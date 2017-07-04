Нам присылают много идей по улучшению Метрики. Чтобы собрать вместе все полезные задумки и систематизировать пожелания, мы запустили специальный портал: на нём удобно делиться своими предложениями или голосовать за понравившиеся идеи.

Все предложения обязательно будут обсуждаться в команде. На интересную идею можно подписаться, чтобы узнавать о новых комментариях к ней или о том, что она попала в план разработки. Вот так отмечается идея, которая будет реализована:

Да, это не просто скриншот для наглядности: регулярная отправка отчёта по почте действительно есть в планах. А какой функции вам не хватает в Метрике? Поделитесь своей идеей.