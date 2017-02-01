Всем добрый день!
Подскажите, откуда Метрика подтягивает номера для форм в "Аналитика форм"? Или это простая нумерация от самой верхней формы и так далее?
Всем добрый день!
Подскажите, откуда Метрика подтягивает номера для форм в "Аналитика форм"? Или это простая нумерация от самой верхней формы и так далее?
Добрый день! Был такой замечательный плагин для FireFox, который удобно позволял проверить в режиме реального времени срабатывания целей, отправку событий, отправку хитов и логировал это все.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/metrika-info/ - ссылка на этот плагин есть до сих пор в шапке клуба Яндекс.Метрики, но плагин не работает.
Есть ли какие-то плагины-аналоги либо рабочие способы проверить отправку хитов в Метрику, срабатывания целей в режиме реального времени. Буду благодарен если поделитесь.
Будет ли обновлен плагин?
Заранее спасибо.
Мне нужны отчеты Директа чтобы видеть цену конверсии по определенным ключам. В моем случае 50% конверсий почему-то принадлежат источнику "Яндекс: Не определено", поэтому в отчеты директа эти конверсии не попадают и я вижу неправильную цену конверсии в отчетах Директа и в отчетах Метрики Директ Расходы.
Самый главный вопрос: Как мне получить правильную информацию о цене конверсии ??
Сейчас я не могу правильно управлять рекламной кампанией, если верить неправильной статистике - то нужно отключать эффективные ключи, поскольку по ним выдается не эффективная цена лида и они КАЖУТСЯ не эффективнымы из-за кривой статистики.
Трафик у меня настроен правильно, но почему-то клики по одному и тому же объявлению присваиваются иногда источнику "Яндекс: Не определено" , иногда "Яндекс Директ".
Как мне получить правильную информацию о цене конверсии ??
Здравствуйте! Вопрос такой: для сайта www.stroyportal.ru были созданы региональные поддомены вида http://voronezh.stroyportal.ru. Ранее регионы были осуществлены разделами на основном сайте с урлами вида http://stroyportal.ru/catalog/region-sanktpeterburg-2/ сейчас такие урлы осуществляют редирект на адреса вида http://sankt-peterburg.stroyportal.ru/catalog/.
Вопрос: можно ли отследить заходы по старым урлам с 301 редиректом (вида http://stroyportal.ru/catalog/region-sanktpeterburg-2/) с помощью инструментов Яндекс Метрики и как это сделать?
Перевели проект на https , в некоторых сегментах яндекс.метрики прописаны урлы с http надо ли их все менять? или яндекс соединит статистику по https and http??
Коллеги, размещаем мини сайты в сети на узкопрофильном портале со ссылками на основные сайты клиентов (ссылка сделана через скрипт redirect чтобы не делиться, так посоветовали сеошники)
Внешняя ссылка формируется таким образом адрес_нашего_сайта/redirect?to=адрес_сайта_клиента
Код скрипта redirect
<?php
header('Location: http://адрес_сайта_клиента, true, 301);
<?php
Все работает, НО.
Вопрос - считаются ли в яндекс метрике на сайте клиента эти переходы именно как переходы с нашего сайта (в разделе "Источники трафика" чтобы он отобразился) и могут ли не считаться?
Подозрительно мало переходов с нашего сайта на их, хотя у нас трафик относительно приличный (должно быть около 30-50 переходов в месяц, сейчас - 1-2).
Важный момент - свой сайт у нас работает на HTTPS, ссылки дает на сайты, работающие на HTTP, может ли такой редирект не отследиться метрикой? Если так, то как быть? Нагуглили только что про тэг, указанный ниже, поставили в заголовки везде, сработает?
<meta content="origin" id="mref" name="referrer">
Это помогло отчасти (мои клики попали в метрику), но работает ли это на 100% всегда и везде?
Как гарантированно при редиректе передать наш сайт в источники?
Несколько недель назад в метрике появились переходы с других сайтов. судя по вебвизору сплошные боты. Геграфия сайтов, с которых льется трафик, как правило, совпадает. Я сам накруткой никогда не занимался. Что можно сделать, чтобы не попасть под фильтр? Вообще, знают ли владельцы этих сайтов, что с их ресурсов идет спам?
вот на этих скринах все правильно
1)Достижение цели заказ-23
2)География Визиты 774
А вот в метках UTM визитов уже во много раз меньше и достижение цели тоже куда то пропало.не пойму что делать.
Добрый день.
Как решить вопрос с серверной отправкой хитов?
Есть библиотека https://github.com/hcodes/server_yametrika
Но она считает немного не то. Конверсии считает вверно, а в параметрах визитов — куча мала. Например, при регистрации я передаю параметры [userId=> 123], а при взятии заказа в работу
[ $order->copyrighter_id => [ 'orderId' => (int)$order->id, 'orderType' => $type, 'orderPrice' => $order->getMaxPrice(), 'order1000Price' => $order->getOrderPriceForSymbols(), 'orderMaxSize' => $order->max_ch, ] ];
В итоге в отчете «параметры визитов» с целью «заказ взят в работу» напутаны все параметры — попадаются и userId, которые собирались для другой цели.
Есть другие решения с сверверной отправкой параметров визитов? Упомянутая библиотека мне не нравится, потому что в любой момент яндекс может что-то поменять в своём JS API и скрипт сломается.
Здравствуйте.
Прошу помощи. Подскажите пожалуйста можно ли предоставить доступ к просмотру статистики сайта разным пользователям, но чтобы каждый видел статистику лишь по выделенным ему URL адресам.
К примеру Иванов видит все, что связано со страницами из http://site.com/ivanov/* Петров только http://site.com/petrov/* и т.д.
Если да, как правильно это реализовать?
Заранее благодарю за помощь!