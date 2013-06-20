Создал вот такой PHP код, но сервер постоянно возвращает ошибку 400 Bad Request.

Пытаюсь уже несколько дней но все мимо. Подскажите кто знает что тут нужно исправить что бы решить проблему.

Токен есть, при обычном GET запросе все работает нормально, и я могу получить список существующих счетчиков, а вот создать новый счетчик пока не получилось.





Или подскажите как можно на PHP реализовать функцию которая будет нормально работать именно с POST запросами. Неважно xml или json формата.





Зарание спасибо!