Здравствуйте!
А где можно посмотреть информацию о скачанных файлах? Или для этого надо что-то настроить?
Здравствуйте!
А где можно посмотреть информацию о скачанных файлах? Или для этого надо что-то настроить?
Здравствуйте. В старой Метрике на дашборде был по-умолчанию вот такой отчёт:
Как построить аналогичный график (с тремя линиями в одной системе координат) в новой Метрике? Не обязательно в виде виджета для дашборда, а хотя бы просто в виде кастомного отчёта. В общем, очень хочется вывести несколько метрик (а не сегментов) на одной системе координат. Но как это сделать — не нашёл.
В старой метрике есть данные по доходу в конверсии по покупке.
Перехожу на новую метрику и нигде не вижу данные о доходе (выручке). Все обсмотрел.
Подскажите, как решить. В чем может быть проблема?
Добрый день, со всеми формулировками разобрались. Но вот внутренние переходы не дают покоя. Их рост, это хорошо или плохо для сайта? Что на этот показатель влияет.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как построить отчёт, чтобы было видно, у каких страниц какие отказы при условии источника трафика: Директ.
Доброго времени суток!
По ссылке https://tech.yandex.ru/me
{ "goal" : < goal > }
Оно же и указано и в формате ответа. А что всё-таки должно передаваться в запросе?
Доброе время суток!
Для аналитики рекламных площадок хотим использовать цели в метрике. А именно: показ баннера, клик по баннеру.
Например сейчас есть 6 тестовых достижений цели показа баннера. Причем 6 целям передавались разные параметры визита: http://src.roomia.ru/y072v.jpg
Для работы с API метрики, я использую эту библиотеку: https://github.com/nixsol
В конечном счете запрос получается такой:
https://beta.api-metrika.
yandex.ru/stat/v1/data/by<goal_id>reaches&date1=to time.json?oauth_token=... &id=23270482&metrics=ym:s :goal day&goal_id=11762131&date 2=today&filters=EXISTS(ym :s:paramsLevel1=='section ' AND ym:s:paramsLevel2=='gazeta')&group=hour
Как я понял из параметров, я должен получить количество достижений цели за день, где параметры визита были section=gazeta, сгруппированные по часам.
Проблема заключается в том, что на выходе я получю общее количество достижений цели, т.е. 6, а не 1, например, т.к. цель с таким параметров была всего одна.
Вопрос: как можно получить сколько раз была достигнута цель с учетом параметров визита? Не общее количество достижений, а именно отфильтрованное по параметрам визитов количество достижений.
Заранее спасибо за ответ!