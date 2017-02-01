Добрый день! Был такой замечательный плагин для FireFox, который удобно позволял проверить в режиме реального времени срабатывания целей, отправку событий, отправку хитов и логировал это все.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/metrika-info/ - ссылка на этот плагин есть до сих пор в шапке клуба Яндекс.Метрики, но плагин не работает.

Есть ли какие-то плагины-аналоги либо рабочие способы проверить отправку хитов в Метрику, срабатывания целей в режиме реального времени. Буду благодарен если поделитесь.

Будет ли обновлен плагин?

Заранее спасибо.