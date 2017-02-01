Клуб Яндекс.Метрики

февраль 2017
Откуда Метрика берет номера форм для "Аналитика форм"
ddo.login
1 февраля 2017, 19:23

Всем добрый день!

Подскажите, откуда Метрика подтягивает номера для форм в "Аналитика форм"? Или это простая нумерация от самой верхней формы и так далее?

2 комментария
Чекер Яндекс.Метрики для Mozilla Firefox не работает
anton.shaban
7 февраля 2017, 11:45

Добрый день! Был такой замечательный плагин для FireFox, который удобно позволял проверить в режиме реального времени срабатывания целей, отправку событий, отправку хитов и логировал это все.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/metrika-info/ - ссылка на этот плагин есть до сих пор в шапке клуба Яндекс.Метрики, но плагин не работает. 

Есть ли какие-то плагины-аналоги либо рабочие способы проверить отправку хитов в Метрику, срабатывания целей в режиме реального времени. Буду благодарен если поделитесь.

Будет ли обновлен плагин?

Заранее спасибо.

2 комментария
Конверсии по источнику "Яндекс: Не определено" и стоимость конверсии Директа
elama-16076980
7 февраля 2017, 11:45

Мне нужны отчеты Директа чтобы видеть цену конверсии по определенным ключам. В моем случае 50% конверсий почему-то принадлежат источнику "Яндекс: Не определено", поэтому в отчеты директа эти конверсии не попадают и я вижу неправильную цену конверсии в отчетах Директа и в отчетах Метрики Директ Расходы.

Самый главный вопрос: Как мне получить правильную информацию о цене конверсии ??

Сейчас я не могу правильно управлять рекламной кампанией, если верить неправильной статистике - то нужно отключать эффективные ключи, поскольку по ним выдается не эффективная цена лида и они КАЖУТСЯ не эффективнымы из-за кривой статистики.

Трафик у меня настроен правильно, но почему-то клики по одному и тому же объявлению присваиваются иногда источнику "Яндекс: Не определено" , иногда "Яндекс Директ". 

Как мне получить правильную информацию о цене конверсии ??

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Директ - расходы,Яндекс.Директ
Отслеживание редиректа с основного сайта на поддомены
longtailseo
14 февраля 2017, 13:19

Здравствуйте! Вопрос такой: для сайта www.stroyportal.ru были созданы региональные поддомены вида http://voronezh.stroyportal.ru. Ранее регионы были осуществлены разделами на основном сайте с урлами вида http://stroyportal.ru/catalog/region-sanktpeterburg-2/  сейчас такие урлы осуществляют редирект на адреса вида http://sankt-peterburg.stroyportal.ru/catalog/.

Вопрос: можно ли отследить заходы по старым урлам с 301 редиректом (вида http://stroyportal.ru/catalog/region-sanktpeterburg-2/) с помощью инструментов Яндекс Метрики и как это сделать?

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Переход на https
Алексей Козлов
16 февраля 2017, 14:31

Перевели проект на https , в некоторых сегментах яндекс.метрики прописаны урлы с http надо ли их все менять? или яндекс соединит статистику по https and http?? 

9 комментариев
https,сегментация,настройки
Попадают ли в метрику переходы через редирект? HTTPS->HTTP. Как сделать, чтобы попадали гарантированно?
Владимир
20 февраля 2017, 22:58

Коллеги, размещаем мини сайты в сети на узкопрофильном портале со ссылками на основные сайты клиентов (ссылка сделана через скрипт redirect чтобы не делиться, так посоветовали сеошники) 

Внешняя ссылка формируется таким образом адрес_нашего_сайта/redirect?to=адрес_сайта_клиента

Код скрипта redirect

<?php
header('Location: http://адрес_сайта_клиента, true, 301);
<?php

Все работает, НО.

Вопрос - считаются ли в яндекс метрике на сайте клиента эти переходы именно как переходы с нашего сайта (в разделе "Источники трафика" чтобы он отобразился) и могут ли не считаться?  

Подозрительно мало переходов с нашего сайта на их, хотя у нас трафик относительно приличный (должно быть около 30-50 переходов в месяц, сейчас - 1-2).

Важный момент - свой сайт у нас работает на HTTPS, ссылки дает на сайты, работающие на HTTP, может ли такой редирект не отследиться метрикой? Если так, то как быть? Нагуглили только что про тэг, указанный ниже, поставили в заголовки везде, сработает? 

<meta content="origin" id="mref" name="referrer">

Это помогло отчасти (мои клики попали в метрику), но работает ли это на 100% всегда и везде?

Как гарантированно при редиректе передать наш сайт в источники?

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редирект,метрика
Рефспам
Иван
20 февраля 2017, 22:58

Несколько недель назад в метрике появились переходы с других сайтов. судя по вебвизору сплошные боты. Геграфия сайтов, с которых льется трафик, как правило, совпадает. Я сам накруткой никогда не занимался. Что можно сделать, чтобы не попасть под фильтр? Вообще, знают ли владельцы этих сайтов, что с их ресурсов идет спам? 

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расхождение показателей в самой метрике
lll.veshchikova
20 февраля 2017, 22:58

вот на этих скринах все правильно

1)Достижение цели заказ-23

2)География Визиты 774

 А вот в метках UTM визитов уже во много раз меньше и достижение цели тоже куда то пропало.не пойму что делать.

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Передача данных post-запросом
Удалённый пользователь
27 февраля 2017, 15:30

Добрый день.

Как решить вопрос с серверной отправкой хитов?

Есть библиотека https://github.com/hcodes/server_yametrika

Но она считает немного не то. Конверсии считает вверно, а в параметрах визитов — куча мала. Например,  при регистрации я передаю параметры [userId=> 123], а при взятии заказа в работу

[
  $order->copyrighter_id => [
      'orderId' => (int)$order->id,
      'orderType' => $type,
      'orderPrice' => $order->getMaxPrice(),
      'order1000Price' => $order->getOrderPriceForSymbols(),
      'orderMaxSize' => $order->max_ch,
      ]
];

В итоге в отчете «параметры визитов»  с целью «заказ взят  в работу» напутаны все параметры — попадаются и userId, которые собирались для другой цели.

Есть другие решения с сверверной отправкой параметров визитов? Упомянутая библиотека мне не нравится, потому что  в любой момент яндекс может что-то поменять в своём JS API и скрипт сломается.

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Вывод статистики с разными данными для разных пользователей
Удалённый пользователь
27 февраля 2017, 15:30

Здравствуйте. 

Прошу помощи. Подскажите пожалуйста можно ли предоставить доступ к просмотру статистики сайта разным пользователям, но чтобы каждый видел статистику лишь по выделенным ему URL адресам. 

К примеру Иванов видит все, что связано со страницами из http://site.com/ivanov/* Петров только http://site.com/petrov/* и т.д.

Если да, как правильно это реализовать?

Заранее благодарю за помощь!

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