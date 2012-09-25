Клуб Яндекс.Метрики

сентябрь 2012
Статистика подписчиков (rss | mail)
PAND-or
25 сентября 2012, 21:54

Добрый день! скажите каким образом можно собирать статистику с RSS лент

  • Сколько пассивных подписчиков (собирают RSS ленту но не читают)
  • Сколько активных читателей ленты
  • Сколько людей перешло по тем или инным новостям
  • В какие периоды был всплеск повышения подписчиков.

Возможно ли это реализовать инструментами Яндекс-метрики

 

1 комментарий
rss,статистика
Несколько ссылок на одну и ту же страницу
nosovalexander
25 сентября 2012, 22:06

Всем привет! Мучает вот такой вопрос.

На одной странице моего сайта есть несколько ссылок на другую страницу.

 

Какой самый оптимальный способ узнать по какой конкретно ссылке кликали?

Вешать на каждую ссылку событие? Получится их тысячи на один сайт

Добавлять в урл каждой ссылки разные параметры? Тогда получится, что одна страница имеет разные урлы.

Какие еще варианты?

3 комментария
Метрика и географические поддомены
igor-alexandrov
25 сентября 2012, 22:34

Доброе утро.

Есть задача отслеживать статистику по основному домену (www.sdelki.ru) и по географическим поддоменам (tver.sdelki.ru, moskva.sdelki.ru) и так далее.

Вопрос, как научить Метрику это делать? Поддоменов много, поэтому добавлять зеркала в настройки счетчика – не вариант.

 

Спасибо. 

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Ruby Wrapper для API Метрики
igor-alexandrov
26 сентября 2012, 21:43

Всем привет.

 

Начал делать Ruby обертку для API Метрики:

На данный момент можно работать со счетчиками, целями, статистикой. Пока всё только в формате JSON. Чуть позже будут полноценные объекты.

 

Надеюсь кому-нибудь окажется полезным. 

 

 

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API,ruby
Можно ли отследить конверсию (достижение цели) по ТИПУ поискового запроса?
Павел Коган
26 сентября 2012, 22:01

Можно ли отследить конверсию (достижение цели) по ТИПУ поискового запроса? 

1. Какая конверсия по запросу из одного, двух, трёх слов?

2. Какая конверсия по запросу со словом "цена"?

3. Какая конверсия по запросу из пяти букв?

 

Я нашел похожий функционал в конструкторе отчетов, но там можно задать только конкретный запрос.

 

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цели,конверсия,запрос
В метрике есть сведения об IP, разр-ие экрана, браузер, ОС, а как на счет ЛОГИНА?
lamagradru
26 сентября 2012, 22:07

Здравствуйте. Мне вот было бы интересно узнать что за пользователь сделал те или иные действия. Зная логин, я могу глянуть в его профиль и сделать определенные выводы, посмотрев на его пол и возраст. Узнав, что за одно посещение использовались разные логины, я могу понять что это один и тот же человек, ну или что два человека, но с одного компьютера.

Конечно не все сайты используют системы регистрации: визитки, корпоративные, промо и т.д.

Конечно можно сделать, что-то через цель, передать логин через параметр. Но возникает проблема, связанная с тем, что пока человек залогинен, при открытии каждой страницы эта цель будет достигаться. Хотя и это решить можно, доработав немножко движок сайта, если ты программист.

Конечно можно отследить логин активного пользователя заглянув в Вебвизор и найдя момент когда он логинится, но это ужасно не удобно.

В общем, думаю идея понятна: Хотелось бы, чтобы в вебвизоре появилась колонка "Логин", ну или "Имя пользователя" по-нашему.

А в хелпе яндекса можно поместить уже две строчки как вытаскивать логин в зависимости от используемой CMS:

Для joomla $user = & JFactory::getUser () ; echo $user->username;

Для vbulletin $bbuserinfo[username]

В общем, если сочтете за бред, то извиняйте, а если покажется нужным, то буду только рад реализации этой затеи. Спасибо.

6 комментариев
Цена каждого клика по РСЯ - отчет.
jkeks1
26 сентября 2012, 22:08

Добрый день, уважаемый Яндекс !

 

Я мучаюсь одной простой задачкой, которая мучает меня с начала работы с Метрикой+РСЯ.

 

Мне хочется простого отчета за сутки: на какой странице произошел клик по РСЯ рекламе и сколько в деньгах это получилось.

Многоуважаемый ЦОП ProfitPartner сейчас пытается мне помочь справится с этой задачей [http://forum.profit-partner.ru/viewtopic.php?t=362], однако я не уверен в результате и в сроках.

 

Но вообще я так понимаю такая задача должна быть решена где-то выше, т.е. у вас, Яндексы, чтобы все было как можно точнее.

 

Я вообще не понимаю как без этого жить. Хочется Английской точности. Дайте её пожалуйста.

 

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Метрика и VisualWebsiteOptimizer (VWO)
Gudkov Sergey
26 сентября 2012, 22:13

Всем доброго времени суток!

 

Столкнулся со следующей проблемой:

После установки кода  VisualWebsiteOptimizer очень сильно выросли Внутренние переходы. Остальные показатели трафика у нас не изменились. Код VWO синхронный и стоит перед кодом Метрики и других систем веб-аналитики. 

 

Как побороть рост показателя Внутренние переходы? Может кто сталкивался с проблемой? Саппорт метрики, к сожалению, пока не знает. 

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вопрос,VisualWebsiteOptimizer,VWO
Метрика для мобильных HTML5/PhoneGap приложений
Вячеслав
26 сентября 2012, 22:40

Может быть использована? 

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Для чего нужен NotBounce? и как его использовать?
family-budget.su
26 сентября 2012, 23:14

Я конечно догадываюсь, но хотелось бы точнее... Это для меня или для Яндекса?

 

У меня на сайте есть такой нюанс: посетитель заходит и нажимает на ссылку. Это все происходит, часто, меньше чем за 15 секунд, поэтому мне было бы интересно организовать както учет таких "неотказов".

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