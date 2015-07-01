Доброго времени суток!

По ссылке https://tech.yandex.ru/me trika/doc/beta/management /goals/addgoal-docpage/#. b в документации по целям метрики есть запрос на создание цели. Вопрос вызывает то, что должно быть в теле запроса:

{ "goal" : < goal > }

Оно же и указано и в формате ответа. А что всё-таки должно передаваться в запросе?