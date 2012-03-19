март 2012
19 марта 2012, 17:42
Что можно сделать, понять и простить или абузу провайдеру отправить ?
26 марта 2012, 15:04
В Метрике обновился код счетчика. В обновленной версии мы отказались от использования атрибута defer в пользу атрибута async. При этом в обновлении кода мы отдельно учли браузер Opera, так как в настоящий момент этот браузер не поддерживает атрибут async.
Для того чтобы обновить код счетчика на страницах сайта, необходимо зайти на страницу редактирования счетчика - вкладка "Код счетчика" - скопировать код и переустановить.