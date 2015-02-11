Всем привет! Возможно кому-то пригодится - сделал на днях расширение для Хрома (Быстрая Я.Метрика), которое позволяет быстро просматривать список своих счетчиков в попапе. Удобно в случае, когда необходимо часто мониторить большое количество счетчиков.
Что, собственно, дает расширение:
- Выводит список всех сайтов в вашей метрике.
- Позволяет осуществлять быстрый поиск по списку счетчиков.
- Отображает количество визитов, просмотров и посетителей на текущий день и предыдущий.
- Дает возможность быстро перейти к самому сайту или к отчету по нему.