Клуб Яндекс.Метрики

декабрь 2012
Продолжительность визита
Анна М.
6 декабря 2012, 19:03

В Метрике появилась возможность настроить время визита. По умолчанию это время равно 30 минутам. Если посетитель зашел на сайт и в течение получаса не производил никаких действий, то по истечении этого времени визит будет считаться завершенным. При этом, если посетитель возобновил свою активность на сайте сразу после бездействия (не закрывая окно браузера), его действия будут считаться в рамках нового визита.

Например, посетитель зашёл на сайт в 12.00 и в 12.05 начал просмотр онлайн-трансляции. Продолжительность трансляции 40 минут. Посетитель полностью просмотрел трансляцию и сразу после просмотра перешёл на следующую страницу сайта. В этом случае в Метрике будет засчитано 2 визита, хотя по факту это был один посетитель.

Чтобы этого избежать, нужно зайти в настройки счетчика (Вкладка "Общие") и указать то время визита, которое необходимо. Например, 45 минут. В этом случае будет засчитан 1 визит.

6 комментариев
настройки,код счётчика
Учет вернувшихся пользователей с кампании
mariamred
8 декабря 2012, 23:24

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, учитываются ли вернувшиеся через прямые заходы посетители в отчете по меткам, если предыдущее их посещение было с кампании (в общем, как в GA)? Если учитываются, то в течение какого времени? Спасибо.

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вопрос,метки,utm
Можно ли мерить скорость соединения пользователей к сайту?
mirtx
12 декабря 2012, 20:17

Как можно узнать какое соединение у пользователей сайта, чтобы оценить стоит ли выкладывать громоздкие объекты для аудитории или нет, думаю многим интересна такая функция, я не нашела её в яндекс метрики, её там нет ? Было бы очень полезно иметь график скорости соединения пользователей с сайтом , знать среднюю скорость, чтобы оптимизировать объем отдаваемой страницы. 

Думаю можно вставить код вычисления в дополнительные параметры визита, сюда 

<script type="text/javascript">
var yaParams = {/*Здесь параметры визита*/};
</script>

 

 Может ктото знает уже готовое решения ? Спасибо большое заранее.

4 комментария
Целевой звонок - ограничения
ostec777
17 декабря 2012, 18:29

У меня один логин, одна рекламная кампания и около 10 сайтов. При этом подключить Целевой звонок я могу только для одного сайта. С чем связано такое ограничение?

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Фильтр по ключевым фразам и "Динамика конверсии в демографическом разрезе-2"
Сергей Сморовоз
17 декабря 2012, 18:43
Когда строится отчёт по поисковым запросам, в качестве условия вводится слово, по которому необходимо собрать все словоформы. Пробовал, и со звездочкой, и с процентом, ни чего не помогает:

слово*
*слово*
слово%
%слово%

Как настраивать условие в таком случае?

И еще, на вопрос "Динамика конверсии в демографическом разрезе" очень хочется услышать варианты возможных решений, как всё таки можно отсеять группу женской аудитории в возрасте 25-35 лет от группы +18, 18-25, 35-45 и 45+?
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