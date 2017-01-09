На сайте установлена метрика, посетители, пришедшие с рекламы, имеют id (id клика по рекламе). Нужно на это посещение повесить действие по цели, например, заявку/одобрение заявки и тд. Информация об этом приходит от другой системы POST запросом, который может содержать рекламный id_click.
Возможно ли такое как-то реализовать? Чтобы к посещению подгружалось действие.
Спасибо.
На сайте установлена метрика, посетители, пришедшие с рекламы, имеют id (id клика по рекламе). Нужно на это посещение повесить действие по цели, например, заявку/одобрение заявки и тд. Информация об этом приходит от другой системы POST запросом, который может содержать рекламный id_click.
Добрый день,
не работает отображение динамических параметров через UTM в метрике
по адресу Отчеты -> Стандартные отчеты -> Источники -> метки UTM
подскажите что не так делаю?
передаю параметры след образом:
www.site.ru/kategoria/?utm_source={source}&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaign_id}&utm_content={position_type}.{position}&utm_term={keyword}
№ счетчика: 30742413
заранее спасибо
Привет, может кто то встречал решение.
Задача.
На контактоной форме wp contact form 7 стоит цель на submit, нужно при отправке формы на email вместе с данными с импутов отправлять данные о пользователе (сесии) с метрики.
Прочитал где-то, что при замене ссылок на js от сдн от яндекса на сайте отпадает необходимость в установке кода метрики. У меня на сайте сейчас проблема только с тем, что все сервисы ругаются на неоптимизированность кода метрики. Если я уберу код метрики и заменю ссылки на джиквери от яндекса в шаблоне, как метрика будет работать и будет ли вообще? Будут ли работать отчеты в Метрике без самого кода в шаблоне? Нигде об этом не нашёл информации. Подскажите , как и что сделать лучше?
Всем привет! Нужна помощь.
Есть интернет-магазин, есть заказы. Заказы отправляются, преимущественно, после внутрненних переходов или прямых заходов. Заказ осуществляется обычно на 3-8 визит.
Нужно понять, каким образом покупатель попал на сайт впервые — из поисковика, или по рекламе, или был прямой заход (увидел рекламу на заборе и набрал адрес). Как это можно сделать?
Оформление заказа настроено как конверсия. Есть даже ip покупаетеля.
Всем привет!
Создал на сайте 45 новых страниц, они проиндексировались и в целом с ними все хорошо. И у меня возник вопрос — скольких посетителей привели эти страницы из поиска? Для этого я попробовал составить отчет на основе "Отчеты -> Содержание -> Страницы входа", добавив сегмент с условием "Просмотр URL @..." (уместилось только 20 урлов). Но это, кажется, что-то не то.
Пожалуйста, подскажите, как мне узнать, сколько людей из поиска привели мои новые страницы. Спасибочки.
Добрый день, есть такой вопрос. Будут ли искажаться даннные метрики, если на сайте стоит 2 счетчика самой метрики, один в коде сайта, другой встроен через Google Tag Manager. Спасибо.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность посмотреть конверсии по страницам в отчете "Популярное"? В качестве метрик там выступают только базовые, поведение и технологии.
В метрике очень много визитов с поисковых систем, но переходы идут по поисковым фразам, которые совпадают с названием домена/ресурса. Например, название домена abracadabra_utug.com, и очень много переходов по фразам "абракадбра утюг" и т. п.
Я думаю, что переходы по таким фразам логично отнести к прямым переходам. Ведь зачастую мы в адресной строке браузера не вводим домен полностью, а только первые буквы, а сам переход совершаем через Google или Yandex.
Подскажите как правильнее решить данную ситуацию.
Здравствуйте. Настраиваю Метрика на сайте WIX сделал всё что просили. Но идёт проверка уже около 2ух недель. Что не так может подскажете?
Здравствуйте.
На все ключевые фразы проставлены UTM-метки. Сайт продаёт услуги. Просматривая вебвизор видно, что люди не делают целевых действий (заказать обратный звонок, сделать запрос). Вероятно часть приходит на сайт повторно, но уже не по рекламе, а, например, прямым переходом. Другая часть и вовсе на сайт больше не заходит и делает заказы на электронную почту. Есть ли возможность отследить источник и поисковые фразы и тех и других. Что и где об этом могут рассказать UTM метки
НЕ работают метки в Метрике. Пробовал и заменять код счетчика и менять метки - ничего не помагает, в Метрике ни одного перехода не показывает, хотя на деле их было много.
https://tilgroup.ru/master-klass-february-2017/?utm_source=cdx&utm_medium=bnr1&utm_campaign=fbnyse
Код счетчика: 34044775
Добрый день!
Что показывает метрика? Клики от одного пользователя,как я понимаю. Но время от 0 до 3 секунд. А просмотров от 1 до 6. Как такое может быть?
Добрый день!) В метрике не отображаются UTM метки. Пример UTM-метки http://linzi-vsem.ru/manualcosplay/?utm_source=vk&utm_campaign=predlozheni_cosplay4
Код счётчика 24860546
Есть вопрос по трактовке графиков. На этом изображении срез трафика из поиска Яндекса на один из разделов сайта со статьями, модель атрибуции "Последний переход"
На этом графике все то же самое, но модель атрибуции "Первый переход", по модели "Последний заначимый переход" приблизительно такая же картина
Почему тренды у этих графиков с 26 декабря 16 года разные? Как можно это трактовать?
Добрый день господа.
Есть сайт к примеру
site.ru, на него попадает трафик
далее есть цель перехода на site.ru/landing
на нем есть цель отправка формы которая ведет на другой домен для оплаты.
newdomain/pay
Тоесть я могу оследить только сформированную заявку. Но то что клиент оплатил нет.
После оплаты человеку приходит письмо с доступами и ссылкой на наш домен личного кабинета.
kabinet.ru к примеру.
Как правильно отследить что человек оплатил c инфой компании, ключа итд.
1) Сделать страницу "Спасибо за оплату" - вот ее как раз пока нет, да и не все оплачивают автоматом, часть просто переводом на карту.
2) На домене kabinet.ru поставить счетчки с site.ru и если человек попал на kabinet.ru/test значит он оплаченный.
Возможен ли вариант 2? Если да то как правильно это реализовать что бы видеть с какого ключа и компании он пришел?
Спасибо всем заранее за советы. Очень признателен.
Добрый день!
Я пытаюсь выгрузить статистику по отказам для списка определенных страниц. Не могу понять, как сформировать запрос, чтобы сгруппировать ответ по урлам страниц. У меня получается на каждую страницу отправить по одному запросу, но у меня в списке сотни страниц и я рискую превысить лимит на запросы.
Запрос:
https://api-metrika.yandex.ru/stat/v1/data?id=xxxxxxx&accuracy=full&dimensions=<???>&metrics=ym:s:bounceRate&filters=ym:pv:URLPath=*'*/path1/*' OR ym:pv:URLPath=*'*/path2/*'&date1=2016-12-01&date2=2017-01-26&oauth_token=XXXXXXXXXXX
В списке группировок не вижу нужного параметра, чтобы сгруппировать по урлам. Как быть?
Например, для аналогичной задачи, когда мне нужно получить количество просмотров и уникальных пользователей для заданных страниц (ym:pv:pageviews,ym:pv:users) все получается легко:
https://api-metrika.yandex.ru/stat/v1/data?id=xxxxxxx&accuracy=full&dimensions=ym:pv:URLPath&metrics=ym:pv:pageviews,ym:pv:users&filters=ym:pv:URLPath=*'*/path1/*' OR ym:pv:URLPath=*'*/path2/*'&date1=2016-12-01&date2=2017-01-26&oauth_token=XXXXXXXXXXX
Это работает. Но так как bounceRate с префиксом y:s:bounceRate отсутствует (не понятно, почему), я не могу его получить в этом же запросе (из-за несовместимости префиксов). Для него нужно делать отдельный запрос, но тут я не могу отгруппировать по урлам.