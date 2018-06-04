Клуб Яндекс.Метрики

июнь 2018
Целевой звонок, adwords работает - яндекс нет
Елена К.
4 июня 2018, 09:12

Обычные ссылки для проверки работают
AdWords —  https://artbuh.ru?utm_source=google
Yandex — https://artbuh.ru/?_openstat=direct.yandex.ru;;;

А допустим если из поисковой системы, то не работает

Ссылка которая не работает

целевой звонок,директ
Как добавит сайт https в яндекс метрику?
Александр
4 июня 2018, 11:10

Здравствуйте! 

У сайта функционирует 2 версии: https и http. Насколько я понимаю, сейчас метрика учитывает только посещения с протокола http. При добавлении адреса сайта вида https://website.com в лично кабинете, ЯМ пишет, что нельзя добавлять одинаковые домены. 

Подскажите, как добавить сайт https и учитывать с него переходы?

1 комментарий
https
Количество просмотров страницы
Паша
13 июня 2018, 09:51

Подскажите, как на страницах сайта показывать количество их просмотров за все время? То есть как получать и выводить это число с обновлением раз в день.

Счетчик на сайте
vovnenko.2017
13 июня 2018, 09:51

Добрый вечер.

Подскажите пожалуйста, раньше была возможность установить отображение счетчика на сайте. После изменений не могу найти эту функцию.

1 комментарий
помогите разобраться с файлом index.php
Алексей Бондаренко
13 июня 2018, 09:51

тут нету тегов body и тп 

куда мне вставить код от метрики?

1 комментарий
Можно ли поставить счетчик на отдельные страницы сайта
braviro11
15 июня 2018, 10:34

На моем сайте после установки счетчика,  стал сильно тормозить модуль кабинета пользователя. Подскажите пожалуйста, можно поставить счетчик только на общие страницы сайта, без страниц кабинета?

Админы! Обновите метрику!
xrbullet
17 июня 2018, 21:22
[Deprecation] chrome.loadTimes() is deprecated, instead use standardized API: Navigation Timing 2. https://www.chromestatus.com/features/5637885046816768.
Gb @ watch.js:35
_getTechInfo @ watch.js:100
_hitExt @ watch.js:96
sendHit @ watch.js:120
p @ watch.js:180
sync @ watch.js:124
q @ watch.js:184
realise @ watch.js:139
handle @ watch.js:142
A @ watch.js:184
(anonymous) @ watch.js:203
(anonymous) @ watch.js:1
g.Ya.Metrika @ watch.js:203
(anonymous) @ loader.js?ver=91569:44
(anonymous) @ watch.js:205
(anonymous) @ watch.js:205
(anonymous) @ watch.js:206
watch.js:35 [Deprecation] chrome.loadTimes() is deprecated, instead use standardized API: Paint Timing. https://www.chromestatus.com/features/5637885046816768.
Gb @ watch.js:35
_getTechInfo @ watch.js:100
_hitExt @ watch.js:96
sendHit @ watch.js:120
p @ watch.js:180
sync @ watch.js:124
q @ watch.js:184
realise @ watch.js:139
handle @ watch.js:142
A @ watch.js:184
(anonymous) @ watch.js:203
(anonymous) @ watch.js:1
g.Ya.Metrika @ watch.js:203
(anonymous) @ loader.js?ver=91569:44
(anonymous) @ watch.js:205
(anonymous) @ watch.js:205
(anonymous) @ watch.js:206

На loader.js не смотрите, я через него метрику запускаю.

Все браузеры на основе блинка и вебкита выдают данную рекомендацию об обновлении кода, так как этот код снижает производительность.

ошибки,код
Не работает вебвизор
Вячеслав
22 июня 2018, 17:33

Не работает вебвизор на сайте WordPress. Все страницы созданы при помощи визуального редактора — может это как то связано. Сайт https://salonfamilyart.ru, номер счётчика 48143711. Сам счётчик считает, но в вебвизоре пишет «Нет данных для отображения», а если открыть карту скроллинга вообще пишет что не подключено…

вебвизор в яндекс метрике,Вебвизор
счётчик на локальном сайте
Step01111
25 июня 2018, 18:35

Счётчик метрики учитывает работу локальной версии сайта. Из за этого приходится удалять его с локального сайта, а при обновлении файлов снова добавлять. Почему так? Другие счётчики не обращают внимания на локальный сайт

Изменил URL в кампании - переходы идут по старому URL
barnslyru
25 июня 2018, 18:35

Тестировал гипотезу, под неё сделали отдельную страницу. Гипотеза не оправдалась.

Изменил URL в остановленной кампании, запустил — после активации пошли массовые переходы по старому URL (не оправдавшей себя страницы).  Деньги на ветер, однако…

В Метрике отображаются как «Чужие кампании».

В чём может быть дело?

Вебвизор для сайтов, написанных на Angular 5
dmitriy.tretyakov.work
26 июня 2018, 09:31

Добрый вечер, меня зовут Дмитрий. Разработал и на данный момент поддерживаю сайт yasladkiy.ru . Писал его пару месяцев назад на Angular 5 с применением Angular Universal, как раз чтобы обеспечить рендеринг на сервере и нормальную поддержку поисковых систем, а также социальных сетей.

После публикации сайта на продакшене всё было хорошо. вебвизор (второй версии, которая в бете) отображал сайт как надо — корректно отображал визуальный стиль, понимал переходы между динамическими страницами, но вот уже месяц как всё сломалось — при попытке просмотра через вебвизор сайт загружается, но складывается ощущение что вебвизор не может считать стиль сайта.

Номер счётчика: 48521519

2 комментария
баг,вопрос
Красные флажки в Метрике
Александр К.
29 июня 2018, 11:49

В интерфейсе Я.Метрики появились новые фавиконы в виде красных флажков. В некоторых случаях осталась красная буква «Я», но большинство теперь составляют именно флажки. Что означает данное изменение?

Скриншот из статистики сайта http://4memo.ru

5 комментариев
интерфейс,метрика яндекса,новые функции