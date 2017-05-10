Клуб Яндекс.Метрики

май 2017
Последняя поисковая фраза - кракозябры (неправильная кодировка)
vladimir.kononzev
10 мая 2017, 20:48

Добрый день, 
уже напротяжении 2ух недель наблюдаю непонятную картину.

В отчете "поисковые фразы" идет большое кол-во переходов с кракозябр (поломанной кодировкой) . Поначалу решил не обращать внимания - глюк системы, всякое бывает.. Но после некоторого ожидания  пытаюсь понять причину.
Интересно , но и Гугл Аналитикс фиксирует эту же ерунду.
Источником переходов (в отчете з анеделю) показывает Гугл , однако сегодня показывает Яндекс.

Попытка перевести сию надпись через "декодер" кодировок результата не дало.
А пишет дословно это
"рёрѕс‚рµсђрѕрµс‚ рјр°рір°р·рёрѕ р”рѕрјрѕс‚рµс…рѕрёрєр°"


Что это парсинг? Какие-то происки конкурентов, накрутки ... Кто  может помочь - буду рад совету, помощи.. .

5 комментариев
Почему так много отказов от пользователей планшетов?
Дмитрий К.
16 мая 2017, 19:23

Здравствуйте!

На скриншоте видно, что люди зашедшие на сайт с планшетов провели на нем 0 секунд. Странное явление, ведь сайт работает на всех расширениях. Кто сталкивался с такой ситуацией, почему именно планшеты и по каким причинам это может происходить?  

PS: модераторы, вы хотя бы пишите почему удалили мой вопрос.

1 комментарий
Статистика по каждой странице сайта
Грозовская Алёна
20 мая 2017, 08:23

Здравствуйте! 

Возможно ли настроить статистку для каждой страницы сайта отдельно? Дело в том, что при интеграции с Тильдой в счетчики добавляются только сайты. А в тильде один сайт подразумевается как проект, и в нем может находиться до 50 лэндингов, которые по отдельности запускаются в рекламу, и, соответственно, анализировать их хочется по отдельности.

Спасибо!

1 комментарий
Форма на iframe
directpostcorp
24 мая 2017, 14:14

Дорогие друзья,

Есть сайт, на нем есть встроенная в iframe'е форма, которую пользователи заполняют. Требуется, чтобы данные о событии (заполнении формы) падали в Метрику. Код Метрики стоит только на сайте. События прописаны в iframe форме, данные не передаются. Что нам делать?

2 комментария
Можно ли узнать, откуда приходят посетители на определённую страницу сайта?
Arslanov.shuhrat
25 мая 2017, 09:13

Есть сайт все к метрики подключенно, как создать отчет в котором я бы увидел, как на эту страницу попали пользователи, через поисковик или через сслыки а сайте. или через ссылки на стороних сайтах? 

1 комментарий
Установка счетчиков для домена и поддоменов
mirniy.i
27 мая 2017, 01:30

Подскажите есть сайт site.ru и поддомены

name1.site.ru

name2.site.ru

name3.site.ru

Необходимо отслеживать статистику по каждому поддомену отдельно и всю общую статистику с главным доменом и поддоменом.

Нужно ли ставить счетчик один на все домены и поддомены или каждый новый счетчик отдельно поддомен и домен

2 комментария
userID
webmaster.mos.ru
29 мая 2017, 17:09

Как найти userID в логах метрики?

1 комментарий
Страница Я.Метрики не отображается в Firefox
Александр А.
29 мая 2017, 17:09

На предыдущих версиях FF у меня не отображались только некоторые из функций Я.М. Теперь только черный фон и (imagedoc-lightnoise.png).

Создал новый, чистый профиль без дополнений. История, кэш, куки, настройки очищены полностью.

В консоли вот что:

В других браузерах все нормально.

Судя по отсутствию подобных проблем в поиске, это скорее всего что-то в моих настройках FF но вот каких? В чем может быть проблема?

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