Клуб Яндекс.Метрики

ноябрь 2018
PWA приложение и Яндекс Метрика
Magok Magok
9 ноября 2018, 17:10

Есть такой стек технологий, который позволяет делать ваш сайт быстрее, удобнее, устойчивее. Я про PWA. В общих чертах об этом можно почитать тут https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_Web_Apps

Одним из плюсов данной технологии является добавлении иконки сайта/приложения на свой рабочий стол в Android.

При клике на иконку — вы попадете в приложение, оно никак и ничем не отличается от сайта. И счетчик Яндекс Метрики там работает.

Но есть проблема. Вы можете попасть в приложение из поиска Яндекса, социальной сети, Телеграмма. Но в любом из этих случаев рефер, который увидит метрика будет «», который она расценит, как прямой заход.

Как это исправить, пока не очень понятно.

1 комментарий
При добавлении к ссылке utm метки появляется ошибка 404
Александр Добрягин
12 ноября 2018, 20:00

При переходе по ссылке http://yamal-region.tv/news/33837/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop появляется ошибка 404
Если убрать utm метки и ввести http://yamal-region.tv/news/33837/, то всё открывается нормально.
Как решить данную проблему?

2 комментария
Заблокировать IP в htaccess или исключить в фильтрах метрики?
BEEaR.art
20 ноября 2018, 11:21

Всем привет.  Последнее время работаю над юзабилити сайта в разных направлениях: над дизайном, над качеством контента и его отображением. В общем делаю всё, что может увеличить время проведения посетителей на сайте и количество просматриваемых страниц.

И вот настал черёд объявить войну ботам. Или я не знаю, кто это такие. Множество визитов без времени проведения на сайте, ни секунды. Ведь это влияет на общее число отказов, а значит и Яндекс может пессимизировать сайт за плохие поведенческие. Если я не прав, пожалуйста, поправьте. 

Так вот у меня возник вопрос: как лучше быть с этими «залётными»? У меня сейчас два варианта.

1. Тупо в htaccess их заблочить по айпи, чтоб вообще ничего не открылось у них. Тогда поисковики таких «ботов» даже не увидят на сайте. Однако существует вероятность, что заблокировав айпишник, кто-то живой может не попасть на сайт, ведь часто одним айпишиком пользуются много людей.

2. Отфильтровать в настройках Метрики. Однако в этом случае я не заблокирую этого «бота» на сайте, а просто Метрика перестанет его учитывать. Это ведь не значит, что алгоритмы Яндекса перестанут его учитывать? Или же этого достаточно для улучшения поведенческих?

6 комментариев
боты,роботы,ip адреса,отказы
Проблема с целями типа JavaScript-событие
Удалённый пользователь
20 ноября 2018, 12:50

Всем привет!
Проблема такая создал цели для кнопки обратной связи. Добавил событие он клик на кнопку, сделал все как написано в руководстве, но ничего не происходит. При нажатии на кнопку отправить в консоле появляется ошибка  — 

Uncaught ReferenceError: yaCounter43269746 is not defined

    at HTMLButtonElement.onclick

Кто подскажет в чем может быть причина. Может нужно какуето библиотеку подключить?

Зарание спасибо

2 комментария
не могу поставить цель в метрике
Amyr Chelokov
21 ноября 2018, 12:10

не кликабельная клавиша создать цель в метрике.в чем проблема?у меня нет прав?

аккаунт не мой.аккаунт компании

1 комментарий
метрика,цель
Передача IP в метрику
Андрей К.
26 ноября 2018, 15:24

Добрый день.

Никак не получается передать IP визитёра в метрику.

Код такой:

                w.yaCounterXXXXXXX = new Ya.Metrika2({
                    id:XXXXXXX,
                    clickmap:true,
                    trackLinks:true,
                    accurateTrackBounce:true,
                    webvisor:true,
                    params:{'ip': '10.10.10.10'}

В вебвизоре в поле «Параметры визита» отображаются visitorID.1751543974.sessionID.2685128977 и т. п.

Как поправить, чтобы отображался IP?

3 комментария
Почему Яндекс.Метрика продолжает добавлять type="text/javascript" ?
andrejsharapov
30 ноября 2018, 10:13

Здравствуйте.

Собственно, вопрос в заголовке.

Почему Метрика продолжает добавлять  type=«text/javascript» при формировании кода счетчика, если в html 5 этот тег не является обязательным. Я бы даже сказал, что W3 °C ругается на /javascript & /css

1 комментарий
Счетчик