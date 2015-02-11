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февраль 2015
Расширение Fast Ya.metrika для Google Chrome
karmazzin
11 февраля 2015, 14:43

Всем привет! Возможно кому-то пригодится - сделал на днях расширение для Хрома (Быстрая Я.Метрика), которое позволяет быстро просматривать список своих счетчиков в попапе. Удобно в случае, когда необходимо часто мониторить большое количество счетчиков. 

 

Что, собственно, дает расширение:

  1. Выводит список всех сайтов в вашей метрике.
  2. Позволяет осуществлять быстрый поиск по списку счетчиков.
  3. Отображает количество визитов, просмотров и посетителей на текущий день и предыдущий.
  4. Дает возможность быстро перейти к самому сайту или к отчету по нему.
7 комментариев
2 вопроса по метрике
Удалённый пользователь
20 февраля 2015, 17:14

1. У меня игра с применением Websockets, хотелось бы отслеживать количество действий игроков, можно это как-то привязать к метрике?

2. Можно как-то получить ID записи в вебвизоре в моем JS-коде? Например, хочу прошивать его в лог-файлы, чтобы посмотрев сессию, можно было проследить ее по логам (и, наоборот, увидев странное в логах, посмотреть что было в вебвизоре).

Спасибо!

6 комментариев
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