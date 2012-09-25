Здравствуйте. Мне вот было бы интересно узнать что за пользователь сделал те или иные действия. Зная логин, я могу глянуть в его профиль и сделать определенные выводы, посмотрев на его пол и возраст. Узнав, что за одно посещение использовались разные логины, я могу понять что это один и тот же человек, ну или что два человека, но с одного компьютера.

Конечно не все сайты используют системы регистрации: визитки, корпоративные, промо и т.д.

Конечно можно сделать, что-то через цель, передать логин через параметр. Но возникает проблема, связанная с тем, что пока человек залогинен, при открытии каждой страницы эта цель будет достигаться. Хотя и это решить можно, доработав немножко движок сайта, если ты программист.

Конечно можно отследить логин активного пользователя заглянув в Вебвизор и найдя момент когда он логинится, но это ужасно не удобно.

В общем, думаю идея понятна: Хотелось бы, чтобы в вебвизоре появилась колонка "Логин", ну или "Имя пользователя" по-нашему.

А в хелпе яндекса можно поместить уже две строчки как вытаскивать логин в зависимости от используемой CMS:

Для joomla $user = & JFactory::getUser () ; echo $user->username;

Для vbulletin $bbuserinfo[username]

В общем, если сочтете за бред, то извиняйте, а если покажется нужным, то буду только рад реализации этой затеи. Спасибо.