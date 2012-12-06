В Метрике появилась возможность настроить время визита. По умолчанию это время равно 30 минутам. Если посетитель зашел на сайт и в течение получаса не производил никаких действий, то по истечении этого времени визит будет считаться завершенным. При этом, если посетитель возобновил свою активность на сайте сразу после бездействия (не закрывая окно браузера), его действия будут считаться в рамках нового визита.

Например, посетитель зашёл на сайт в 12.00 и в 12.05 начал просмотр онлайн-трансляции. Продолжительность трансляции 40 минут. Посетитель полностью просмотрел трансляцию и сразу после просмотра перешёл на следующую страницу сайта. В этом случае в Метрике будет засчитано 2 визита, хотя по факту это был один посетитель.

Чтобы этого избежать, нужно зайти в настройки счетчика (Вкладка "Общие") и указать то время визита, которое необходимо. Например, 45 минут. В этом случае будет засчитан 1 визит.