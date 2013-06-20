Посчитайте все звонки клиентов
Чтобы понять, какая реклама работает лучше, закрепите за каждым источником трафика отдельный номер.
Номера можно привязывать к поисковым системам и конкретным ключевым фразам, а также к сайтам, социальным сетям и рекламным кампаниям в Директе. Какие бы источники вы ни выбрали, «Целевой звонок» учтет для них конверсии всех пользователей, которые предпочли позвонить вам вместо того, чтобы дойти до цели онлайн.
Мы не забыли и про отложенную конверсию. Зайдя на сайт повторно в течение месяца, пользователь увидит на нём тот же номер, что и при первом визите. Таким образом, его звонок будет отнесен к правильному источнику перехода.
Сравните статистику
Она появится в отчетах группы «Целевой звонок» в течение нескольких минут после подключения на сайте оплаченных номеров.
Данные по конверсии и количеству звонков распределяются по выбранным вами источникам трафика, а также по используемым телефонам.
Кроме того, вы будете получать детализацию по обработке всех входящих звонков в специальном отчете по call-центру.
Оптимизируйте расходы на рекламу и бизнес-процессы
Отчеты «Целевого звонка» в сочетании с данными о заказах на сайте помогут составить полное представление о том, сколько клиентов приходит из интернета. Перераспределив бюджет по каналам с самой высокой конверсией, вы можете заметно снизить стоимость привлечения посетителя.
Отчеты по звонкам также помогают наладить подход к клиентам. Например, выбрать оптимальные часы работы отдела продаж.
Подключайте и оплачивайте номера в любой момент
«Целевой звонок» больше не привязан к сумме расходов в Директе или Маркете. Минимальный порог бюджета мы заменили новой схемой оплаты — 11 рублей в сутки за номер.
Как и раньше, услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Самаре. В этих городах подключить её на новых условиях может любой желающий.
Подробности о том, как это сделать, описаны в помощи.