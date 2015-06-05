Если кто может вывести виджет яндекс.метрики на рабочий стол amoCRM - пишите, оплачу работу
Здравствуйте, на клиенте возможно получать какой-либо идентификатор соответствующей записи в Вебвизоре?
Здравствуйте.
Есть сайты http://site1.ru/ и http://site2.ru/
Пользователь кливает по ссылке http://site1.ru/ и срабатывает JavaScript редирект, который перебрасывает его на сайт http://site2.ru/. Каким образом мне отследить клики по ссылке http://site1.ru/ в метрике с помощью utm меток? Можно ли это сделать, если счётчик стоит на сайте http://site2.ru/
Спасибо.
Подскажите, если при смене движка адреса страниц поменялись, но корректно склеились (через 301 редирект) почему бы не склеивать такие страницы? Иначе вся история по страницам рушится, а смена адресов всех страниц вполне обыденное решение для сайтов. Смена движка, структуры, добавление ЧПУ и т.п.
Некоторые страницы аж по 3-4 раза меняли адреса, в статистике каша из-за этого.
Технически реализовать вроде несложно: подклеивать неосновные дубли все к текущей странице.
Добрый день. В старой Метрике отличный получался график. И сразу всё было сгруппировано (плюсики "+" там вот такие). Как теперь это сделать в Сводках? В Отчётах, извините, не надо. В принципе, задача имеющаяся очень простая: есть 2ГИС и нужно отслеживать переходы с неё (может быть по разным ссылкам с неё - это или онлайн-версия, приложение, мобильная и т.п., а также в сумме). В Сводках.
Добрый день! Не могу в новом интерфейса найти, как посмотреть отчет по целям. Помощь не помогает (кнопки "выбрать цель" в упор не вижу). Где искать?
Для ремаркетинга нужен сегмент, исключающий тех, кто заходил в корзину. Как такое сделать?
У меня есть сайт www.сайт.рф. Я могу посмотреть откуда приходят на него посетители. Но мне надо посмотреть откуда приходят посетители на определенные страницы сайта например на страницу www.сайт.рф/страница.php или www.сайт.рф/страница2.php. С каких источников или каких конкретно ключевиков. И еще тот же вопрос про поддомен www.субдомен.сайт.рф. Как узнать откуда приходят на этот адрес.
РЕШЕНИЕ:
Для этого необходимо воспользоваться отчетом «Страницы входа» (Стандартные отчеты — Содержание — Страницы входа): https://yandex.ru/support/metrica/content/entry-pages.html
После замены текущей метрики на Новую 22 июня - что будет с API? Пора ли уже переписывать всё на новое API, в документации по которому стоит пометка beta ?