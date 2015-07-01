Клуб Яндекс.Метрики

июль 2015
Где посмотреть информацию о скачанных файлах
Благотворительный портал П.
1 июля 2015, 13:56

Здравствуйте!

А где можно посмотреть информацию о скачанных файлах? Или для этого надо что-то настроить?

8 комментариев
Визиты, просмотры и посетители на одном графике в новой Метрике
Удалённый пользователь
1 июля 2015, 15:35

Здравствуйте. В старой Метрике на дашборде был по-умолчанию вот такой отчёт:

Как построить аналогичный график (с тремя линиями в одной системе координат) в новой Метрике? Не обязательно в виде виджета для дашборда, а хотя бы просто в виде кастомного отчёта. В общем, очень хочется вывести несколько метрик (а не сегментов) на одной системе координат. Но как это сделать — не нашёл.

9 комментариев
Доход (выручка) в Метрике 2.0
Владимир Остапчук
1 июля 2015, 15:57

В старой метрике есть данные по доходу в конверсии по покупке.

Перехожу на новую метрику и нигде не вижу данные о доходе (выручке). Все обсмотрел.

Подскажите, как решить. В чем может быть проблема?

1 комментарий
доход,выручка
На сайте растет количество внутренних переходов, хорошо ли это?
nashelraboty
8 июля 2015, 14:45

Добрый день, со всеми формулировками разобрались. Но вот внутренние переходы не дают покоя. Их рост, это хорошо или плохо для сайта? Что на этот показатель влияет. 

 

2 комментария
Построение отчёта по наиболее "отказываемым" страницам сайта
Имя Фамилия
21 июля 2015, 17:14

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, как построить отчёт, чтобы было видно, у каких страниц какие отказы при условии источника трафика: Директ.

4 комментария
Вопрос по созданию целей счётчика
Удалённый пользователь
21 июля 2015, 17:20

Доброго времени суток!
По ссылке https://tech.yandex.ru/metrika/doc/beta/management/goals/addgoal-docpage/#.b в документации по целям метрики есть запрос на создание цели. Вопрос вызывает то, что должно быть в теле запроса:

{ "goal" : < goal > }

Оно же и указано и в формате ответа. А что всё-таки должно передаваться в запросе?

3 комментария
цели,вопрос,метрика
Количество достижений цели
roomia
22 июля 2015, 13:33

 

Доброе время суток!

Для аналитики рекламных площадок хотим использовать цели в метрике. А именно: показ баннера, клик по баннеру.
Например сейчас есть 6 тестовых достижений цели показа баннера. Причем 6 целям передавались разные параметры визита: http://src.roomia.ru/y072v.jpg

Для работы с API метрики, я использую эту библиотеку: https://github.com/nixsolutions/yandex-php-library/wiki/Yandex-Metrica

В конечном счете запрос получается такой:

https://beta.api-metrika.yandex.ru/stat/v1/data/bytime.json?oauth_token=...&id=23270482&metrics=ym:s:goal<goal_id>reaches&date1=today&goal_id=11762131&date2=today&filters=EXISTS(ym:s:paramsLevel1=='section' AND ym:s:paramsLevel2=='gazeta')&group=hour

Как я понял из параметров, я должен получить количество достижений цели за день, где параметры визита были section=gazeta, сгруппированные по часам.

Проблема заключается в том, что на выходе я получю общее количество достижений цели, т.е. 6, а не 1, например, т.к. цель с таким параметров была всего одна.

Вопрос: как можно получить сколько раз была достигнута цель с учетом параметров визита? Не общее количество достижений, а именно отфильтрованное по параметрам визитов количество достижений.

Заранее спасибо за ответ!

3 комментария
цели,API,метрика