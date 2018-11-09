Есть такой стек технологий, который позволяет делать ваш сайт быстрее, удобнее, устойчивее. Я про PWA. В общих чертах об этом можно почитать тут https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_Web_Apps

Одним из плюсов данной технологии является добавлении иконки сайта/приложения на свой рабочий стол в Android.

При клике на иконку — вы попадете в приложение, оно никак и ничем не отличается от сайта. И счетчик Яндекс Метрики там работает.

Но есть проблема. Вы можете попасть в приложение из поиска Яндекса, социальной сети, Телеграмма. Но в любом из этих случаев рефер, который увидит метрика будет «», который она расценит, как прямой заход.

Как это исправить, пока не очень понятно.