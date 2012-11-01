В Метрике обновились настройки доступа. Мы перенесли все настройки для распределения доступов к счетчикам в специальный раздел под шапкой Метрики.

Во вкладке "Доступ" можно управлять доступами к отдельным счетчикам, а во вкладке "Мои представители" - ко всему аккаунту Метрики.

Переключаться между представительскими учетными записями можно в правом верхнем углу.