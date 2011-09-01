В параметрах рекламной кампании в Яндекс.Директе есть новая настройка, позволяющая указать номера счетчиков Метрики, которые вы хотите связать с кампанией.

Новость актуальна для пользователей, которые создали счетчик в Метрике и кампанию в Директе под разными аккаунтами. В этом случае статистика по Директу могла считаться некорректно или не считаться совсем.

Теперь вы можете указать один или несколько нужных счетчиков в интерфейсе Директа. Просто введите их номера через запятую в соответствующее поле расширенных настроек рекламной кампании. Для одной кампании доступно до пяти счетчиков.