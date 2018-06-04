Здравствуйте!

У сайта функционирует 2 версии: https и http. Насколько я понимаю, сейчас метрика учитывает только посещения с протокола http. При добавлении адреса сайта вида https://website.com в лично кабинете, ЯМ пишет, что нельзя добавлять одинаковые домены.

Подскажите, как добавить сайт https и учитывать с него переходы?