когда-нибудь будет, то просто необходимо, чтобы показывался не московский номер, а номер в формате 8-800, никто не будет звонить из Новосибирска на московский номер, а на бесплатный будут.

6 комментариев
Как узнать рефера для страниц входа?
topbrands2010
15 сентября 2011, 16:22

У меня есть страница, мне нужно узнать с каких сайтов на неё переходят

3 комментария
Неправильная цифра в итоге по посещению
Кропотов Александр
16 сентября 2011, 12:41

Доброго времени. Сегодня столкнулся с такой ситуацией. Сделал в метрике группировку за последнию неделю по дням вывести статистику по посетителям, мне выдал итог 7 379, но подсчитав ручками по каждому дню у меня вышло количество посетителей за 11 000.

Что то найти написанное по этому вопросу не удалось. Растолкуйте мне пожалуйста, как формируеться цифра? И как мне тогда по API получить именно ту цифру которая мне нужна, а именно мне нужно количество посетителей за последние 7 дней. Как это сделать?

Заранее благодарен за помощь.

4 комментария
Скриншот,посетители,Баг или не баг,статистика
Чужие сайты в статистике
Алексей
20 сентября 2011, 13:40

меня уже достало наличие в статистике левых переходов на мой сайт по левым запросам ни имеющих к сайту ни когого отношения!

ладно поиск не может адекватно работать и индексирует разное говно, причём с явным спамом, но ВЫ же имеете информацию какому сайту пренадлежит тот или иной счётчик (ID), так нафига вы добавляете в отчёт по страницам входа на сайт страницы с других сайтов, а в статистику запросов эти бредо запросы?

что сделать что бы ВЫ решили данную проблему, а она возникает не первый раз?

может создать кучу ГС и повесить на них кучу различных счётчиков (чужих), что бы исказить ВСЮ статистику по мктрике?

или всё-таки решите данную проблему на своей стороне?

6 комментариев
Создание цели через API
wwwerba
20 сентября 2011, 15:46

При создании цели через API возвращается массив всех целей счетчика, а не описание конкретной только что созданной цели. Это баг или так и было задумано?

В документации написано "Метод возвращает объект, содержащий информацию о цели счетчика." А в результате приходится перебирать весь массив, чтобы по имени цели определять какой id у вновь созданной цели.

2 комментария
цели,API,Яндекс.Метрика
Данные за период
Удалённый пользователь
26 сентября 2011, 17:10

Добрый день!

Заранее приношу извенение, за вопрос на который наверно уже давно был дан ответ, но найти его не могу, поэтому спрошу снова: подскажите пож. как настройть информер, что бы была показанна статистика за период (например неделю или месяц) а не за 1 день? Т.к. ежедневно счетчик обнуляется, а мне хотелось бы чтоб счетчик показывал статистику за период.

Заранее благодарен!

1 комментарий
Скрытие поисковы фраз от рекламодателя
Я
26 сентября 2011, 17:10

вот есть такая проблема на сайте стоит только яша метрика клиенты хотят выдеть статистку но я не могу им предоставить так как конкуренты бурут мои поисковые фразы и делают дорвеи ссылаясь на себя, тем самым понижая мне выдачю и увеличивая себе.

Я бы хотел закрыть от просмотра пункт "описковые фразы" как это седлать?

 

9 комментариев
Интеграция метрики в систему статистики сайта
romandy
26 сентября 2011, 17:10

Помогите разобраться с интеграцией метрики для получения источников прихода на сайт клиентов сделавших заказ. Каким образом можно связать заказ в магазине с данными по метрике, например с этим отчетом:
http://api-metrika.yandex.ru/stat/sources/marketing.json?id=2138128&pretty=1&oauth_token=05dd3dd84ff948fdae2bc4fb91f13e22
?

1 комментарий
Полноэкранный режим карты кликов
astibuag
27 сентября 2011, 14:32

Мы сделали для отображения карты кликов полноэкранный режим, в котором скрываются все панели и элементы управления с экрана и остается только полезная информация о кликах на странице сайта. Теперь делать скриншоты стало удобнее.

Для перехода в полноэкранный режим нажмите на панели управления на ссылку «Опции» и выберите в меню соответствующий пункт.


 
Обратите внимание, что в полноэкранном режиме карта кликов поддерживает максимум 8 191 пикселей в высоту.

Официальное дополнение Яндекс.Метрики к Firefox поможет вам снять качественный скриншот всей карты кликов, а не только видимой её части.

7 комментариев
карта кликов,Яндекс.Метрика,новости
метрика для ipad
aparshakov
27 сентября 2011, 16:37
Доброго времени.
Пользуйтесь и пишите Ваши комментарии.
скоро сделаем для iphone

http://itunes.apple.com/us/app/ya.metrika/id463439146?mt=8

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9 комментариев
Яндекс.Метрика,отчеты
Как учитывать абсолютно все показы?
Пипи Попо
30 сентября 2011, 17:10

Цитата из хелпа:

Просмотры — число просмотров страниц на сайте за отчетный период, исключая мгновенные обновления страниц («рефреш», когда повторный просмотр той же страницы произошел в течение 15 секунд после первого). При этом возвраты на уже посещенные страницы также засчитываются как просмотр.

Если мне жизненно необходимо учитывать и те показы которые метрика по умолчанию считает "рефрешами" - что делать?

Т.е. если уточнить - мне надо считать даже не то что просмотры страниц а вообще загрузку счетчика. Вот вывелся код метрики на странице - шлеп, засчитался показ. Суть в том что я пытаюсь использовать счетчик метрики для обсчета показов баннеров. Вывожу на своем сайте баннер, и сразу после него код метрики. И баннеров может быть на странице два или три. Нужно чтобы эти показы учитывались все.

Или это вообще в корне неправильный подход?

6 комментариев