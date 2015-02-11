1. У меня игра с применением Websockets, хотелось бы отслеживать количество действий игроков, можно это как-то привязать к метрике?

2. Можно как-то получить ID записи в вебвизоре в моем JS-коде? Например, хочу прошивать его в лог-файлы, чтобы посмотрев сессию, можно было проследить ее по логам (и, наоборот, увидев странное в логах, посмотреть что было в вебвизоре).

Спасибо!