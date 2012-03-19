Клуб Яндекс.Метрики

март 2012
Визор записал попытку взлома
ggguest
19 марта 2012, 17:42
Есть лог апача, запись собственных логов запросов, запись действий ввода sql инекции в визоре.
Что можно сделать, понять и простить или абузу провайдеру отправить ?
5 комментариев
Обновление асинхронного кода счетчика
Анна М.
26 марта 2012, 15:04

В Метрике обновился код счетчика. В обновленной версии мы отказались от использования атрибута defer в пользу атрибута async. При этом в обновлении кода мы отдельно учли браузер Opera, так как в настоящий момент этот браузер не поддерживает атрибут async.



Для того чтобы обновить код счетчика на страницах сайта, необходимо зайти на страницу редактирования счетчика - вкладка "Код счетчика" - скопировать код и переустановить.

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новости,код счётчика,метрика