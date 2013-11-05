Сайт, как и его посетители, далеко не всегда ведет себя предсказуемо. На чужих устройствах он может работать намного медленнее, чем на вашем компьютере.

Новый отчет «Время загрузки страниц» группы «Мониторинг» покажет вам скорость загрузки страниц сайта. Данные отчета основаны на замерах, проведенных непосредственно в браузерах ваших посетителей.

Весь процесс открытия страницы разложен по этапам: вы можете увидеть, сколько занимает подключение и загрузка страницы с сервера, отследить время от начала отрисовки страницы до её полной загрузки, оценить потери времени на переадресацию и так далее.

Все эти данные легко отфильтровать по разным браузерам.

Если пользователям приходится ждать загрузки дольше двух-трёх секунд, время подумать об улучшениях. Особенно когда речь идет о посадочной странице. Согласно исследованиям, скорость открытия страницы заметно влияет на лояльность посетителей и процент конверсий.

Для примера можно привести февральское исследование Walmart.

Чтобы увеличить скорость открытия страниц, можно, к примеру, убрать некоторые редиректы, уменьшить размер передаваемых данных, перейти на облегченную верстку или сменить хостинг. Решение зависит от того, на что именно уходит больше времени.

Подробности о новом отчете вы найдете в помощи.

Техническое отступление

В отличие от других отчетов Метрики, в которых показываются средние величины, в этом отображаются квантили. Ниже расскажу, зачем они нужны и как ими пользоваться.

Дело в том, что скорость загрузки страниц имеет очень большой разброс, так как зависит от изменяющихся во времени факторов: текущей загруженности сервера и канала, которым пользуется посетитель, состояния магистральных каналов интернета и других подобных. Одна и та же страница может один раз загрузиться за 100 миллисекунд, а второй раз — за 5 секунд. Поэтому среднее значение времени загрузки будет показывать «среднюю температуру по больнице», из которой невозможно сделать осмысленные выводы.

Нам на помощь приходят квантили, дающие вероятностную оценку величин. По умолчанию используется квантиль 50%. Это означает, что в 50% случаев время загрузки будет не больше, чем указанное в отчете. Квантиль 90% означает, что время загрузки не будет превышать указанное в 90% случаев. То есть если взять десять произвольных загрузок страницы, в среднем у девяти из них время будет меньше указанного в отчете, а у одной — больше.

Вы можете сами выбрать нужное значение квантиля. Чем оно больше, тем выше надежность данных, то есть больше гарантий, что посетитель сможет загрузить страницу за указанное в отчете время.