Добрый день,
уже напротяжении 2ух недель наблюдаю непонятную картину.
В отчете "поисковые фразы" идет большое кол-во переходов с кракозябр (поломанной кодировкой) . Поначалу решил не обращать внимания - глюк системы, всякое бывает.. Но после некоторого ожидания пытаюсь понять причину.
Интересно , но и Гугл Аналитикс фиксирует эту же ерунду.
Источником переходов (в отчете з анеделю) показывает Гугл , однако сегодня показывает Яндекс.
Попытка перевести сию надпись через "декодер" кодировок результата не дало.
А пишет дословно это
"рёрѕс‚рµсђрѕрµс‚ рјр°рір°р·рёрѕ р”рѕрјрѕс‚рµс…рѕрёрєр°"
Что это парсинг? Какие-то происки конкурентов, накрутки ... Кто может помочь - буду рад совету, помощи.. .
Добрый день,
Здравствуйте!
На скриншоте видно, что люди зашедшие на сайт с планшетов провели на нем 0 секунд. Странное явление, ведь сайт работает на всех расширениях. Кто сталкивался с такой ситуацией, почему именно планшеты и по каким причинам это может происходить?
PS: модераторы, вы хотя бы пишите почему удалили мой вопрос.
Здравствуйте!
Возможно ли настроить статистку для каждой страницы сайта отдельно? Дело в том, что при интеграции с Тильдой в счетчики добавляются только сайты. А в тильде один сайт подразумевается как проект, и в нем может находиться до 50 лэндингов, которые по отдельности запускаются в рекламу, и, соответственно, анализировать их хочется по отдельности.
Спасибо!
Дорогие друзья,
Есть сайт, на нем есть встроенная в iframe'е форма, которую пользователи заполняют. Требуется, чтобы данные о событии (заполнении формы) падали в Метрику. Код Метрики стоит только на сайте. События прописаны в iframe форме, данные не передаются. Что нам делать?
Есть сайт все к метрики подключенно, как создать отчет в котором я бы увидел, как на эту страницу попали пользователи, через поисковик или через сслыки а сайте. или через ссылки на стороних сайтах?
Подскажите есть сайт site.ru и поддомены
name1.site.ru
name2.site.ru
name3.site.ru
Необходимо отслеживать статистику по каждому поддомену отдельно и всю общую статистику с главным доменом и поддоменом.
Нужно ли ставить счетчик один на все домены и поддомены или каждый новый счетчик отдельно поддомен и домен
Как найти userID в логах метрики?
На предыдущих версиях FF у меня не отображались только некоторые из функций Я.М. Теперь только черный фон и (imagedoc-lightnoise.png).
Создал новый, чистый профиль без дополнений. История, кэш, куки, настройки очищены полностью.
В консоли вот что:
В других браузерах все нормально.
Судя по отсутствию подобных проблем в поиске, это скорее всего что-то в моих настройках FF но вот каких? В чем может быть проблема?