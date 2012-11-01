Другими словами эмулировать выполнение js функции reachGoal(....
Появится ли возможность получать данные по целевым звонкам, а также управлять номерами в метрике через api?
Здравствуйте! Можно ли использовать RegEx или Wildcard (*, ?) в правилах URL-адресов страниц в целях?
Пример:
^/payment/.*/submit/
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Собираюсь интегрировать код метрики в wap страницу (wml).
Можно ли? Будет ли работать и учитывать? Не момещает ли это пользвателям?
В Метрике обновились настройки доступа. Мы перенесли все настройки для распределения доступов к счетчикам в специальный раздел под шапкой Метрики.
Во вкладке "Доступ" можно управлять доступами к отдельным счетчикам, а во вкладке "Мои представители" - ко всему аккаунту Метрики.
Переключаться между представительскими учетными записями можно в правом верхнем углу.
Есть ли готовые решения, моё окружение: Python, Django.
Можно решение на flash, но лучше html5 и/или javascript
Вот пример как выводится у хабра http://habrahabr.ru/info/stats/, там конечно не Метрика, но это не суть. Главное что хочется примерно такую же информацию выводить у себя тут: http://kinsburg.tv/ads/
Вернее не поддомены, а папки с сайтами. На базе одного движка, сайт разнесен по разделам. Задача в том, что учитывать как общую статистику, так и для каждой папки. Как лучше это сделать? Можно ли через API вытаскивать данные по маске www..ru/1/* и т.д.?
После установки кода метрики перестает работать меню на устройствах Apple (не срабатывают элементы меню второго уровня и элемнты первого их содержащие).
После отключения параметра webvisor:true все работает нормально.
Что можно сделать, чтобы был вебвизор и меню работало на устройствах Apple?
Добрый день.
Как построить отчёт, чтобы посмотреть динамику конверсии во времени для женской аудитории и для женской аудитории +25 +35?
Вопрос:
Есть интернет-магазин с большим количеством страниц моделей
Страницы моделей имеют следующий вид www.site.ru/x/x где x -цифры
Т.е. страницы моделей могут иметь следующие Url:
http://www.site.ru/catalog/103/1709/
http://www.site.ru/catalog/215/483/
http://www.site.ru/catalog/439/8080/
и т.д.
Подскажите, пожалуйста, как в метрике настроить цель(и), чтобы оценивать статистику по всем страницам моделей вцелом?Очень интересно следить за статистикой именно всех страниц товара, а не каких то страниц в отдельности.
Предложение:
Очень нехватает слудующего функционала: во время работы с конструктором отчетов, часто приходится выбирать/менять различные параметры "Построить отчет по", "Посчитать, ""При условиях". Очень неудобно, что нельзя временно отключить действие этих параметров (например банально кликнув по ним). Вместо этого постоянно приходится, то выставлять параметры, то снова их отключать, то выставлять снова. Пожалуйста реализуйте возможность временного отключения параметров без удаления их!
Заранее спасибо
Доброго времени суток,
Можно ли как-то заставить метрику нормально работать с CDN ?
Может - это уже реализано ?
CDN - CloudFlare
Подскажите !!!
Чем счётчик РСЯ отличается от обычного счётчика и как его удалить?
Кнопки обновить статус или удалить не работает. Я им совершенно не пользуюсь, если честно и понять не могу, зачем он нужен!
На данный момент у меня стоит два счётчика: обычный и РСЯ.
Здравствуйте. У меня такой вопрос: рвется ли сессия в полночь? А именно, если пользователь зайдет на сайт в 23:50 и выйдет в 00:10, засчитается ли это как 2 визита? В GA именно так.
Спасибо.
Имеется классическая составная цель: товар-заказ-оплата. Оплата совершается на другом домене. Как правильно настроить счетчики? Смущает фраза "Шаги, заданные в «Составной цели», обязательно должны выполняться подряд в течение _одного посещения_ и в заданном порядке."
Каким образом можно определить 1 посещение в рамках 2 разных доменов? И надо ли это вообще?