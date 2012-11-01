Клуб Яндекс.Метрики

ноябрь 2012
Можно ли инициировать достижении цели на стороне сервера?
Андрей Кульбаченко
1 ноября 2012, 12:42

Другими словами эмулировать выполнение js функции reachGoal(....

2 комментария
Целевой звонок в API метрики
Юрий
6 ноября 2012, 21:31

Появится ли возможность получать данные по целевым звонкам, а также управлять номерами в метрике через api?

Условия цели - правила URL
alexminza
6 ноября 2012, 21:33

Здравствуйте! Можно ли использовать RegEx или Wildcard (*, ?) в правилах URL-адресов страниц в целях?

 

Пример:

^/payment/.*/submit/
1 комментарий
Интеграция метрики в WAP
wep.ru
9 ноября 2012, 14:04

Здравствуйте, подскажите пожалуйста.

Собираюсь интегрировать код метрики в wap страницу (wml).

Можно ли? Будет ли работать и учитывать? Не момещает ли это пользвателям?

1 комментарий
Настройки доступа
Анна М.
9 ноября 2012, 15:07

В Метрике обновились настройки доступа. Мы перенесли все настройки для распределения доступов к счетчикам в специальный раздел под шапкой Метрики.

Во вкладке "Доступ" можно управлять доступами к отдельным счетчикам, а во вкладке "Мои представители" - ко всему аккаунту Метрики.

 

Переключаться между представительскими учетными записями можно в правом верхнем углу.

 

13 комментариев
интерфейс
Хочу выводить графики со статистикой на своем сайте
adw0rd
13 ноября 2012, 22:36

Есть ли готовые решения, моё окружение: Python, Django.

Можно решение на flash, но лучше html5 и/или javascript

 

Вот пример как выводится у хабра http://habrahabr.ru/info/stats/, там конечно не Метрика, но это не суть. Главное что хочется примерно такую же информацию выводить у себя тут: http://kinsburg.tv/ads/

9 комментариев
графики,html5,javascript,API,python,django
Учет поддоменов в общем счетчике
asdf27
13 ноября 2012, 22:37

Вернее не поддомены, а папки с сайтами. На базе одного движка, сайт разнесен по разделам. Задача в том, что учитывать как общую статистику, так и для каждой папки. Как лучше это сделать? Можно ли через API вытаскивать данные по маске www..ru/1/* и т.д.?

6 комментариев
Вебвизор
zcell
13 ноября 2012, 22:38

После установки кода метрики перестает работать меню на устройствах Apple (не срабатывают элементы меню второго уровня и элемнты первого их содержащие).

После отключения параметра webvisor:true все работает нормально.

Что можно сделать, чтобы был вебвизор и меню работало на устройствах Apple?

2 комментария
Динамика конверсии в демографическом разрезе
Сергей Сморовоз
15 ноября 2012, 13:05

Добрый день.

 

Как построить отчёт, чтобы посмотреть динамику конверсии во времени для женской аудитории и для женской аудитории +25 +35? 

14 комментариев
Один вопрос и одно конструктивное предложение
Удалённый пользователь
26 ноября 2012, 14:53

Вопрос:

Есть интернет-магазин с большим количеством страниц моделей

Страницы моделей имеют следующий вид www.site.ru/x/x   где x -цифры

Т.е. страницы моделей могут иметь следующие Url:

http://www.site.ru/catalog/103/1709/

http://www.site.ru/catalog/215/483/

http://www.site.ru/catalog/439/8080/

и т.д.

 

Подскажите, пожалуйста, как в метрике настроить цель(и), чтобы оценивать статистику по всем страницам моделей вцелом?Очень интересно следить за статистикой именно всех страниц товара, а не каких то страниц в отдельности.


Предложение:

Очень нехватает слудующего функционала: во время работы с конструктором отчетов, часто приходится выбирать/менять различные параметры "Построить отчет по", "Посчитать, ""При условиях". Очень неудобно, что нельзя временно отключить действие этих параметров (например банально кликнув по ним). Вместо этого постоянно приходится, то выставлять параметры, то снова их отключать, то выставлять снова. Пожалуйста реализуйте возможность временного отключения параметров без удаления их!


Заранее спасибо

1 комментарий
Метрика и CDN
Pokermen82
26 ноября 2012, 14:54

Доброго времени суток,

Можно ли как-то заставить метрику нормально работать с CDN ?

Может - это уже реализано ? 

CDN - CloudFlare 

Подскажите !!!

 

 

 

 

 

 

 

8 комментариев
Cчётчик - Тематическая реклама
wm-s.n
26 ноября 2012, 14:58
Здравствуйте!

Чем счётчик РСЯ отличается от обычного счётчика и как его удалить?

Кнопки обновить статус или удалить не работает. Я им совершенно не пользуюсь, если честно и понять не могу, зачем он нужен!

На данный момент у меня стоит два счётчика: обычный и РСЯ.
8 комментариев
Учет "Визитов"
Центр исследований
26 ноября 2012, 18:04

Здравствуйте. У меня такой вопрос: рвется ли сессия в полночь? А именно, если пользователь зайдет на сайт в 23:50 и выйдет в 00:10, засчитается ли это как 2 визита? В GA именно так.

Спасибо.

6 комментариев
визиты,метрика
Кроссдоменная составная цель
sdzutte
26 ноября 2012, 18:15

Имеется классическая составная цель: товар-заказ-оплата. Оплата совершается на другом домене. Как правильно настроить счетчики? Смущает фраза "Шаги, заданные в «Составной цели», обязательно должны выполняться подряд в течение _одного посещения_ и в заданном порядке."

Каким образом можно определить 1 посещение в рамках 2 разных доменов? И надо ли это вообще?

2 комментария