Клуб Яндекс.Метрики

июль 2017
Развиваем Метрику вместе
Yandex.Metrica
4 июля 2017, 00:31

Нам присылают много идей по улучшению Метрики. Чтобы собрать вместе все полезные задумки и систематизировать пожелания, мы запустили специальный портал: на нём удобно делиться своими предложениями или голосовать за понравившиеся идеи.

Все предложения обязательно будут обсуждаться в команде. На интересную идею можно подписаться, чтобы узнавать о новых комментариях к ней или о том, что она попала в план разработки. Вот так отмечается идея, которая будет реализована:

Да, это не просто скриншот для наглядности: регулярная отправка отчёта по почте действительно есть в планах. А какой функции вам не хватает в Метрике? Поделитесь своей идеей.

Хочу узнать, квартиры в каком ценовом диапазоне чаще всего ищут на сайте ЖК
Дмитрий Никитин
6 июля 2017, 00:27

Хочу посмотреть в Метрике,  квартиры какого ценового диапазона пользуются наибольшей популярностью на сайте жилого комплекса? Есть форма подбора квартир по параметрам, в том числе по ценовой шкале. При изменении параметров цены изменяется параметр cost в УРЛе.

Как бы такой отчёт построить?

6 комментариев
Отчет
Создание составной цели: событие или посещение страницы?
Удалённый пользователь
7 июля 2017, 14:24

Есть главная страница с кнопкой "Записаться", с этой кнопки клиент переходит на форму заполенения завки, нажимает кнопку "Отправить" и попадает на страницу Спасибо за регистрацию. Таких кнопок "Записаться" на сайте несколько, все они ведут на одну форму заявки, но сами кнопки расположены на разных страницах.

Задача: сделать составную цель и отследить воронку с разных кнопок, чтобы понять, какие работают лучше, а какие пользователи не видят.

При этом не совсем понимаю, как правильно настроить цель, есть два варианта цепочки: 1) посещение главной-посещение страницы с формой-посещение страницы Спасибо за регистрацию или 2)посещение главной - нажатие кнопки "Записаться" - нажатие кнопки "Отправить заявку".

Помогите)

1 комментарий
цели
Всплывающее окно со статистикой у информера
test.ya.metrics
7 июля 2017, 14:24

Что именно необходимо добавить, чтобы при клике на информер отоброжалась краткая статистика во всплывающем окне? При этом чтобы не добавлялся сам счетчик. Т.е. чтобы на сайте был просто информер, но не было бы привязки к метрике и никакая статистика не собиралась бы.

Если добавить только лишь https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js, то этого будет достаточно для достижения результата?

1 комментарий
Отследить редирект
LandingPage31
7 июля 2017, 14:25

Доброго времени суток. Есть 2-а домена назовем их domen1.ru и domen2.ru

domen1.ru основной сайт, с  domen2.ru осуществлена переадресация на domen1.ru ( редирект - .htaccess ) . Подскажите как с помощью яндекс метрики можно отследить данные переходы чтобы собрать статистику переходов? 

2 комментария
Переходы в корзину с рекламы в Директе
domdecora500
7 июля 2017, 14:30

Как в Метрике посмотреть перешли ли в корзину и оформили ли заказ посетители, которые пришли с рекламы Яндекс.Директ?

1 комментарий
сырые данные
Алексей
25 июля 2017, 23:40

проблема при получении сырых данных из метрики

в поле ym:pv:URL  очень много чужих доменов, причём нашего счётчика там точно быть не может (сайты типа pochta.ru и подобные)

как они туда попадают?

возможно из-за 302 редиректов?

1 комментарий
Не отображается отчет по UTM метке
Удалённый пользователь
27 июля 2017, 18:00

не отображается в метрике данная UTM метка подскажите в чем сложность не можем решить проблеум http://www.ysz76.ru/?utm_campaign=2gis_arhangelsk&utm_medium=refferal_2gis&utm_source=refferal&utm_term=banner

1 комментарий
Как правильно настроить ретаргетинг с помощью сегмента метрики по страницам входа.
Алексей
27 июля 2017, 18:02

Нужна помощь! 

Решила настроить ретаргетинг с помощью сегментов метрики, настроенных по страницам входа пользователей. Сделала сегменты.

 В метрике в отчете есть страницы входа разных уровней, а сегментировать можно только просто по странице входа, мне не очень понятно, что имеется ввиду, потому что, допустим, при добавлении уже в директе к невыполненным условиям по странице входа еще одного по другой странице, число прогнозируемых пользователей меняется, хотя такого быть, по идее, не должно.

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сегментация,метрика
Карта кликов для сквозной картинки
sro.mfo
27 июля 2017, 18:02

Добрый день!

Есть на сайте сквозной баннер (отоброжается практически на всех страницах) 

На карте кликов показывается лишь результат кликов на определенной страницы.

Как определить общее количество кликов на данным баннере? 

Сайт: http://sro-mfo.ru

1 комментарий
Яндекс метрика отображает черный экран
labtechno.roman
27 июля 2017, 18:03

Добрый день.

Я установил на свой сайт яндекс метрику, и хотел посмотреть статистику и карты ссылок и другие параметры. Но у меня отображается черный экран. Номер счетчика  41756324

1 комментарий
не работает,Баг или не баг