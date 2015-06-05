Подскажите, если при смене движка адреса страниц поменялись, но корректно склеились (через 301 редирект) почему бы не склеивать такие страницы? Иначе вся история по страницам рушится, а смена адресов всех страниц вполне обыденное решение для сайтов. Смена движка, структуры, добавление ЧПУ и т.п.

Некоторые страницы аж по 3-4 раза меняли адреса, в статистике каша из-за этого.

Технически реализовать вроде несложно: подклеивать неосновные дубли все к текущей странице.