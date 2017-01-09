Всем привет!

Создал на сайте 45 новых страниц, они проиндексировались и в целом с ними все хорошо. И у меня возник вопрос — скольких посетителей привели эти страницы из поиска? Для этого я попробовал составить отчет на основе "Отчеты -> Содержание -> Страницы входа", добавив сегмент с условием "Просмотр URL @..." (уместилось только 20 урлов). Но это, кажется, что-то не то.

Пожалуйста, подскажите, как мне узнать, сколько людей из поиска привели мои новые страницы. Спасибочки.