Клуб Яндекс.Метрики

июнь 2013
Сравните офлайн-конверсию из разных источников трафика
yndx.filatov
20 июня 2013, 12:25
С сегодняшнего дня «Целевой звонок» работает в новом режиме. Теперь вы можете подключить любое количество телефонных номеров и с их помощью оценить эффективность разных каналов привлечения посетителей.

Посчитайте все звонки клиентов
Чтобы понять, какая реклама работает лучше, закрепите за каждым источником трафика отдельный номер.
Номера можно привязывать к поисковым системам и конкретным ключевым фразам, а также к сайтам, социальным сетям и рекламным кампаниям в Директе. Какие бы источники вы ни выбрали, «Целевой звонок» учтет для них конверсии всех пользователей, которые предпочли позвонить вам вместо того, чтобы дойти до цели онлайн.
Мы не забыли и про отложенную конверсию. Зайдя на сайт повторно в течение месяца, пользователь увидит на нём тот же номер, что и при первом визите. Таким образом, его звонок будет отнесен к правильному источнику перехода.

Сравните статистику
Она появится в отчетах группы «Целевой звонок» в течение нескольких минут после подключения на сайте оплаченных номеров.
Данные по конверсии и количеству звонков распределяются по выбранным вами источникам трафика, а также по используемым телефонам.
Кроме того, вы будете получать детализацию по обработке всех входящих звонков в специальном отчете по call-центру.



Оптимизируйте расходы на рекламу и бизнес-процессы
Отчеты «Целевого звонка» в сочетании с данными о заказах на сайте помогут составить полное представление о том, сколько клиентов приходит из интернета. Перераспределив бюджет по каналам с самой высокой конверсией, вы можете заметно снизить стоимость привлечения посетителя.
Отчеты по звонкам также помогают наладить подход к клиентам. Например, выбрать оптимальные часы работы отдела продаж.

Подключайте и оплачивайте номера в любой момент
«Целевой звонок» больше не привязан к сумме расходов в Директе или Маркете. Минимальный порог бюджета мы заменили новой схемой оплаты — 11 рублей в сутки за номер.
Как и раньше, услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Самаре. В этих городах подключить её на новых условиях может любой желающий.
Подробности о том, как это сделать, описаны в помощи.

 

38 комментариев
Как отправить POST (xml или json) запрос и создать новый счетчик метрики с помощью PHP (curl_)
valentin.ignashevitch
20 июня 2013, 14:06

Создал вот такой PHP код, но сервер постоянно возвращает ошибку 400 Bad Request.

Пытаюсь уже несколько дней но все мимо. Подскажите кто знает что тут нужно исправить что бы решить проблему. 

Токен есть, при обычном GET запросе все работает нормально, и я могу получить список существующих счетчиков, а вот создать новый счетчик пока не получилось.


Или подскажите как можно на PHP реализовать функцию которая будет нормально работать именно с POST запросами. Неважно xml или json формата. 

 



Зарание спасибо!  

 

 

<?php

 

$url = 'http://api-metrika.yandex.ru/counters';

$ch = curl_init(

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url); // set url to post to

curl_setopt($ch, CURLOPT_FAILONERROR, 0);

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);// allow redirects

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1); // return into a variable

curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 9); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); // set POST method

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Authorization: OAuth 85c8x5c6ea34f2418aaf3892ec33d42a1c')) ;

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "?name=Site_name&site=http://Site.name"); // add POST fields

$result = curl_exec($ch); // run the whole process 

$status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);

curl_close($ch);  

print_r($result);

 

?>

 

3 комментария
API,curl,php,metrika,post
iPhone/iPad клиент к Яндекс.Метрике
Станислав Ф.
20 июня 2013, 18:50

Всем доброго дня.

 

Появился iPhone/iPad клиент к Яндекс.Метрике https://itunes.apple.com/ru/app/a.metrika/id651455771?l=ru&ls=1&mt=8

 

Возможности:

- просмотр посещаемости сайта за сегодня, неделю и месяц;

- просмотр источников траффика за сегодня, неделю и месяц;

- просмотр стран, из которых пришли на сайт, за сегодня, неделю и месяц;

- поддержка нескольких сайтов и переключение между ними;

- работа оффлайн: обновите данные и просмотривайте графики без интернета в любом удобном месте;

- используйте свайп жесты вправо/влево для переключения между временными периодами (сегодня, неделя, месяц);

- используйте свайп жесты вниз/вверх для переключения между типами графиков (посещаемость, источники, география).

 

Вопросы и пожелания посылайте на stanislav@limehat.ru

15 комментариев
про карты кликов-ссылок по шаблонам, не по страницам
Евгений Т.
26 июня 2013, 13:29
вот, например, у Я.Метрики есть карты ссылок-кликов. Но они привязаны к отдельным страницам.

А если страниц много, но каждая в отдельности непопулярная, но в целом по массе страниц популярность велика? При этом страницы имеют один шаблон (например, сайт типа фотохостинга) - все размеры известны.

Есть ли сервис (или возможность в Метрике), который бы показывал карты ссылок-кликов без привязки к отдельным страницам, а с привязкой именно к шаблону?
1 комментарий