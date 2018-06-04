Обычные ссылки для проверки работают
AdWords — https://artbuh.ru?utm_source=google
Yandex — https://artbuh.ru/?_openstat=direct.yandex.ru;;;
А допустим если из поисковой системы, то не работает
Обычные ссылки для проверки работают
AdWords — https://artbuh.ru?utm_source=google
Yandex — https://artbuh.ru/?_openstat=direct.yandex.ru;;;
А допустим если из поисковой системы, то не работает
Здравствуйте!
У сайта функционирует 2 версии: https и http. Насколько я понимаю, сейчас метрика учитывает только посещения с протокола http. При добавлении адреса сайта вида https://website.com в лично кабинете, ЯМ пишет, что нельзя добавлять одинаковые домены.
Подскажите, как добавить сайт https и учитывать с него переходы?
Подскажите, как на страницах сайта показывать количество их просмотров за все время? То есть как получать и выводить это число с обновлением раз в день.
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, раньше была возможность установить отображение счетчика на сайте. После изменений не могу найти эту функцию.
тут нету тегов body и тп
куда мне вставить код от метрики?
На моем сайте после установки счетчика, стал сильно тормозить модуль кабинета пользователя. Подскажите пожалуйста, можно поставить счетчик только на общие страницы сайта, без страниц кабинета?
[Deprecation] chrome.loadTimes() is deprecated, instead use standardized API: Navigation Timing 2. https://www.chromestatus.com/features/5637885046816768. Gb @ watch.js:35 _getTechInfo @ watch.js:100 _hitExt @ watch.js:96 sendHit @ watch.js:120 p @ watch.js:180 sync @ watch.js:124 q @ watch.js:184 realise @ watch.js:139 handle @ watch.js:142 A @ watch.js:184 (anonymous) @ watch.js:203 (anonymous) @ watch.js:1 g.Ya.Metrika @ watch.js:203 (anonymous) @ loader.js?ver=91569:44 (anonymous) @ watch.js:205 (anonymous) @ watch.js:205 (anonymous) @ watch.js:206 watch.js:35 [Deprecation] chrome.loadTimes() is deprecated, instead use standardized API: Paint Timing. https://www.chromestatus.com/features/5637885046816768. Gb @ watch.js:35 _getTechInfo @ watch.js:100 _hitExt @ watch.js:96 sendHit @ watch.js:120 p @ watch.js:180 sync @ watch.js:124 q @ watch.js:184 realise @ watch.js:139 handle @ watch.js:142 A @ watch.js:184 (anonymous) @ watch.js:203 (anonymous) @ watch.js:1 g.Ya.Metrika @ watch.js:203 (anonymous) @ loader.js?ver=91569:44 (anonymous) @ watch.js:205 (anonymous) @ watch.js:205 (anonymous) @ watch.js:206
На loader.js не смотрите, я через него метрику запускаю.
Все браузеры на основе блинка и вебкита выдают данную рекомендацию об обновлении кода, так как этот код снижает производительность.
Не работает вебвизор на сайте WordPress. Все страницы созданы при помощи визуального редактора — может это как то связано. Сайт https://salonfamilyart.ru, номер счётчика 48143711. Сам счётчик считает, но в вебвизоре пишет «Нет данных для отображения», а если открыть карту скроллинга вообще пишет что не подключено…
Счётчик метрики учитывает работу локальной версии сайта. Из за этого приходится удалять его с локального сайта, а при обновлении файлов снова добавлять. Почему так? Другие счётчики не обращают внимания на локальный сайт
Тестировал гипотезу, под неё сделали отдельную страницу. Гипотеза не оправдалась.
Изменил URL в остановленной кампании, запустил — после активации пошли массовые переходы по старому URL (не оправдавшей себя страницы). Деньги на ветер, однако…
В Метрике отображаются как «Чужие кампании».
В чём может быть дело?
Добрый вечер, меня зовут Дмитрий. Разработал и на данный момент поддерживаю сайт yasladkiy.ru . Писал его пару месяцев назад на Angular 5 с применением Angular Universal, как раз чтобы обеспечить рендеринг на сервере и нормальную поддержку поисковых систем, а также социальных сетей.
После публикации сайта на продакшене всё было хорошо. вебвизор (второй версии, которая в бете) отображал сайт как надо — корректно отображал визуальный стиль, понимал переходы между динамическими страницами, но вот уже месяц как всё сломалось — при попытке просмотра через вебвизор сайт загружается, но складывается ощущение что вебвизор не может считать стиль сайта.
Номер счётчика: 48521519
В интерфейсе Я.Метрики появились новые фавиконы в виде красных флажков. В некоторых случаях осталась красная буква «Я», но большинство теперь составляют именно флажки. Что означает данное изменение?
Скриншот из статистики сайта http://4memo.ru