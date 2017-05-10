Здравствуйте!

На скриншоте видно, что люди зашедшие на сайт с планшетов провели на нем 0 секунд. Странное явление, ведь сайт работает на всех расширениях. Кто сталкивался с такой ситуацией, почему именно планшеты и по каким причинам это может происходить?

PS: модераторы, вы хотя бы пишите почему удалили мой вопрос.